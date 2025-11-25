Kína 3-4 Paksi Atomerőművet húz fel addig, amíg Magyarország egyet

A China National Nuclear Corporation (CNNC) bejelentette, hogy csatlakozott a villamosenergia-hálózatra a Zhangzhou atomerőmű 2. blokkja, ezzel a kínai Hualong One (HPR1000) reaktorprogram újabb egysége kezdte meg az áramtermelést - írta meg a WNN.
A projekt különlegessége, hogy a hat reaktorból álló létesítmény második blokkját
mindössze öt évvel az építési engedély 2019-es megadása után sikerült eljuttatni a hálózatra kapcsolásig
- miközben a globális átlag 10-15 év körül mozog csúszásokkal együtt.
A Zhangzhou erőmű 1. és 2. blokk építési engedélyét 2019. október 9-én adta ki a kínai környezetvédelmi hatóság. Az 1. blokk építése egy héttel később el is indult, a 2. blokk pedig 2020 szeptemberében. Az idei évben az 1. blokk már megkezdte kereskedelmi üzemét, míg a 2. blokk 2023. november 22-én tette meg ugyanezt a lépést.
Ez azt jelenti, hogy
Kína fele-harmadannyi idő alatt képes olyan összetett nukleáris projekteket hálózatra kapcsolni,
amelyek Európában és más régiókban jellemzően évtizedes léptékben valósulnak meg.
A kontraszt különösen éles a magyar Paks II. beruházással összevetve, amely 2017-ben kapott uniós engedélyt, ám az első betonöntésre még mindig nem került sor (várhatóan februárban megtörténik). Iparági standardok szerint az „első beton” napjától számítják a reaktorok tényleges 10 éves megvalósítási ciklusát.
Másik hasonlóság, hogy a reaktorok egyenként 1200 MW-os teljesítménnyel bírnak, tehát nagyon közeli értékkel mint a Paks II. tervezett új blokkjai (VVER-1000). De a már működő Paksi Atomerőművel is össze lehet vetni: a 4 darab VVER-440-es típusú blokk együttes teljesítménye 2000 MW.
Ha a projekt befejeződik, akkor a kínai atomerőmű 6 blokkja
évente 60 ezer GWh tiszta villamos energiát biztosít majd,
ami Xiamen és Zhangzhou városok teljes fogyasztásának 75%-át fedezi.
A kínai nukleáris offenzíva geopolitikai szempontból is jelentős: a nagy, tengerparti erőművek egyszerre szolgálják a belső energiaellátás stabilizálását, a szén-dioxid-csökkentési célok teljesítését és a stratégiai súly növelését a Tajvan-szoros térségében.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Havazás Magyarországon: olyan hír érkezett, ami sokaknak csalódás lesz
Erre lehet számítani.
Olyan történt az olajjal, amit bő két éve nem láttunk
Mi áll a háttérben?
Visa: háromszor nagyobb eséllyel válik csalás célpontjává, aki bedől az AI-tartalomnak
A hatás túlmutat a pénzügyi veszteségen.
Stagnált a német gazdaság
Az export gyengélkedése fékezte az országot.
Titkos tárgyalások kezdődtek Abu-Dzabiban: a Pentagon az orosz és az ukrán féllel is leül
Egyelőre nem tudni, Moszkva és Kijev között is lesz-e megbeszélés.
Ádáz küzdelem zajlik a befektetők pénzéért, váratlan helyre zúdultak a súlyos milliárdok
Ez már a tőzsdei korrekció előszele?
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Kihívások éve a könyvvizsgálatban - tapasztalatok trendek
A könyvvizsgálat kívülről gyakran statikus szakmának tűnik: szigorú standardok, jól körülhatárolt eljárások, kiszámítható munkarend. Az előző év azonban ismét bebizonyította, hogy a s
Devizában még az osztalék sem egyszerű
A HOLD privátbankárai ugyan nem tanácsadók, ügyfeleink mégis ezernyi problémával fordulnak hozzánk. Ezekből szemezgetünk, egyfajta edukációs jelleggel: melyek azok a tipikus kérdések és pro
Energetikából finanszírozott oktatás: a texasi egyetemi rendszer
A texasi egyetemi rendszert ma már a fosszilis bevételek mellett a zöldenergia-értékesítésből és az adatközpontok telepítéséből származó források is finanszírozzák.
A politika első számú fegyvere: a gazdasági fantazmagória
Egyik napról a másikra 7 millió gyermek tűnt el az Egyesült Államokban. Franciaországban sokan próbálnak "karriernyugdíjasok" lenni. New Yorkban volt idő, amikor inkább felgyújtották a... T
Franklin Resources Inc. - kereskedés
Júniusban néztem rá legutóbb, akkor 18%-os pluszban voltam, ez mostanra 7%-ra olvadt. De szerintem nincsen semmi baj, ez csak egy korrekció, és nemsokára megint emelkedni fog.Hetes:Pont ugyanúgy l
Megjelent a tervezet: meghosszabbítják a kamatstopot a diákhiteleknél
A tervezet alapján a szabad felhasználású Diákhitel1 esetében a kormány meghosszabbítja félévvel a kamatstopot, az érintett kölcsönök kamata 2026. január 1-től 2026. június 30-ig érvényb
Olcsó energiát akarunk? Tekintetünk a Napra vessük!
A nyári napokon a napenergia annyira olcsó, hogy egy egységnyi energia előállítása kevesebbe kerül, mint bármilyen más forrásból - derül ki egy most publikált tanulmány
Tényleg soha nem álltunk ilyen közel a háború lezárásához?
Vajon sikerül kompromisszumot kötni?
Kiderült, mire készülnek a magyarok a pénzükkel – Megszólalt az Erste vezérigazgató-helyettese
Cselovszki Róberttel beszélgettünk.
Példátlan beruházási hullám indult: ezermilliárdokat tolnak a magyar agráriumba
Most van itt a fejlesztések ideje.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!