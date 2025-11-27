  • Megjelenítés
Putyin legerősebb szövetségese: a NATO szándékos háborúra készül, ennek egyetlen látványos jele van
Globál

Putyin legerősebb szövetségese: a NATO szándékos háborúra készül, ennek egyetlen látványos jele van

Portfolio
Éppen ezekben a pillanatokban tartják Kirgizisztánban a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének (CSTO) legfontosabb ülését, ennek apropóján nyilatkozott a biztonsági helyzetről Fehéroroszország első embere – számolt be az orosz Mk.ru.

Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök szerint egyértelmű jelei vannak, hogy a nyugati országok szándékos háborúra készülnek. Szerinte ennek leglátványosabb jele, hogy a NATO-tagállamok 2025-ben a védelmi kiadásaikat összesen 1,6 billió dollárra emelték. Külön hangsúlyozta Lengyelországot, Varsó a következő években mintegy 5 százalékra szeretné emelni a védelmi kiadásait.

Mindez, az agresszív retorikával párosulva, arra utal, hogy a nyugati politikusok szándékosan készülnek a háborúra

– emelte ki a vezető, aki nagyon szoros kapcsolatot ápol Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Korábban Alekszandr Volfovics, a Köztársaság Biztonsági Tanácsának államtitkára kijelentette, az Oresnyik rakétarendszer telepítése lehet a kulcs a CSTO „megvédése” érdekében. A nyugati vélemény szerint ez a lépés sokkal inkább azzal van összefüggésben, hogy Moszkva szeretné fenyegetni Európát, erre pedig a közepes hatótávolságú ballisztikus rakétarendszer lehet a megfelelő. Ennek rakétavédelmi szerepe nincsen, ezért maximum elrettentő szerepe lehet.

Még több Globál

Az összeomlás fenyegeti Oroszországot, fordulat a béketervben – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Tűzvész Hongkongban: súlyos gondatlanság vezethetett a tragédiához, őrizetbe vettek három személyt

Elképesztő számot mondott be az ukrán pilóta - Kőkemény véleményt alkotott a nyugati vadászgépekről

Kapcsolódó cikkünk

Az összeomlás fenyegeti Oroszországot, fordulat a béketervben – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Mindent letarol a kamu tartalom

Szintet lépett a minőségi hamisítványok kora: a Google algoritmusa, a Nano Banana olyan AI-képeket gyárt, amiről a szakavatott szem sem nagyon tudja megmondani, hogy kamu.... The post Mindent letar

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Az összeomlás fenyegeti Oroszországot, fordulat a béketervben – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön
Ijesztő állítást tett Amerika: Moszkva olyan tempóban halmozza a rakétákat, hogy az Európát veszélyezteti
Visszakozott Trump a béketerv kapcsán, szivárogtattak az amerikai-orosz egyeztetésről – Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility