Leleplezték a titkos katonai terveket: Oroszországgal való háborúra készül Európa legerősebb hatalma – Íme az OPLAN DEU

A lap azt írja: a dokumentum főleg logisztikai hátterű, arról szól, hogy Németország hogyan tudja eljuttatni a keleti frontra katonákat, hadianyagot, hogy tudja hasznosítani a közutakat, kikötőket, vasútvonalakat 800 ezer NATO-katona és felszerelésük harcba küldéséhez. Magyarul tehát a terv nem arról szól, hogy például miként lehet kiűzni Lengyelországból ott landoló orosz deszantosokat, hanem elsősorban arról, hogy lehet felkészíteni és használni a német polgári infrastruktúrát honvédelmi célokra.
A tervezet jelenleg OPLAN DEU néven ismert, már többször frissítették és rengeteg kihívást kell még megoldani, mire éles háborúban használható lesz.
A WSJ arról is írt, hogy a német haderő idén ősszel a Rheinmetall bevonásával egy konkrét gyakorlatot is tartott, melynek célja volt egy 500 főnek létesült katonai bázis létrehozása, zuhanyokkal, kaszárnyákkal, üzemanyag-utántöltőkkel, étkezdével, drónvédelemmel és kibervédelemmel együtt – a bázist 14 nap alatt megépítették és 7 nap alatt elbontották. A gyakorlat során kiderült például, hogy nagyobb jármű-tárolót kell tervezni a támaszponthoz, egy korábbi, hasonló gyakorlat után pedig a katonai konvojoknak jobb mozgási feltételeket adó közlekedési jelzőlámpa-rendszer létrehozása mellett döntöttek a német vezetők.
A lap ezután hosszasan beszámol arról, hogy a jelenlegi német infrastruktúra nem alkalmas arra, hogy kiszolgálja az ország védelmét egy teljes körű háború során, további, sokmilliárd eurós beruházásokra van szükség az autópályák, kikötők, repterek fejlesztéséhez.
Mindemellett nehezíti a német háborús tervek végrehajtását az is, hogy
- nincs megfelelő együttműködés a hadsereg és a civil vállalatok közt,
- nincs a rendőrség megfelelően felszerelve ahhoz, hogy feloszlasson például a katonaság bevetése ellen tüntető tömegeket,
- nem védett megfelelően a német katonai és civil infrastruktúra a szabotázsakcióktól,
- és a jelenlegi német jogszabályok miatt nem lehet hatékonyan alkalmazni a katonai drónokat.
Rengeteg munka lesz még, mire az OPLAN DEU használható lesz; mire ide eljutunk, még számos hadgyakorlat és tárgyalás, valamint sok-sok elköltött euró-milliárd vár a német állampolgárokra. A WSJ mindeközben figyelmeztet: európai tisztviselők sorra beszélnek arról, hogy Oroszország 2029-ben, 2030-ban képes lehet arra, hogy megtámadja a NATO-t, az ukrajnai háború lezárása pedig felszabadítja az ehhez szükséges orosz hadiipari és katonai kapacitásokat.
Címlapkép forrása: Elisa Schu/picture alliance via Getty Images
Újabb mentőcsomagokat oszthat ki Brüsszel az orosz invázió ürügyén
A háború jelentősen befolyásolta a befektetések és a turizmus áramlását is.
Második világháborús bombát találtak egy budapesti kerületben
GP-250 típusú, amerikai gyártmány.
Megérkezett a legújabb felmérés: 1500 magyar céget kérdeztek meg
Varga Mihály jelentette be az új konjunktúra felmérés első eredményét.
Tűzvész Hongkongban: súlyos gondatlanság vezethetett a tragédiához, őrizetbe vettek három személyt
Még küzdenek a lángokkal a metropoliszban.
Elképesztő számot mondott be az ukrán pilóta - Kőkemény véleményt alkotott a nyugati vadászgépekről
Kiderült, mennyire hatékonyak Oroszországgal szemben.
Putyin legerősebb szövetségese: a NATO szándékos háborúra készül, ennek egyetlen látványos jele van
Megnevezte a legaktívabb országot is.
MIT-kutatás: az AI már a teljes amerikai munkaerőpiac közel 12 százalékát képes kiváltani
Érdekes számokat mutat az Iceberg Index.
Kiszámolták a szakértők: mennyivel nőttek volna a nyugdíjak a svájci indexálással?
Fény derült a valódi számokra!
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Mindent letarol a kamu tartalom
Szintet lépett a minőségi hamisítványok kora: a Google algoritmusa, a Nano Banana olyan AI-képeket gyárt, amiről a szakavatott szem sem nagyon tudja megmondani, hogy kamu.... The post Mindent letar
Kihívások éve a könyvvizsgálatban - tapasztalatok trendek
A könyvvizsgálat kívülről gyakran statikus szakmának tűnik: szigorú standardok, jól körülhatárolt eljárások, kiszámítható munkarend. Az előző év azonban ismét bebizonyította, hogy a s
Jövőre külterületi lakóingatlan is vásárolható lesz az Otthon Startból
Panyi Miklós Facebook bejegyzésben jelentette be, hogy 2026. január elsejétől már külterületi lakóingatlan vásárlására, építésére is lehet fordítani a 3 százalékos kamatozású Otthon S
"Vízvezeték-szegénység": új krízis az Egyesült Államokban
A vezetékes vízhez való hozzáférés hiánya már nemcsak a vidéket, hanem a nagyvárosokat is érinti és különösen a kisebbségi közösségeket sújtja.
Energiatároló cégeknek: itt a rég várt pályázat
A 2025. júniusában meghirdetett pályázat célja nem más, mint felpörgetni a vállalkozások saját energiatároló és megújulóenergia-termelő kapacitásainak kiépítését.
Devizában még az osztalék sem egyszerű
A HOLD privátbankárai ugyan nem tanácsadók, ügyfeleink mégis ezernyi problémával fordulnak hozzánk. Ezekből szemezgetünk, egyfajta edukációs jelleggel: melyek azok a tipikus kérdések és pro
Energetikából finanszírozott oktatás: a texasi egyetemi rendszer
A texasi egyetemi rendszert ma már a fosszilis bevételek mellett a zöldenergia-értékesítésből és az adatközpontok telepítéséből származó források is finanszírozzák.
Milyen részvényeket hoz a Mikulás a puttonyában?
Mikulás-rali és egyéb karácsonyi álmok. Milyen részvényeket hoz a Mikulás? December eleji részvénymustra, aktualitások, grafikonok, értékeltségek.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Szevasz, Amerika! New Yorkban az Invest
A tőzsde fővárosából jelentkezik műsorunk.
Nem pukkadt ki az AI-lufi, de van mit figyelniük a befektetőknek
Cinkotai Norberttel, a K&H Értékpapír vezető elemzőjével beszélgettünk.
Már lehet vásárolni az MBH részvényeiből: érik az új magyar sztárpapír?
A szerdai Cheklistben a magyar nagybank részvényprogramjának érdekességei.