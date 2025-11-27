  • Megjelenítés
Újabb mentőcsomagokat oszthat ki Brüsszel az orosz invázió ürügyén
Uniós források

Portfolio
Az Ursula von der Leyen által vezetett Európai Bizottság arra készül, hogy pénzügyi segítséget nyújtson a balti államoknak, amelyek gazdaságát súlyosan érintették az Ukrajna megszállása után Oroszországgal szembeni korlátozások. Ugyan az unió egészét nézve mostanra szinte teljesen eltűnt a háború kitörésekor érzett sokkhatás, addig a közvetlen orosz szomszédsággal rendelkező tagállamokban most is érezni annak negatív hatásait. Ugyan a támogatás fontos lenne, egyelőre nehéz belátni, honnan kerítenének forrást a szükséges tőkeinjekcióhoz, így lehet, hogy csak a következő ciklusban juthatnak extra forrásokhoz a keleti határvidék országai.

Raffaele Fitto regionális biztos vezetésével készül az a terv, amely a balti államok mellett Finnország gazdaságának fellendítését is célozhatja, mivel Oroszország közvetlen szomszédait aránytalanul magasabban sújtja a leválás, mint az unió egészét – írja a Politico.

A lap több balti állam képviselőjét is megszólaltatta, akik egyhangúan azt képviselik, hogy országuk szenvedte meg a legjobban az Oroszország elleni lépések hatását, ami nem túl meglepő, figyelembe véve közelségüket és azt, hogy ők nem kértek semmilyen mentességet a szankciók hatálya alól.

A Bizottság legfrissebb előrejelzése szerint Észtország gazdasága 2025-ben várhatóan csak 0,6, Lettországé 1 százalékkal növekedhet, és még Finnország esetében is túlköltekezésre számítanak, így az állam

a 0,1 százalékos növekedési kilátások mellett akár túlzottdeficit-eljárás alá is kerülhet.

Az egyetlen kivétel Litvánia, ahol jóval az unió 1,4 százalékos GDP-növekedése felett vannak a várakozások, de még ők is úgy fogalmaznak, hogy a régiónak különleges bánásmódra van szüksége a geopolitikai helyzetből eredő negatív hatások miatt.

Fitto lehetőségei azonban meglehetősen korlátozottak lehetnek az EU következő többéves pénzügyi keretének (MFF) 2028-as bevezetéséig. A lap forrásai is ezt erősítették meg, azt mondva, hogy az erről való kommunikáció várhatóan

nem friss pénzzel, hanem olyan ötletekkel érkezik, amelyeket a következő MFF-ben lehet megvalósítani.

Eközben a frontvonalban lévő államok tisztviselői más lehetőségeket is vizsgálnak, például az állami támogatási szabályok lazítását és az Európai Beruházási Bank garanciáinak biztosítását a régióba befektetni kívánó vállalatok számára.

A turizmus és a befektetések visszaesése persze nagyrészt egy percepciós probléma is, amelyet nem segítenek a mára szinte rendszeressé váló orosz légtérsértések, azonban részben ezek miatt is indokolt, hogy a védelmi ipar olyan befektetésekkel jelenjen meg a térségben, amelyek látványosan segíteni tudják a biztonságérzet visszaépülését is.

Címlapkép forrása: EU

