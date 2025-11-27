  • Megjelenítés
Tűzvész Hongkongban: súlyos gondatlanság vezethetett a tragédiához, őrizetbe vettek három személyt
Tűzvész Hongkongban: súlyos gondatlanság vezethetett a tragédiához, őrizetbe vettek három személyt

Három embert őrizetbe vettek gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával a hongkongi Wang Fuk Court lakókomplexumban pusztító tűz ügyében - írta meg a Sky News.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, november 26-án, szerdán kora délután hatalmas tűz ütött ki Hongkongban, a Tai Po kerületben található Wang Fuk Court lakókomplexumban.

A hatóságok szerint a Tai Po kerületben kitört tűzesetben

legalább 55-en vesztették életüket, és csaknem 300 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván.

További 45 sérültet válságos állapotban kezelnek kórházban, mintegy 900 embert pedig ideiglenes menedékhelyeken helyeztek el.

John Lee, Hongkong vezetője hajnalban tartott sajtótájékoztatóján közölte: elsődleges cél a tűz eloltása és a bent rekedt lakók kimentése. Lee nyilatkozata szerint a következő lépések a sérültek támogatása és a károk helyreállításának megkezdése, amelyek után átfogó vizsgálat indul a szerencsételenség körülményeinek felderítésére.

A helyi idő szerint szerdán 14:51-kor keletkezett tűzet a hatóságok csütörtök reggelre négy épülettömbben is megfékezték, de a helyszíni felvételek szerint legalább két, 32 emeletes toronyházból továbbra lángokban áll.

A tűzben érintett épületek felújítás alatt álltak, a rendőrség szerint pedig

a bambuszállványzat és az építési védőháló hozzájárulhatott a tűz gyors terjedéséhez, amit a szeles idő tovább erősíthetett.

A nyilvántartások szerint a Wang Fuk Court lakópark nyolc tömbből áll, 2000 lakással, és mintegy 4800 lakóval. A komplexum az 1980-as években épült, és nemrég átfogó felújítás kezdődött. A jelenlegi tűz egyik okozójának tartott védőhálók és a bambuszállványzat használatát Hongkongban március óta fokozatosan kivezetik biztonsági aggályok miatt. A Hongkongi Ipari Balesetek Áldozatainak Jogaiért Egyesület közölte, hogy idén legalább három tűzesetnél volt érintett bambuszállványzat.

A rendőrség azt is feltárta, hogy egy, a tűz által közvetlenül nem érintett épület néhány ablakát habanyaggal zárták le, amelyet a karbantartással megbízott kivitelező cég szerelt fel. Eileen Chung rendőrfelügyelő szerint okkal feltételezhető, hogy a cég felelős vezetői súlyos gondatlanságot tanúsítottak, a mulasztás pedig a tűz ellenőrizhetetlen terjedését okozta, jelentős áldozatokat követelve.

Két igazgatót és egy mérnöki tanácsadót vettek őrizetbe.

Címlapkép forrása: Li Zhihua/China News Service/VCG via Getty Images

