Bíróságra mennek a kamaszok, mert eltiltják őket a TikToktól és az Instagramtól: durva jogsértésről beszélnek

Az ügy Ausztrália mérföldkőnek számító közösségimédia-szabályozását érinti, amelyet világszerte figyelemmel kísérnek. Nemrég Görögország is hasonló jogszabályról döntött.

Az egy éve elfogadott törvény szerint december 10-től a közösségimédia-szolgáltatóknak – köztük a Metának, a TikToknak és a YouTube-ot üzemeltető Google-nek – gondoskodniuk kell arról, hogy

a 16 év alatti ausztrálok ne rendelkezhessenek fiókkal a platformjaikon.

A kormány és a szigorítást támogatók a gyerekeket érő káros tartalmakkal és algoritmusokkal szembeni védelemmel indokolják a tiltást.

A 15 éves Noah Jones és Macy Neyland – egy jogvédő szervezet támogatásával –

azt állítja, hogy a tiltás figyelmen kívül hagyja a gyermekek jogait.

Macy Neyland úgy fogalmazott,

nem szabadna elnémítani minket. Olyan ez, mint George Orwell 1984 című regénye, és ez ijesztő számomra.

Noah Jones a kormány politikáját "lusta" megoldásnak nevezte.

Mi vagyunk az igazi digitális bennszülöttek, és szeretnénk tájékozottak, ellenállóak és magabiztosak maradni a digitális világunkban. A gyerekeket védő biztosítékokra van szükség, nem pedig elhallgattatásra

- vélekedett a tinédzser.

A per hírére Anika Wells ausztrál kommunikációs miniszter a parlamentben közölte, a canberrai kormány nem hátrál meg.

Nem ijesztenek meg minket a fenyegetések. Nem ijesztenek meg minket a jogi kihívások. Nem ijeszt meg minket a nagy tech. Az ausztrál szülők nevében szilárdan ki fogunk tartani

- mondta a munkáspárti politikus.

A Digital Freedom Project (DFP) közlése szerint a keresetet szerdán nyújtották be a Legfelsőbb Bírósághoz. A szervezet azzal érvel, hogy a tinédzserek információszerzéshez és közösségi kapcsolatokhoz használják a közösségi médiát, a tiltás pedig a legsebezhetőbb fiatalokat – a fogyatékossággal élőket, az őslakosokat, a vidéki és távoli térségekben élőket, valamint az LMBT-közösség tagjait – sújthatja leginkább.

A DFP-t az új-dél-walesi libertárius törvényhozó, John Ruddick vezeti. Beadványuk hangsúlyos eleme hogy a tiltás milyen hatással van a politikai kommunikációra, és arányos-e az intézkedés a törvény céljaival. A csoport szerint inkább más eszközökre lenne szükség az online biztonság javítására: digitális ismereteket fejlesztő programokra, a platformok számára kötelező, életkorhoz igazított funkciókra, valamint olyan életkor-igazolási technológiákra, amelyek megerősítik az adatvédelmet.

Az ausztrál sajtó értesülései szerint a YouTube-ot tulajdonló Google is fontolóra vette az alkotmányossági kifogás emelését. Noha a tilalmat ellenzik az azt végrehajtani köteles technológiai cégek,

a felmérések szerint az ausztrál felnőttek többsége támogatja.

Ugyanakkor egyes mentálhigiénés szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a törvény elszigetelheti a gyerekeket, mások pedig attól tartanak, hogy a fiatalokat a még kevésbé szabályozott online felületek felé terelheti.

Címlapkép forrása: Antonio Diaz via Getty Images