Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök szerint egyértelmű jelei vannak, hogy a nyugati országok szándékos háborúra készülnek. Szerinte ennek leglátványosabb jele, hogy a NATO-tagállamok 2025-ben a védelmi kiadásaikat összesen 1,6 billió dollárra emelték. Külön hangsúlyozta Lengyelországot, Varsó a következő években mintegy 5 százalékra szeretné emelni a védelmi kiadásait.

Mindez, az agresszív retorikával párosulva, arra utal, hogy a nyugati politikusok szándékosan készülnek a háborúra

– emelte ki a vezető, aki nagyon szoros kapcsolatot ápol Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Korábban Alekszandr Volfovics, a Köztársaság Biztonsági Tanácsának államtitkára kijelentette, az Oresnyik rakétarendszer telepítése lehet a kulcs a CSTO „megvédése” érdekében. A nyugati vélemény szerint ez a lépés sokkal inkább azzal van összefüggésben, hogy Moszkva szeretné fenyegetni Európát, erre pedig a közepes hatótávolságú ballisztikus rakétarendszer lehet a megfelelő. Ennek rakétavédelmi szerepe nincsen, ezért maximum elrettentő szerepe lehet.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images