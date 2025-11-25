  • Megjelenítés
Kedden is erősödik a forint
Gazdaság

Kedden is erősödik a forint

Portfolio
A forint erősödéssel kezdte a napot: az euró árfolyama 382 alatt mozog, közel a kétéves csúcsához, miközben a dollár a 331-es szint közelébe csúszott. Érkeztek friss német adatok is: GDP második becslés: a gazdaság 2025 harmadik negyedévében stagnált, amit elsősorban a gyengélkedő export fékezett, tovább árnyalva az európai gazdasági kilátásokat.
331-332 között a dollár

A dollárral szemben a forint 0,5 egységgel erősödött eddig, ez 331,4-es árfolyamot jelent. Nagy mozgások nincsenek ezen a piacon sem.

382 körül az euró

Az euró 381,6 és 382,7 között ingadozott ma, de alapvetően a 382-es szint körül mozog.

Nincsenek nagy mozgások a piacon, a forint enyhe pluszban

Az euró árfolyama továbbra is a 382-es szint körül mozog, míg a dollárért 331,2 forintot kell fizetni.

A forint enyhe erősödésben van a főbb devizákkal szemben, de nagy mozgások nincsenek ma a piacon.

382 körül az euró

Az euró a 382-es szint alatt mozog délelőtt, a tegnapi nap végéhez képest ez 0,5 egységnyi forinterősödés.

Tovább erősödik a forint

Az euró árfolyam 381,7 körül jár, amely már kora reggel egy 0,8 egységnyi (0,2 százalékos) erősödést jelent.

Az euró közel kétéves csúcsa körül jár.

Stagnált a német gazdaság

A német gazdaság stagnált 2025 harmadik negyedévében, miközben az export gyengélkedése fékezte a gazdasági aktivitást, a tőkeképzés viszont enyhén növekedett - írta a Destatis.

Tovább a cikkhez
Stagnált a német gazdaság
Tovább megy a forint a 380-as szint felé?

Kedd reggel az euró árfolyama 382 forint fölött nyitott,

míg az amerikai dollár nagyjából 331,5 forint körül mozgott.

A mai nap fontos makrogazdasági üzeneteket is hozott:

a német gazdaság a 2025-ös harmadik negyedévben stagnált a második becslés szerint.

Nem mutatott bővülést az előző negyedévhez képest.

Az Európai Bizottság ma értékeli a Magyarországgal szemben folyamatban lévő túlzottdeficit-eljárás aktuális helyzetét. A befektetők figyelme továbbá a francia gazdasági bizalmi index friss számaira, valamint több, az Egyesült Államokból érkező makroadatra is irányul.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

