Sorra szólalnak meg Európa erős emberei: ezt a feltételt biztos nem hagyják benne az ukrán béketervben
Sorra szólalnak meg Európa erős emberei: ezt a feltételt biztos nem hagyják benne az ukrán béketervben

Friedrich Merz német kancellár a johannesburgi G20-csúcstalálkozón kijelentette, hogy az Egyesült Államokon kívül nem lát "készséget" a G7-tagok között Oroszország visszafogadására a csoportba, amit Donald Trump amerikai elnök Ukrajna-béketervében előirányzott - írta a Yahoo.

A G7 csoportot Kanada, Franciaország, Németország, Olaszország, Japán, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok alkotja, az Európai Unió részvételével. Oroszországot 2014-ben zárták ki a korábban G8-ként ismert csoportból, miután annektálta Ukrajna Krím-félszigetét.

Merz hangsúlyozta, hogy a G8 formátumhoz való visszatérés csak konszenzussal lenne lehetséges.

Emmanuel Macron francia elnök szombaton hasonló álláspontot fogalmazott meg, kijelentve, hogy nem állnak fenn a feltételek Oroszország visszavételéhez.

Ezzel szemben Trump elnök az idei kanadai G7-csúcstalálkozón "nagyon nagy hibának" nevezte Oroszország kizárását a csoportból.

Oroszország továbbra is tagja a nagyobb G20 formátumnak, de Vlagyimir Putyin orosz elnök legutóbb 2019-ben vett részt G20-csúcstalálkozón.

Címlapkép forrása: EU

