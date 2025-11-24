  • Megjelenítés
EKB: veszélyt jelenthetnek a bankbetétekre a stablecoinok
Bank

EKB: veszélyt jelenthetnek a bankbetétekre a stablecoinok

Portfolio
Az Európai Központi Bank szerint a stablecoinok elszívhatják a lakossági betéteket az euróövezeti bankoktól, egyúttal pénzügyi stabilitási kockázatot jelentenek - írja a Reuters.

A jegybank hétfőn arra figyelmeztetett, hogy a stablecoinokból kiinduló roham rendszerszintű kockázatot okozhat a globális pénzügyi rendszerben. A stabil érték megőrzésére tervezett digitális kriptoeszközök

gyorsan terjednek, összpiaci értékük már meghaladja a 280 milliárd dollárt.

Bár ez még viszonylag csekély, hatásuk így is számottevő, mert kibocsátóik az amerikai állampapírok legnagyobb vásárlói közé tartoznak.

Az EKB Pénzügyi Stabilitási Jelentésében azt írja, hogy

Még több Bank

Meglepetésszerű vezetőváltás és átszervezés a Citigroupnál

Otthon Start: nem lankad a lendület a K&H szerint, itt vannak a bank számai

Megugrott a magyar szupergazdagok vagyona, mutatjuk a friss számokat!

a stablecoinok célja az értékőrzés és a határokon átnyúló fizetések támogatása,

tényleges felhasználásuk azonban többnyire kriptoeszközök vásárlásához kötődik. A jegybank becslése szerint világszinten a központosított kriptotőzsdéken végrehajtott ügyletek mintegy 80 százaléka stablecoinnal kapcsolatos.

Az EKB úgy látja, a stablecoinok gyors bővülése lakossági betétkiáramlást idézhet elő.

Ez gyengítheti a bankok egyik fő finanszírozási forrását, és összességében volatilisabb forrásstruktúrát eredményezhet. A fő kockázat azonban a befektetői roham: a két legnagyobb stablecoin-kibocsátó az amerikai kincstárjegyek legjelentősebb tulajdonosai közé tartozik, eszköztartalékuk mérete a húsz legnagyobb pénzpiaci alapéval vetekszik. Egy tömeges visszaváltási hullám hirtelen, alacsony áron értékesítésre kényszerítheti ezeket a tartalékokat, ami megzavarhatja az amerikai állampapírpiac működését.

Az EKB szerint a kockázatok az euróövezetre is átterjedhetnek, ha egy uniós és egy unión kívüli szereplő közösen, egymással helyettesíthető stablecoint bocsát ki. Mivel az uniós szabályozás szigorúbb, a befektetők nagyobb valószínűséggel az uniós kibocsátót választanák a beváltáshoz. Ez a felügyelet alatt álló uniós kibocsátónál a tartalékeszközök elégtelenségéhez vezethet a párhuzamosan érkező uniós és unión kívüli beváltási kérelmek teljesítésére, és az EU-ban is felerősítheti a befektetői rohamok kockázatait.

Kapcsolódó cikkünk

Megjött a Federal Reserve-ből a károgók kórusának előénekese: itt vannak a stabilitási kockázatok

Már fizettek is az új digitális jegybankpénzzel, hamarosan jön a kísérleti kibocsátás

Hiába a készpénzgyilkos fegyverek, szomorú divat hódít Magyarországon

Nagy döntést hozott a Fed, de miért éppen most?

Egy másik kriptoeszköz miatt nagyot vágott csillagászati bitcoin-célárán az egyik legoptimistább guru

Kiakadtak a bankok az európai készpénzmentes mesterterven

Öntik a pénzt a világ egyik legnagyobb kriptós startupjába

Bejelentették, mikor jön a kísérleti digitális pénz Európában

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Az ukránok nem akarnak még egy Budapestet, órákon belül megpecsételődhet az ország sorsa - Ukrajnai háborús híreink vasárnap
Kemény ultimátumot kapott Brüsszel: Washington olyan követelésekkel állt elő, amelyek felforgathatják az európai gazdaságot
Megugrott a magyar szupergazdagok vagyona, mutatjuk a friss számokat!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility