  • Megjelenítés
A Telekom és az OTP húzzák a magyar tőzsdét
Üzlet

A Telekom és az OTP húzzák a magyar tőzsdét

Portfolio
A kereskedési idő felénél vegyes képet festenek a blue chipek. A Telekom és az OTP felülteljesítenek, a Richter stagnál, míg a Mol esik. A midcapek közül a Masterplast teljesít a legerősebben.
Részvények a portfólióban
Pörgesd fel a portfóliód részvényekkel! Mutatjuk, hogy mibe tedd a pénzed: forró hazai és nemzetközi tőzsdei sztorik szakértőktől!
Információ és jelentkezés

A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,3 százalékkal került feljebb. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A hazai blue chipek árfolyama ma többségében emelkedik, a Magyar Telekom árfolyama 1,2 százalékot emelkedett, az OTP árfolyama 1 százalékos pluszban áll, a Richter árfolyama 0,1 százalékos pluszban van. Míg a Mol árfolyama 1,1 százalékos mínuszban áll a legutolsó záróárfolyamához viszonyítva.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A közepes kapitalizációjú magyar vállalatok részvényei ma jól teljesítenek, a Masterplast és az Alteo áll a lista élén 3 illetve 2,9 százalékos emelkedéssel, a MBH JZB és az Opus áll ma a sor végén 2,9 illetve 2,8 százalékos emelkedéssel.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 8,1 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Mol, a Richter, a 4iG és a Magyar Telekom részvénye is.

Még több Üzlet

Irányt váltottak a bankok, hogy életben tartsák a zöldenergia-szektort

Vitézy Dávid sürgős figyelmeztetést adott ki: ez a budapesti híd kerülhet veszélybe

Itt az újabb fordulat a tőzsdéken - Mutatjuk, mi mozgatja ma a piacokat

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Kapcsolódó cikkünk

A Mol mellett egy váratlan arab rivális is beszállhatott a szerb finomító felvásárlási versenyébe

„Excel-táblától az üzemcsarnokba” – nemzetközi topmenedzser lett a Masterplast transzformációs igazgatója

Ők az ország szeme fénye: pénzügyileg egyre tudatosabbak a fiatalok

Címlapkép forrása: nonnie192

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Az ukránok nem akarnak még egy Budapestet, órákon belül megpecsételődhet az ország sorsa - Ukrajnai háborús híreink vasárnap
Kemény ultimátumot kapott Brüsszel: Washington olyan követelésekkel állt elő, amelyek felforgathatják az európai gazdaságot
Vámok ide vagy oda, Kína megtalálta a kiskaput – és most ezzel is tarol Európában
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility