Közeledik a Black Friday, erre érdemes figyelnie a vásárlóknak
Közeledik a Black Friday, erre érdemes figyelnie a vásárlóknak

Az ünnepi időszak közeledtével, különösen a november végén esedékes Black Friday akciók idején jelentősen megnő az online és személyes vásárlások száma. A kereskedők ilyenkor látványos, sok esetben rendkívüli árengedményekkel hirdetik termékeiket, amelyek között a fogyasztók gyakran nehezen igazodnak el. A tudatos vásárlói magatartás ezért kiemelten fontos annak érdekében, hogy a kedvezményes időszak ne vezessen pénzügyi veszteséghez vagy későbbi reklamációkhoz - áll a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében.

Az NGM alá tartozó Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szakmai irányításával a fogyasztóvédelmi hatóságként eljáró kormányhivatalok számos, kormányzati szempontból kiemelt ellenőrzés, alapvizsgálat, szezonális, valamint innovatív vizsgálat mentén végzik tevékenységüket.

Az egyik legfontosabb szezonális vizsgálat a közeledő Black Friday időszakkal kapcsolatos kereskedelmi gyakorlatok ellenőrzését célozza.

Ugyanakkor megfontolt és tudatos fogyasztói döntésekkel számtalan fogyasztói probléma megelőzhető. Így például a vásárlások előtt célszerű előre listát készíteni azokról a termékekről, amelyekre valóban szükségünk van, így elkerülhetők a felesleges kiadások. Érdemes mindig ellenőrizni a termék eredeti árát, illetve a kedvezmény valódiságát, hiszen előfordulhat, hogy egy akciós ajánlat olyan „áthúzott” árat tüntet fel, amelyet a kereskedő valójában soha nem alkalmazott.

Online vásárlásnál különösen fontos a webáruház megbízhatóságának ellenőrzése, az Általános Szerződési Feltételeket, a cég elérhetőségeit, a szállítási és elállási feltételeket egyaránt érdemes áttekinteni. Célszerű kerülni az előre utalást ismeretlen eladók felé, mivel ez fokozza a kockázatokat. A biztonságos fizetési módok – többek között a bankkártyás fizetés vagy az utánvét választása – jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy elkerüljük az esetleges visszaéléseket.

A számlák, nyugták, valamint a jótállási dokumentumok megőrzése kiemelt jelentőséggel bír, mivel ezek hiánya jelentősen megnehezíti a későbbi panaszkezelést. A jótállási szabályok akciós termék esetében sem változnak, a minőségi kifogásokra ugyanazok a jogosultságok vonatkoznak, mint a teljes áron vásárolt termékeknél. Fontos hangsúlyozni, hogy személyes vásárlás esetén – az online vásárlásoktól eltérően – a fogyasztót nem illeti meg automatikusan a 14 napos elállási jog.

A Black Friday időszakban előfordulhat, hogy egyes kereskedők kapacitáshiány vagy nem megfelelő készletgazdálkodás következtében nem képesek határidőn belül teljesíteni a megrendeléseket. A fogyasztóknak érdemes számolni ezzel a lehetőséggel, különösen a kiemelten nagy forgalmú időszakokban.

A tudatos fogyasztói magatartás és az elővigyázatosság hozzájárul ahhoz, hogy a Black Friday időszaka valóban a kedvezményekről, ne pedig a problémákról és a panaszokról szóljon. A Nemzetgazdasági Minisztérium és a szakmai irányítása alatt álló Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság továbbra is mindent megtesz annak érdekében, hogy a fogyasztók megbízható információkhoz jussanak és jogaikat érvényesíteni tudják, miközben a lehető legnagyobb szigorral, határozottan fellép a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben.

