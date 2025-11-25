  • Megjelenítés
Nem csitul a feszültség a távol-keleti hatalmak között: Tokió teleszórja rakétákkal a térséget
Globál

Nem csitul a feszültség a távol-keleti hatalmak között: Tokió teleszórja rakétákkal a térséget

Portfolio
A japán-kínai ellentétek fokozódása közben határozott úgy a tokiói védelmi minisztérium, hogy rakétákat telítenek a Tajvantól mindössze 110 kilométere fekvő Jonaguni szigetre – közölte a Japan Times.

Egyelőre úgy tűnik, hogy enyhülés helyett egyre súlyosabban acsarkodik egymással a két távol-keleti hatalom. A balhé akkor robbant ki, amikor november 7-én a szigetország miniszterelnöke, Takaicsi Szanae kijelentette, hogy a japán önvédelmi erők beavatkoznának, amennyiben Peking támadást indítana a közeli Tajvan ellen.

Azóta egyre súlyosabb diplomáciai üzengetés zajlik, de a felek katonai szempontból is fitogtatják az erejüket. November 23-án egy újabb felvonása következett a vitának, ezt a japán védelmi minisztérium bejelentése okozta: Koiszumi Sindzsiró tárcavezető egy Tajvanhoz közeli katonai bázisra látogatott, ahol bejelentette, hogy jó úton halad a rakéták telepítése Jonagunira.

A telepítés segíthet csökkenteni egy fegyveres támadás esélyét hazánk ellen. Az a nézet, hogy ez fokozni fogja a regionális feszültségeket, nem helytálló

– mondta.

Még több Globál

Nagy-Britannia kőkeményen beleállt, segíteni fogják Ukrajnát a háború után

Lecsapott a „tökéletes vihar” a rettegett rezsimre: lehet, hogy nagyon súlyos összeomlás elé néznek

Amerika már arra készül, hogy összecsap a legnagyobb riválissal: attól tartanak, hogy teljesen elszigetelik a bázisokat

Tokió közepes hatótávolságú föld-levegő rakétákat telepítene. Ez a fejlesztés jelzik, hogy a szigetország aggódik Kína növekvő befolyása és katonai megjelenései miatt a térségben.

Kapcsolódó cikkünk

A második világháború óta megoldatlan ügy miatt robbanhat ki újra a háború: igazi katonai hatalmak eshetnek egymásnak

Különös szövetség körvonalazódik a feszült térségben: így készülhetnek fel a keleti nagyhatalom elsöprő inváziójára

Címlapkép forrása: Akio Kon - Pool/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Washingtonba készül Zelenszkij, Moszkva is megszólalt a béketervről – Háborús híreink kedden
Megelégelték a német rendszert, elvághatják az európai ellátást segítő vezetékeket
Elmagyarázták az oroszok, miért nem bombázták még szét az Egyesült Államokat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility