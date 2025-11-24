A Telekom és az OTP húzzák a magyar tőzsdét

A kereskedési idő felénél vegyes képet festenek a blue chipek. A Telekom és az OTP felülteljesítenek, a Richter stagnál, míg a Mol esik. A midcapek közül a Masterplast teljesít a legerősebben.

Részvények a portfólióban Pörgesd fel a portfóliód részvényekkel! Mutatjuk, hogy mibe tedd a pénzed: forró hazai és nemzetközi tőzsdei sztorik szakértőktől!

A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,3 százalékkal került feljebb. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A hazai blue chipek árfolyama ma többségében emelkedik, a Magyar Telekom árfolyama 1,2 százalékot emelkedett, az OTP árfolyama 1 százalékos pluszban áll, a Richter árfolyama 0,1 százalékos pluszban van. Míg a Mol árfolyama 1,1 százalékos mínuszban áll a legutolsó záróárfolyamához viszonyítva.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A közepes kapitalizációjú magyar vállalatok részvényei ma jól teljesítenek, a Masterplast és az Alteo áll a lista élén 3 illetve 2,9 százalékos emelkedéssel, a MBH JZB és az Opus áll ma a sor végén 2,9 illetve 2,8 százalékos emelkedéssel.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 8,1 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Mol, a Richter, a 4iG és a Magyar Telekom részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

Címlapkép forrása: nonnie192

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ