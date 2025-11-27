  • Megjelenítés
Így lesz a dolgozói szállásból versenyelőny − A mikrokultúrák kezelésének hogyanjáról is értekeztek a HR-csúcson
Gazdaság

Így lesz a dolgozói szállásból versenyelőny − A mikrokultúrák kezelésének hogyanjáról is értekeztek a HR-csúcson

Portfolio
A munkaerő-szállásolás ma már a vállalatok egyik legnagyobb láthatatlan feladata, amely négy fő területen − ingatlankeresés, üzemeltetés, szolgáltatói koordináció és környezeti harmónia megteremtése − jelent komoly kihívásokat a HR és beszerzési osztályok számára. A dolog összetettsége miatt mindenesetre nem ajánlatos saját szakállra belevágni a megvalósításba. A kivitelezés lehetséges módjairól és kihívásairól esett szó a Portfolio HR (R)evolution 2025 Konferencián.

A több szektort érintő égető munkaerőhiány mind gyakrabban követeli meg, hogy a vállalatok gondoskodjanak a munkaerő elszállásolásáról, és ahogy Markó Tibor, a Staff House marketing igazgatója a Portfolio HR (R)evolution 2025 Konferencián rámutatott, hogy ez egy sokkal összetettebb feladat, mint ahogy azt első ránézésre gondolnánk.

Az előadó szerint négy meghatározó területtel kell foglalkoznia a munkáltatóknak. Először is megfelelő ingatlant kell keresni, amely kifejezetten erre a célra alkalmas és megfelelő lokációban található. "Itt nem biztos, hogy elég lesz Marcsi nénitől kibérelni a garázst, mert ott hatvanan úgyis elférnek és olcsó" − hívta fel a figyelmet Markó Tibor.

HR (R)EVOLUTION 2025_3szekció_035
Markó Tibor, a Staff House marketing igazgatója

A második feladat az üzemeltetés, amely nonstop 24 órás kontrollt és felügyeletet igényel, a harmadik lépcső pedig a szolgáltatói koordináció − le kell ugyanis szerződni egy csomó szolgáltatóval ahhoz, hogy ott egy helyben tudjon ez jól működni. Ezen túl van egy negyedik teendő is, ami nem más, mint a harmónia megteremtése a környezettel, ami a vállalat reputációjára is hatással lehet.

Markó kiemelte, hogy a távolról érkező dolgozók számára olyan feltételeket kell teremteni, hogy úgy érezzék, valódi otthont kapnak.

Még több Gazdaság

Történelmi döntés született: jön a nagy átalakulás a Molnál!

Gulyás Gergely bejelentette: nem lesz szocho-csökkentés

Csökkent a K&H Bank nyeresége, megütötték az adók

Amennyiben az a célunk, hogy a vállalat megőrizze a versenyképességét, akkor egy második otthont kell neki kialakítanunk a munkavállalók számára

− fogalmazott.

Edukáció nélkül nem fog menni

A Staff House 2-3 ágyas lakószobákkal dolgozik, amelyekben ágyak, nagyméretű hűtőszekrény, tévé, wifi, zárható szekrények, asztal és székek találhatóak. Az ingatlannak azonban a szobákon túl is támogatnia kell a dolgozók mindennapjait − főzési, mosási lehetőségekkel, kikapcsolódást szolgáló területekkel.

A vállalat saját fejlesztésű IPTV szolgáltatást alakított ki, amelyen keresztül a világ bármelyik sarkából érkező munkatársak saját anyanyelvű tévécsatornát nézhetnek, és ezáltal köldökzsinórt kapnak szülőhazájukhoz, nyelvükhöz. Emellett egy ügyviteli rendszert is kifejlesztettek, ahol a HR percre pontosan láthatja, ki hol lakik, mikor költözött be vagy ki, és hogyan alakulnak a költségek.

HR (R)EVOLUTION 2025_2szekció_047
Portfolio HR (R)evolution 2025 Konferencia

Az előadó szerint a "házon belüli" megoldások számos kockázatot rejtenek.

Ha egy vállalat 18 különböző ingatlant bérel, az "18 különbözőféle berendezésű, felszereltségű, jogi megfelelésű" helyet jelent, ami óriási kockázatot és reputációvesztést okozhat.

A Staff House jelenleg 25 településen, "egy közel kisvárosnyi mennyiségű dolgozónak" ad szállást Magyarországon. A cél az, hogy "egy hatalmas erőforrást igénylő, láthatatlan munkából versenyelőnyt kovácsoljanak", miközben a HR és beszerzési osztályok a stratégiai feladataikra koncentrálhatnak.

Markó hangsúlyozta a mikrokulturális különbözőségek kezelésének fontosságát is.

Amennyiben foglalkozunk azzal, hogy a mikrokulturális különbözőségeket edukációval, kommunikációval és szabályozással helyretegyük,

akkor elkerülhetőek a konfliktusok a helyi közösségekkel."

Az előadás végkövetkeztetése szerint a megfelelően működő szállásrendszer biztosítja, hogy a dolgozók "frissen, üdén és elégedetten tudjanak menni a munkahelyükre dolgozni".

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Mindent letarol a kamu tartalom

Szintet lépett a minőségi hamisítványok kora: a Google algoritmusa, a Nano Banana olyan AI-képeket gyárt, amiről a szakavatott szem sem nagyon tudja megmondani, hogy kamu.... The post Mindent letar

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Az összeomlás fenyegeti Oroszországot, fordulat a béketervben – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön
Ijesztő állítást tett Amerika: Moszkva olyan tempóban halmozza a rakétákat, hogy az Európát veszélyezteti
Szólnak a vészcsengők: Összeomlás szélén Oroszország
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility