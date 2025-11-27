Megérkezett a legújabb felmérés: 1500 magyar céget kérdeztek meg

Varga Mihály emlékeztetett: a Magyar Nemzeti Bank filozófiájának egyik fontos eleme, hogy a szakmai tudás a magyar reálgazdaságot közvetlenül is segítse, amelyben az MKIK hathatós segítséget nyújt.
Ennek egyik megnyilvánulása az elkészült közös felmérés, amely annak az ötpontos együttműködési megállapodásnak a része, amelyet a két intézmény kötött egymással még áprilisban – fogalmazott a jegybankelnök. Mint mondta: az eredmények biztatóak, hiszen
a közös konjunktúra-felmérés során több mint 1500 céget értünk el.
Varga Mihály rámutatott: az MNB–MKIK vállalati konjunktúraindex alakulása szoros összhangot mutat a negyedéves bruttó hazai termék éves változásával, így jól leképezi a reálgazdasági folyamatokat.
Az elmúlt két hónapban ugyan javulás volt megfigyelhető az indexben, összességében azonban
a mutató továbbra is visszafogott konjunktúrát jelez.
A jegybankelnök kiemelte: a mostani eredmények azt mutatják, hogy bár a vállalatok jelenlegi helyzetértékelése továbbra is óvatos, a jövőre vonatkozó várakozások kedvezőbbek, ami alapot jelenthet a következő időszak gazdasági folyamataihoz – tette hozzá.
Varga Mihály tájékoztatott az MNB közleménye szerint: a felmérés fontos visszajelzést ad a gazdaságpolitika, valamint a vállalati szektor számára is, hiszen lehetőséget kínál saját helyzetük értékelésére méret és iparág szerinti bontásban egyaránt. Ezt jelzi a vállatok azon megállapítása is, miszerint saját tevékenységük korlátjaként jellemzően a gyenge keresletet, a magas energiaárakat, valamint az infláció következtében velünk maradó magas költségszintet említik. A részletes vállalati válaszok alapján pontosabban követhetők a gazdasági alkalmazkodási folyamatok, valamint a költség- és keresleti korlátok alakulása – fogalmazott a jegybankelnök.
