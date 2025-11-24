EKB: veszélyt jelenthetnek a bankbetétekre a stablecoinok

Az Európai Központi Bank szerint a stablecoinok elszívhatják a lakossági betéteket az euróövezeti bankoktól, egyúttal pénzügyi stabilitási kockázatot jelentenek - írja a Reuters.

A jegybank hétfőn arra figyelmeztetett, hogy a stablecoinokból kiinduló roham rendszerszintű kockázatot okozhat a globális pénzügyi rendszerben. A stabil érték megőrzésére tervezett digitális kriptoeszközök

gyorsan terjednek, összpiaci értékük már meghaladja a 280 milliárd dollárt.

Bár ez még viszonylag csekély, hatásuk így is számottevő, mert kibocsátóik az amerikai állampapírok legnagyobb vásárlói közé tartoznak.

Az EKB Pénzügyi Stabilitási Jelentésében azt írja, hogy

a stablecoinok célja az értékőrzés és a határokon átnyúló fizetések támogatása,

tényleges felhasználásuk azonban többnyire kriptoeszközök vásárlásához kötődik. A jegybank becslése szerint világszinten a központosított kriptotőzsdéken végrehajtott ügyletek mintegy 80 százaléka stablecoinnal kapcsolatos.

Az EKB úgy látja, a stablecoinok gyors bővülése lakossági betétkiáramlást idézhet elő.

Ez gyengítheti a bankok egyik fő finanszírozási forrását, és összességében volatilisabb forrásstruktúrát eredményezhet. A fő kockázat azonban a befektetői roham: a két legnagyobb stablecoin-kibocsátó az amerikai kincstárjegyek legjelentősebb tulajdonosai közé tartozik, eszköztartalékuk mérete a húsz legnagyobb pénzpiaci alapéval vetekszik. Egy tömeges visszaváltási hullám hirtelen, alacsony áron értékesítésre kényszerítheti ezeket a tartalékokat, ami megzavarhatja az amerikai állampapírpiac működését.

Az EKB szerint a kockázatok az euróövezetre is átterjedhetnek, ha egy uniós és egy unión kívüli szereplő közösen, egymással helyettesíthető stablecoint bocsát ki. Mivel az uniós szabályozás szigorúbb, a befektetők nagyobb valószínűséggel az uniós kibocsátót választanák a beváltáshoz. Ez a felügyelet alatt álló uniós kibocsátónál a tartalékeszközök elégtelenségéhez vezethet a párhuzamosan érkező uniós és unión kívüli beváltási kérelmek teljesítésére, és az EU-ban is felerősítheti a befektetői rohamok kockázatait.

