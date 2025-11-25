  • Megjelenítés
Washigtonba készül Zelenszkij, Moszkva is megszólalt a béketervről – Háborús híreink kedden
Washigtonba készül Zelenszkij, Moszkva is megszólalt a béketervről – Háborús híreink kedden

Portfolio
Az Egyesült Államok és Ukrajna új, 19 pontos béketervet dolgozott ki, amelyből a legérzékenyebb politikai kérdéseket az elnökök döntésére bízták. Ez nagy változást jelent ahhoz a kiszivárgott 28 pontos béketervhez képest, amely lényegében kapitulációra kényszerítette volna Kijevet. Dan Driscoll, a Pentagon hadseregért felelős államtitkára Abu-Dzabiba érkezett hétfőn, ahol egy orosz delegációval ismerteti a módosított béketervet. Rusztem Umerov ukrán nemzetbiztonsági titkár szerint Volodimir Zelenszkij elnök még novemberben Washingtonba utazhat, ahol Donald Trumppal véglegesíthetik a béketervet. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter azt mondta, a módosított béketervnek tükröznie kell Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök alaszkai megállapodásának "szellemét és betűjét", különben Oroszország egészen más helyzet előtt áll, mint a 28 pontos béketerv kapcsán. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.
Beérni látszik a munka: napokon belül kezet rázhat Trump és Zelenszkij a béketervre

Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetvédelmi és Biztonsági Tanács titkára szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök még novemberben Washingtonba látogathat, hogy amerikai kollégájával, Donald Trumppal véglegesítsék a béketerv pontjait – írja a The Kyiv Independent.

Beérni látszik a munka: napokon belül kezet rázhat Trump és Zelenszkij a béketervre
Az éjjeli orosz támadás számai

Az ukrán légierő közzétette a keddre virradó éjjel zajlott orosz drón- és rakétatámadás számait.

Eszerint Oroszország az éjjel

  • 464 drónnal (ebből 438-at lelőttek),
  • 4 H-47M2 ballisztikus rakétával (ebből 1-et lelőttek),
  • 7 Iszkander-K cirkálórakétával (ebből 5-öt lelőttek)
  • 8 Kalibr cirkálórakétával (ebből 5-öt lelőttek) és
  • 3 Iszkander-M ballisztikus rakétával (mindhármat lelőtték)

támadta Ukrajnát.

(Ukrinform)

Peszkov: Európát is be kell vonni a béketervbe, de csak később

Az európai biztonsági architektúrát nem lehet megvitatni a kontinens országai nélkül, de az európaiak bevonására az ukrajnai rendezésről folyó tárgyalásokba csak később lesz szükség – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára kedden újságíróknak.

Természetesen a biztonsági rendszerről Európában – és biztonsági garanciákról egészében véve nehéz biztonsági rendszer nélkül beszélni – az európaiak részvétele nélkül gyakorlatilag lehetetlen vitázni. Valamelyik szakaszban erre természetesen szükséges lesz

– mondta a szóvivő a Biskekbe tartó orosz elnöki különgép fedélzetén.

(MTI)

Ekkora mázlit ritkán kapnak videóra: hajszálon múlt a katonák élete

Onnantól, hogy egy katona kikerül a frontvonalra, a túlélési esélyei lényegében kicsúsznak a kezéből: a kiképzés, a felszerelés minősége persze sokat segít a helyzetén, de a mázlifaktorba nem nagyon van beleszólása. Egy csapat orosz katona most hatost dobott, az ukrán drón telibe találta őket, mégis karcolás nélkül úszták meg.

Ekkora mázlit ritkán kapnak videóra: hajszálon múlt a katonák élete
Elmondta Lavrov, mi a feltétele az amerikai béketerv elfogadásának

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kedden úgy nyilatkozott, a módosított amerikai béketervnek vissza kell tükröznie a Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök között Alaszkában elért megállapodások „szellemét és betűjét” – írja a Reuters.

Elmondta Lavrov, mi a feltétele az amerikai béketerv elfogadásának
Elesett Ivanopillia

Az orosz védelmi minisztérium szerint erőik bevették a Donyeck megyei Ivanopilliát (oroszul Ivanopolje).

(TASZSZ)

Ukrán alakulat: Mirnohrad bekerítésére készülnek az oroszok

Az ukrán légideszantosok 7. gyorsreagálású alakulata Telegram-oldalán közölte, hogy az oroszok a Pokrovszkhoz közeli Mirnohrad városának bekerítésére készülnek, és továbbhaladnak Rivne és Szvitle felé.

Az ellenség cselekvéseinek jellege arra utal, hogy a közeljövőben meg akarják szakítani a Mirnohrad és Pokrovszk közötti szárazföldi összeköttetést. Az oroszok a város körbezárását tervezik, és Rivne és Szvitle települései felé haladnak

- írta az alakulat.

Az ukrán légideszantosok megpróbálják feltartóztatni az orosz erőket a térségben.

(Ukrinform)

Megszólalt Oroszország energetikai erős embere: a nyugati szankciós politika gazdasági válságot fog okozni

Igor Sechin, az orosz energiaipar egyik legbefolyásosabb szereplője kedden kijelentette, hogy az Egyesült Államok, az európai hatalmak és szövetségeseik által Oroszországra és Kínára kiszabott szankciók gazdasági válságot fognak kiváltani - de a kijelentéssel több probléma is van.

Megszólalt Oroszország energetikai erős embere: a nyugati szankciós politika gazdasági válságot fog okozni
Egymás után kétszer sértették meg az oroszok a román légteret – A válasz nem maradt el

Német és román vadászgépeket kellett riasztani keddre virradóra, miután két orosz drón megsértette a román légteret – írja a The Kyiv Independent.

Egymás után kétszer sértették meg az oroszok a román légteret – A válasz nem maradt el
Elmondta Macron, milyen kikötései vannak az ukrajnai béketerv kapcsán

Emmanuel Macron francia elnök szerint az Egyesült Államok által javasolt ukrajnai béketerv a jó irányba tett lépés, de van még mit megtárgyalni, megvitatni és javítani rajta – írja a Reuters.

Elmondta Macron, milyen kikötései vannak az ukrajnai béketerv kapcsán
Megtörte a csendet Oroszország: véleményt mondott a Kreml a kiszivárgott béketervekről

Kommentálta Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő az orosz-ukrán háborút lezárni hivatott béketerveket, az ezekről kiszivárgott sajtóinformációkat.

Megtörte a csendet Oroszország: véleményt mondott a Kreml a kiszivárgott béketervekről
Hatra nőtt a Kijev elleni támadás halálos áldozatainak száma

Vitalij Klicsko kijevi polgármester szerint az ukrán fővárost ért éjjeli orosz drón- és rakétatámadás halálos áldozatainak száma 6-ra nőtt. További 9 ember megsérült.

(Reuters)

Támadás érte a Berijev repülőgépgyárat Taganrogban

Az oroszországi Rosztovi területen található Taganrogban dróntámadás történt a Berijev repülőgépgyár ellen. Jelentések szerint a kifutópályán tűz ütött ki, és egy repülőgép is lángra kapott.

A Berijev repülőgépgyár többek között hidroplánokat és A-50-es kémrepülőgépeket is gyárt az orosz légierő részére.

(The Kyiv Independent)

249 drónnal támadta Ukrajna Oroszországot, halálos áldozatok is vannak

Az orosz védelmi minisztérium beszámolója szerint keddre virradóra Ukrajna összesen 249 drónnal támadta Oroszország területét. A Rosztovi területen három ember életét vesztette egy dróncsapásban.

Jurij Szljuszar, a Rosztovi terület kormányzója szerint a keddre virradó éjjel történt ukrán dróntámadásban három ember életét vesztette, további tíz ember megsérült.

A Fekete-tenger partján található Novorosszijszk városában lakóépületekbe csapódtak ukrán drónok, legalább négy ember megsérült. Öt többemeletes lakóházban és két családi házban keletkeztek károk.

A Krasznodari terület székhelyén, Krasznodar városában is ukrán drónok okoztak károkat lakóépületekben. Szintén károk keletkeztek egy Novorosszijszktól délre található faluban, ahol egy ember megsérült a támadásban.

(Reuters)

Titkos tárgyalások kezdődtek Abu-Dzabiban: a Pentagon az orosz és az ukrán féllel is leül

Dan Driscoll, a Pentagon hadseregért felelős államtitkára hétfőn titkos tárgyalásokra érkezett az Egyesült Arab Emírségek fővárosába, Abu-Dzabiba, ahol orosz és ukrán tisztviselőkkel is megbeszéléseket folytat – értesült forrásaitól a Financial Times.

Titkos tárgyalások kezdődtek Abu-Dzabiban: a Pentagon az orosz és az ukrán féllel is leül
Két ember meghalt a Kijevet ért éjjeli támadásban

Keddre virradóra Oroszország rakéta- és dróntámadásokat hajtott végre az ukrán főváros ellen. A támadásokban két ember életét vesztette, további hét megsebesült.

(Reuters)

Zelenszkij: Ukrajna soha nem lesz a béke akadálya

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök esti videóüzenetében beszámolt az Egyesült Államokkal Genfben folytatott tárgyalásokról.

Most már megvalósíthatóvá válhat a háború befejezéséhez szükséges lépések listája. Genf után már kevesebb pont van – nem 28 –, és sok helyes elemet már figyelembe vettek ebben a keretben

– mondta Zelenszkij a megállapodásról.

Az ukrán elnök hozzátette, a "kényes kérdéseket" meg fogja vitatni amerikai kollégájával, Donald Trumppal, ahogy azt a megegyezés előirányozza.

Ukrajna soha nem lesz a béke akadálya: ez a mi elvünk, közös elvünk, és ukránok milliói számítanak a méltóságteljes békére, és megérdemlik azt. Mindent megteszünk ezért, és készek vagyunk a lehető leggyorsabban dolgozni

– mondta Zelenszkij.

(Az ukrán elnök hivatalos oldala)

Megállapodott az Egyesült Államok és Ukrajna, nagyszabású támadás érte Oroszországot – Háborús híreink kedden

Az Egyesült Államok és Ukrajna új, 19 pontos béketervet dolgozott ki, amelyből a legérzékenyebb politikai kérdéseket az elnökök döntésére bízták. Ez nagy változást jelent ahhoz a kiszivárgott 28 pontos béketervhez képest, amely lényegében kapitulációra kényszerítette volna Kijevet. A Financial Times szerint Dan Driscoll, a Pentagon hadseregért felelős államtitkára Abu Dzabiba érkezett hétfőn, ahol az ukrán katonai hírszerzés vezetőjével és egy orosz delegációval tárgyal. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint keddre virradóra Ukrajna összesen 249 drónnal támadta az országot. Több orosz településről is károkat jelentettek. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

