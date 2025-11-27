Leleplezték a titkos katonai terveket: Oroszországgal való háborúra készül Európa legerősebb hatalma – Íme az OPLAN DEU

A lap azt írja: a dokumentum főleg logisztikai hátterű, arról szól, hogy Németország hogyan tudja eljuttatni a keleti frontra katonákat, hadianyagot, hogy tudja hasznosítani a közutakat, kikötőket, vasútvonalakat 800 ezer NATO-katona és felszerelésük harcba küldéséhez. Magyarul tehát a terv nem arról szól, hogy például miként lehet kiűzni Lengyelországból ott landoló orosz deszantosokat, hanem elsősorban arról, hogy lehet felkészíteni és használni a német polgári infrastruktúrát honvédelmi célokra.

A tervezet jelenleg OPLAN DEU néven ismert, már többször frissítették és rengeteg kihívást kell még megoldani, mire éles háborúban használható lesz.

A WSJ arról is írt, hogy a német haderő idén ősszel a Rheinmetall bevonásával egy konkrét gyakorlatot is tartott, melynek célja volt egy 500 főnek létesült katonai bázis létrehozása, zuhanyokkal, kaszárnyákkal, üzemanyag-utántöltőkkel, étkezdével, drónvédelemmel és kibervédelemmel együtt – a bázist 14 nap alatt megépítették és 7 nap alatt elbontották. A gyakorlat során kiderült például, hogy nagyobb jármű-tárolót kell tervezni a támaszponthoz, egy korábbi, hasonló gyakorlat után pedig a katonai konvojoknak jobb mozgási feltételeket adó közlekedési jelzőlámpa-rendszer létrehozása mellett döntöttek a német vezetők.

A lap ezután hosszasan beszámol arról, hogy a jelenlegi német infrastruktúra nem alkalmas arra, hogy kiszolgálja az ország védelmét egy teljes körű háború során, további, sokmilliárd eurós beruházásokra van szükség az autópályák, kikötők, repterek fejlesztéséhez.

Mindemellett nehezíti a német háborús tervek végrehajtását az is, hogy

nincs megfelelő együttműködés a hadsereg és a civil vállalatok közt,

nincs a rendőrség megfelelően felszerelve ahhoz, hogy feloszlasson például a katonaság bevetése ellen tüntető tömegeket,

nem védett megfelelően a német katonai és civil infrastruktúra a szabotázsakcióktól,

és a jelenlegi német jogszabályok miatt nem lehet hatékonyan alkalmazni a katonai drónokat.

Rengeteg munka lesz még, mire az OPLAN DEU használható lesz; mire ide eljutunk, még számos hadgyakorlat és tárgyalás, valamint sok-sok elköltött euró-milliárd vár a német állampolgárokra. A WSJ mindeközben figyelmeztet: európai tisztviselők sorra beszélnek arról, hogy Oroszország 2029-ben, 2030-ban képes lehet arra, hogy megtámadja a NATO-t, az ukrajnai háború lezárása pedig felszabadítja az ehhez szükséges orosz hadiipari és katonai kapacitásokat.

Címlapkép forrása: Elisa Schu/picture alliance via Getty Images