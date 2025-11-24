Lesújtó véleményt mondtak a magyarok a gazdaságról: négyötödük szerint recesszióban vagyunk

A magyarok négyötöde az áremelkedések ütemének gyorsulására számít, ráadásul ugyanennyien gondolják, hogy hazánk recesszióban van. Az élelmiszerek drágulása terén kifejezetten pesszimista a lakosság, abban viszont megosztottság mutatkozik, hogy az életszínvonal romlásának van-e köze jelenleg az orosz-ukrán háborúhoz vagy sem.

A magyarok 80 százaléka arra számít, hogy emelkedni fog az infláció a következő év során – derült ki az Ipsos közvéleménykutató felméréséből. Ezzel nálunk számítanak a második legtöbben a drágulás ütemének növekedésére a vizsgált 32 országból Dél-Afrika után a napokban megjelent (szeptemberi eleji adatfelvétel alapján készült) nemzetközi mérés szerint. Az arány ráadásul a tavaly novemberi szinthez képest is emelkedést mutat.

Mindez egybevág azzal, amit az MNB is hangsúlyoz: az inflációs várakozások még mindig magasan vannak a hazai lakosság körében. Még ennél is többen, 84 százaléknyian gondolják azt, hogy az elkövetkező egy évben többet kell majd fizetniük a kasszánál az élelmiszervásárlásaik után. Az elemzők egyébként idénre 4,5, jövőre 3,8 százalékos, tehát lassuló inflációt várnak. Igaz, 2026-ban a legalacsonyabb drágulási ütemet az év eleje hozhatja el, ami után az előrejelzések szerint újra növekedésnek indulhat az áremelkedés mértéke.

A gazdaság megítélése sem túl fényes: a válaszadók négyötöde gondolja, hogy az ország recesszióban van,

Magyarországon a legnagyobb ez az arány a felmérésbe bevont országok közül. A GDP-adatok alapján egyébként nincs recesszió Magyarországon, de a három év stagnálás közeli helyzet nagyon rányomja a bélyegét az emberek hangulatára. Emellett 8 százalékkal többen gondolják azt, hogy csökkenni fog a rendelkezésre álló jövedelmük, mint azt, hogy nőni. A saját életszínvonala csökkenésére 35 százalék számít, míg a növekedésére csak 15. A romló életszínvonalra számítók arányában egyébként tavaly óta nincsen érdemi elmozdulás.

A függőleges tengelyen látható, hogy a válaszadók hány százaléka mondta az, hogy elboldogul/kényelmesen megél, ami az egyéni gazdasági helyzet megítélését mutatja, a vízszintes tengelyen pedig az, hogy a válaszadók hány százaléka szerint van recesszióban az országa, ami a szélesebb gazdaság megítélését mutatja. A jobb alsó negyedben, ahol Magyarország is található, az "én és a gazdaságom sincsen jól" vélemény van többségben. Az adatfelvétel augusztus 22. és szeptember 5. közt készült. Forrás: Ipsos.

A hazai GDP alakulása. Technikai értelemben a recesszióhoz két egymást követő negyedévben kell, hogy negatív legyen a "növekedés" előjele.

A közvéleménykutató arról is igyekezett képet kapni, hogy az emberek szerint mi járul hozzá az életszínvonal romlásához. A világgazdaság állapotát 62 százalék jelölte meg indokként, tehát egyértelmű többség – ezzel azonban még mindig Magyarországon gondolják ezt a második legkevesebben fontos tényezőnek a felmérésben résztvevő országok közül.

Az orosz-ukrán háború jelenlegi hatásának megítélésében erőteljes megosztottság látszik: 51 százalék szerint járul hozzá még most is jelentősen az életszínvonal csökkenéséhez.

Ezzel némileg az átlag alatt helyezkedünk el, és egyértelmű a csökkenés 2022 júniusához képest, amikor még 80 százalék vélekedett így.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images