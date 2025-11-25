Washigtonba készül Zelenszkij, Moszkva is megszólalt a béketervről – Háborús híreink kedden

Az európai biztonsági architektúrát nem lehet megvitatni a kontinens országai nélkül, de az európaiak bevonására az ukrajnai rendezésről folyó tárgyalásokba csak később lesz szükség – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára kedden újságíróknak.

Természetesen a biztonsági rendszerről Európában – és biztonsági garanciákról egészében véve nehéz biztonsági rendszer nélkül beszélni – az európaiak részvétele nélkül gyakorlatilag lehetetlen vitázni. Valamelyik szakaszban erre természetesen szükséges lesz

– mondta a szóvivő a Biskekbe tartó orosz elnöki különgép fedélzetén.

(MTI)