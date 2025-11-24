  • Megjelenítés
Lesújtó véleményt mondtak a magyarok a gazdaságról: négyötödük szerint recesszióban vagyunk
Gazdaság

Lesújtó véleményt mondtak a magyarok a gazdaságról: négyötödük szerint recesszióban vagyunk

Portfolio
A magyarok négyötöde az áremelkedések ütemének gyorsulására számít, ráadásul ugyanennyien gondolják, hogy hazánk recesszióban van. Az élelmiszerek drágulása terén kifejezetten pesszimista a lakosság, abban viszont megosztottság mutatkozik, hogy az életszínvonal romlásának van-e köze jelenleg az orosz-ukrán háborúhoz vagy sem.

A magyarok 80 százaléka arra számít, hogy emelkedni fog az infláció a következő év során – derült ki az Ipsos közvéleménykutató felméréséből. Ezzel nálunk számítanak a második legtöbben a drágulás ütemének növekedésére a vizsgált 32 országból Dél-Afrika után a napokban megjelent (szeptemberi eleji adatfelvétel alapján készült) nemzetközi mérés szerint. Az arány ráadásul a tavaly novemberi szinthez képest is emelkedést mutat.

Mindez egybevág azzal, amit az MNB is hangsúlyoz: az inflációs várakozások még mindig magasan vannak a hazai lakosság körében. Még ennél is többen, 84 százaléknyian gondolják azt, hogy az elkövetkező egy évben többet kell majd fizetniük a kasszánál az élelmiszervásárlásaik után. Az elemzők egyébként idénre 4,5, jövőre 3,8 százalékos, tehát lassuló inflációt várnak. Igaz, 2026-ban a legalacsonyabb drágulási ütemet az év eleje hozhatja el, ami után az előrejelzések szerint újra növekedésnek indulhat az áremelkedés mértéke.

A gazdaság megítélése sem túl fényes: a válaszadók négyötöde gondolja, hogy az ország recesszióban van,

Magyarországon a legnagyobb ez az arány a felmérésbe bevont országok közül. A GDP-adatok alapján egyébként nincs recesszió Magyarországon, de a három év stagnálás közeli helyzet nagyon rányomja a bélyegét az emberek hangulatára. Emellett 8 százalékkal többen gondolják azt, hogy csökkenni fog a rendelkezésre álló jövedelmük, mint azt, hogy nőni. A saját életszínvonala csökkenésére 35 százalék számít, míg a növekedésére csak 15. A romló életszínvonalra számítók arányában egyébként tavaly óta nincsen érdemi elmozdulás.

Még több Gazdaság

Rák és vakcina: két kutatás is új eredményeket hozott

Titokzatos ételmérgezés a fővárosban: a héten fény derülhet az igazságra

Időjárás-előrejelzés érkezett: kiderült, mikor eshet legközelebb a héten

lesujto_hangulat
A függőleges tengelyen látható, hogy a válaszadók hány százaléka mondta az, hogy elboldogul/kényelmesen megél, ami az egyéni gazdasági helyzet megítélését mutatja, a vízszintes tengelyen pedig az, hogy a válaszadók hány százaléka szerint van recesszióban az országa, ami a szélesebb gazdaság megítélését mutatja. A jobb alsó negyedben, ahol Magyarország is található, az "én és a gazdaságom sincsen jól" vélemény van többségben. Az adatfelvétel augusztus 22. és szeptember 5. közt készült. Forrás: Ipsos.
A hazai GDP alakulása. Technikai értelemben a recesszióhoz két egymást követő negyedévben kell, hogy negatív legyen a "növekedés" előjele.

A közvéleménykutató arról is igyekezett képet kapni, hogy az emberek szerint mi járul hozzá az életszínvonal romlásához. A világgazdaság állapotát 62 százalék jelölte meg indokként, tehát egyértelmű többség – ezzel azonban még mindig Magyarországon gondolják ezt a második legkevesebben fontos tényezőnek a felmérésben résztvevő országok közül.

Az orosz-ukrán háború jelenlegi hatásának megítélésében erőteljes megosztottság látszik: 51 százalék szerint járul hozzá még most is jelentősen az életszínvonal csökkenéséhez.

Ezzel némileg az átlag alatt helyezkedünk el, és egyértelmű a csökkenés 2022 júniusához képest, amikor még 80 százalék vélekedett így.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Az ukránok nem akarnak még egy Budapestet, órákon belül megpecsételődhet az ország sorsa - Ukrajnai háborús híreink vasárnap
Kemény ultimátumot kapott Brüsszel: Washington olyan követelésekkel állt elő, amelyek felforgathatják az európai gazdaságot
60 év után derült ki: ez az egyik legfontosabb gyógyszer a népbetegségre, végre tudni, hogy működik
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility