A Telekom és az OTP húzzák a magyar tőzsdét

A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,3 százalékkal került feljebb. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.
A hazai blue chipek árfolyama ma többségében emelkedik, a Magyar Telekom árfolyama 1,2 százalékot emelkedett, az OTP árfolyama 1 százalékos pluszban áll, a Richter árfolyama 0,1 százalékos pluszban van. Míg a Mol árfolyama 1,1 százalékos mínuszban áll a legutolsó záróárfolyamához viszonyítva.
Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
A közepes kapitalizációjú magyar vállalatok részvényei ma jól teljesítenek, a Masterplast és az Alteo áll a lista élén 3 illetve 2,9 százalékos emelkedéssel, a MBH JZB és az Opus áll ma a sor végén 2,9 illetve 2,8 százalékos emelkedéssel.
Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 8,1 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Mol, a Richter, a 4iG és a Magyar Telekom részvénye is.
Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Címlapkép forrása: nonnie192
Kihívások éve a könyvvizsgálatban - tapasztalatok trendek
A könyvvizsgálat kívülről gyakran statikus szakmának tűnik: szigorú standardok, jól körülhatárolt eljárások, kiszámítható munkarend. Az előző év azonban ismét bebizonyította, hogy a s
Franklin Resources Inc. - kereskedés
Júniusban néztem rá legutóbb, akkor 18%-os pluszban voltam, ez mostanra 7%-ra olvadt. De szerintem nincsen semmi baj, ez csak egy korrekció, és nemsokára megint emelkedni fog.Hetes:Pont ugyanúgy l
