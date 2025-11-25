Elért minket a hullámzó frontrendszer - Ez vár most Magyarországra

Hétfőn elérte térségünket a hullámzó frontrendszer, amely a mai időjárásunkat is meghatározza

- olvasható a beszámoló elején.

A rendszer prognózisa szerint a kora esti órákban az Északi-középhegységben helyenként havazás, havas eső, néhol ónos eső volt tapasztalható, országszerte viszont

A legtöbb csapadék az északkeleti tájakon tapasztalható, átlagosan 15 és 20 mm között, de a magasabban fekvő helyeken ennél jóval többet is mérni lehetett.

A Hungaromet figyelmeztet: a nap folyamán még mindig több helyen esik az eső, a csapadék mennyisége növekedhet.

A nap második felében újabb kiterjedt csapadékrendszer érkezése várható

- olvasható a prognózis végén.

