Csökkent a K&H Bank nyeresége, megütötték az adók

Csökkent a K&H Bank nyeresége az első három negyedévben az új informatikai beruházások és a kormány intézkedései, többek között a bankadó és az extraprofitadó miatt, írja a bank közleményében.

A K&H Bank az első három negyedévben 91 milliárd forint nettó nyereséget ért el, ami a bank- és extraprofitadó 26 milliárdos összegének elszámolása után 15 százalékos csökkenést jelent, amit Peter Roebben, a K&H Csoport vezérigazgatója az új informatikai beruházásoknak és a kormány intézkedéseinek tulajdonított.

Roebben Peter K&H Csoport, vezérigazgató 1991-ben kezdte szakmai útját a KBC-nél, és a Csoporton belül nemzetközi karriert futott be. Különböző vezetői pozíciókat töltött be a KBC-nél Londonban, Madridban, Párizsban és a CSOB-nál Prágában.

A bank hitelállománya egy év alatt 9 százalékkal nőtt, meghaladva a bankszektor átlagát, a betétállomány ugyanakkor 6 százalékkal bővült ugyanebben az időszakban. A bank bevételei 7 százalékkal nőttek, ebből a nettó kamatbevétel 5 százalékkal. A teljes hitelállomány most 3266 milliárd forintra bővült, a betétállomány pedig 4053 milliárd forintra.

Az első kilenc hónapban a K&H 577 milliárd forint új hitelt folyósított vállalati és lakossági ügyfeleinek, az ügyfelek száma 5 százalékkal, 1 millió fölé emelkedett a harmadik negyedév végére.

Az infláció okozta költségnyomás, a bérköltségek, az új digitális és informatikai megoldásokra fordított kiadások és a bankadók miatt a működési költségek 17 százalékkal emelkedtek.

A K&H állampapír-állománya éves szinten 8 százalékkal 1558 milliárd forintra bővült szeptember végére.

A K&H 180 milliárd forintra növelte zöldhitel-állományát, amivel a lakossági és vállalati zöldhitelek piacán is több mint 25 százalékos részesedést ért el. A K&H zöld lakáshiteleinek volumene november közepére meghaladta a 9 milliárd forintot, ami az új lakossági jelzáloghitelek 5 százalékának felel meg. A K&H eddig 28 milliárd forint értékben folyósított zöld lakáshiteleket.

A K&H Biztosító nettó nyeresége a 3,8 milliárd forintos különadó után 7,3 milliárd forint volt a harmadik negyedévben. A nem életbiztosítási szegmens díjbevétele egy év alatt 6 százalékkal 61 milliárd forintra nőtt, az életbiztosítások 17 százalékos éves növekedést értek el.

Keresletet generált az Otthon Start

A lakáshitelpiac erőteljes bővülése folytatódik az idei évben, a K&H portfoliója a piachoz hasonlóan 12 százalékkal növekedett.

Jelentős keresletet generált a szeptemberben elindult Otthon Start Program a banknál, naponta átlagosan 1 milliárd forint folyósítás történik.

A bank november közepéig több mint 200 milliárd forintnyi hiteligényt regisztrált, várakozása szerint a programnak köszönhetően az idei év végére a lakáshitel-folyósítások volumene 50 százalékkal meghaladhatja az egy évvel korábbi szintet és ezen belül a támogatott konstrukciók aránya 70 százalékra emelkedhet a K&H-nál.

A személyi kölcsönök folyósításának volumene 39 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva, a K&H munkáshitel-állományának piaci részesedése elérte a 14 százalékot az első kilenc hónapban. Az alapokban kezelt ügyfélvagyon a harmadik negyedév végére 18 százalékos éves növekedéssel meghaladta az 1958 milliárd forintot.

Főbb adatok:

K&H Bank

Saját tőke (IFRS konszolidált, nem auditált): 804 milliárd forint

Mérlegfőösszeg (IFRS konszolidált, nem auditált): 6099 milliárd forint

Adózás utáni eredmény (IFRS konszolidált, nem auditált): 91 milliárd forint

K&H Biztosító

Saját tőke (IFRS konszolidált, nem auditált): 44,6 milliárd forint

Mérlegfőösszeg (IFRS konszolidált, nem auditált): 230,2 milliárd forint

Adózás utáni eredmény (IFRS konszolidált, nem auditált): 7,3 milliárd forint

