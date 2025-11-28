Drágul a parkolás Balatonfüreden

A balatonfüredi önkormányzat képviselő-testülete elfogadta a város fizetős parkolási rendszerének új rendeletét. A módosítás értelmében 2026 januárjától

valamennyi parkolási zónában 20 forinttal emelkednek az óránkénti parkolási díjak.

A díjfizető övezetek határai és a díjfizetési időszakok változatlanok maradnak. Az Ófaluban és a felső városrészben továbbra is megmarad a napi első két órára vonatkozó általános parkolási díjmentesség.

Az új díjszabás szerint

a 71-es főút alatti I. díjzónában 530 forintról 550 forintra emelkedik az óradíj, a napijegy ára pedig 4700 forint lesz.

A Kisfaludy strand szezonális parkolójában (II. díjzóna) 300 forintról 320 forintra nő az óradíj, a napidíj 1050 forintra változik.

A felső városrészben található III. díjzónában - ahol a két órás, bizonylattal igazolt díjmentesség továbbra is érvényben marad - 260 forintról 280 forintra emelkedik az óránkénti parkolási díj. Ebben a zónában nem lesz lehetőség napijegy váltására.

Az éves bérletváltás feltételrendszere változatlan marad. A lakossági és piros öves parkolóbérletek továbbra is a Probio Zrt. ügyfélszolgálatán vásárolhatók meg. A lakossági bérletek kiváltásához a jövőben is szükséges lesz az önkormányzati adóigazolás, a füredi lakcímkártya és a forgalmi engedély bemutatása. A szakemberek javasolják, hogy az adóigazolásokat a vásárlást megelőző 30 napon belül szerezzék be az érintettek.

A bérletek árai is emelkednek: a lakossági parkolóbérlet 6000 forintról 6300 forintra, a felsővárosban érvényes munkahelyi és társasházi éves parkolóbérletek 25 ezer forintról 26300 forintra drágulnak. A város összes önkormányzati parkolójában érvényes általános éves bérlet ára 110 ezer forintról 116 ezer forintra változik.

Az időszakos bérletek sem maradnak ki az áremelésből: a 71-es főút alatti területen érvényes, minden önkormányzati parkolóban használható bérlet ára januártól 76500 forint lesz, míg a heti érvényességű turistabérlet 19 ezer forintba kerül majd.

