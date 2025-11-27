K+F támogatás és adókedvezmény: két legyet egy csapásra

Sokan vesznek igénybe állami és EU-s forrásokból finanszírozott támogatásokat K+F projektekre. Nem mindenkinek jut azonban eszébe, hogy a vállalkozás a támogatás mellett egyszersmind adókedvezményeket is érvényesíthet. Ráadásul, a támogatáshoz kapott K+F minősítés az adókedvezményeknél is jól jöhet.

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025 Valamennyi „forró” agrártémával foglalkozik a Portfolio Csoport háromnapos Agrárszektor Konferenciája december 2-3-4-én Siófokon. Jelentkezz te is az év kihagyhatatlan agrárszakmai csúcsrendezvényére!

Egy magyar vállalkozás kutatás-fejlesztési tevékenysége tekintetében számos pályázati lehetőség közül választhat. Ide tartoznak például a GINOP Plusz pályázatok is.

A pályázatok általában elvárják egy hivatalos igazolás becsatolását arról, hogy a pályázó tevékenysége megfelel a K+F kritériumainak. Ilyen minősítés kiadására az NKFIH jogosult, és a tanúsítvány igazolja, hogy a pályázó által végzett tevékenység vagy projekt megfelel a jogszabályban foglalt innovációs és kutatás-fejlesztési kritériumoknak. A minősítés pár hónap alatt megszerezhető és annak a költségvonzata sem kirívó.

Adókedvezmény a pályázattal le nem fedett költségrészre

Sok vállalkozó megáll itt, és megelégszik azzal, hogy K+F tevékenységét részben állami forrásból finanszírozhatja. Pedig a legtöbb esetben a vállalkozás számos adókedvezménnyel is élhet. Ilyen lehetőség többek között:

a társasági adóalap csökkentése a közvetlen K+F ráfordítások összegével,

a közvetlen K+F ráfordítások összegével, szocho- és KIVA kedvezmények a K+F tevékenységben résztvevő munkavállalók után,

a K+F tevékenységben résztvevő munkavállalók után, iparűzési adóalap-csökkentés a K+F költségre tekintettel,

a K+F költségre tekintettel, valamint az idei év elején bevezetett új K+F adókedvezmény, amelynek egyik legnagyobb előnye, hogy az adózó a fel nem használt kedvezmény összegét pénzben is visszaigényelheti az államtól.

A fenti adókedvezménnyel a cég akkor is tud élni, ha az adott K+F tevékenységre egyébként támogatást igénybe vett – a támogatás összege által le nem fedett költségrészek tekintetében. Ez pl. a társaságiadó-alap kedvezmény tekintetében azt jelenti, hogy az adóalap-kedvezmény összegének meghatározásakor figyelmen kívül kell hagyni a kapott támogatást összegét, és a csökkentő tételt csak a támogatással nem fedezett költségek tekintetében lehet alkalmazni. Ez azzal jár, hogy még azon projektek esetében is, amelyek esetlegesen az alacsony támogatásintenzitás kategóriába esnek, a pótlólagos adókedvezményen keresztül a vállalkozások a K+F költségeik jelentős hányadát vissza tudják kapni.

K+F minősítés: adókedvezményeknél is használható

Egy adminisztratív kedvezmény is segíti mindeközben az adókedvezmény igénybevételét: a támogatáshoz felhasznált K+F minősítés ugyanis újra felhasználható lehet ilyenkor. Több adókedvezmény érvényesítése ugyanis – hasonlóan a támogatásokra való jogosultság igazolásához – a K+F minősítés meglétén múlik. Mert bár a K+F minősítés konkrétan nem jogszabályi feltétele a kedvezmény igénybevételének, de az adóhatóság egy esetleges ellenőrzés során gyakran kér arra vonatkozó igazolást, hogy a projekt, amely kapcsán a vállalat élt az adókedvezmény lehetőségével, valóban K+F-nek minősül. Így azok a vállalkozások, amelyek éltek a minősítés lehetőségével az adókedvezmények adta lehetőségekkel is kockázat nélkül tudnak élni. Ha már egyszer elvégeztettük a minősítést, úgy érdemes annak eredményét annyiszor felhasználni, amennyiszer csak a jogalkotó ezt lehetővé teszi.

Összegzés

Egy-egy innovációs projekt megkezdését komoly pénzügyi számítások előzik meg. Ezekben rendszerint szerepet kap a projekthez igénybevehető támogatások felmérése is. Egyszersmind azonban

érdemes számolni a K+F-hez kötődő adókedvezményekkel is.

Míg komoly szakmai megfontolást és tervezést igényel az, hogy az egyes adómegtakarítási lehetőségek közül a vállalkozás melyiket veszi igénybe, addig egy dolog biztos: ha valaki már a K+F támogatás megszerzéséhez megkapja a K+F minősítést, annak a költségével és időigényével nem kell kétszer számolnia.

Címlapkép forrása: Shutterstock