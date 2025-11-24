Két év után véget ért a dráma a kulcsfontosságú aranybányánál

Mi történt? A Barrick Mining közleménye szerint a megegyezés értelmében

minden, a Barrick, leányvállalatai és alkalmazottai ellen felhozott vádat ejtenek, valamint megkezdik a négy fogva tartott Barrick-alkalmazott szabadon bocsátásának jogi folyamatát.

A megállapodás részeként a Loulo-Gounkoto bányakomplexum működtetési irányítása visszakerül a Barrick kezébe, a vállalat leányvállalatai pedig visszavonják a nemzetközi választottbírósági kereseteiket.

Kontextus: az egyezség lezár egy csaknem két éve húzódó vitát, amely komoly nyomás alatt tartotta a vállalatot. A Barrick és Mali katonai vezetése hosszú ideje feszült viszonyban állt az új bányászati törvény miatt, valamint amiatt, hogy a kormány több millió dollárnyi, állítólagosan elmaradt adót követelt. A vállalat januárban zárta be a bányakomplexumot, miután

a nyugat-afrikai állam blokkolta az exportot, lefoglalta az aranykészleteket és őrizetbe vett több vezető alkalmazottat is.

Az üzem szeptemberben indult újra állami irányítás alatt, miután a mali hatóságok átvették az irányítást az eszköz felett.

Mennyire fontos ez? A Loulo–Gounkoto bánya – amely tavaly 723 ezer uncia aranyat termelt –

a Barrick egyik legfontosabb vagyoneleme.

A létesítmény állami lefoglalása miatt a kanadai cég idén nem tudta teljes mértékben kihasználni az arany rekordmagas árfolyamát.

Reagálnak a befektetők: a Barrick részvényei 5,3 százalékkal emelkedtek eddig ma.

