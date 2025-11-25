Nem csitul a feszültség a távol-keleti hatalmak között: Tokió teleszórja rakétákkal a térséget

Egyelőre úgy tűnik, hogy enyhülés helyett egyre súlyosabban acsarkodik egymással a két távol-keleti hatalom. A balhé akkor robbant ki, amikor november 7-én a szigetország miniszterelnöke, Takaicsi Szanae kijelentette, hogy a japán önvédelmi erők beavatkoznának, amennyiben Peking támadást indítana a közeli Tajvan ellen.
Azóta egyre súlyosabb diplomáciai üzengetés zajlik, de a felek katonai szempontból is fitogtatják az erejüket. November 23-án egy újabb felvonása következett a vitának, ezt a japán védelmi minisztérium bejelentése okozta: Koiszumi Sindzsiró tárcavezető egy Tajvanhoz közeli katonai bázisra látogatott, ahol bejelentette, hogy jó úton halad a rakéták telepítése Jonagunira.
A telepítés segíthet csökkenteni egy fegyveres támadás esélyét hazánk ellen. Az a nézet, hogy ez fokozni fogja a regionális feszültségeket, nem helytálló
– mondta.
Tokió közepes hatótávolságú föld-levegő rakétákat telepítene. Ez a fejlesztés jelzik, hogy a szigetország aggódik Kína növekvő befolyása és katonai megjelenései miatt a térségben.
Címlapkép forrása: Akio Kon - Pool/Getty Images
