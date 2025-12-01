  • Megjelenítés
Forgalomkorlátozás jön az M0-áson: sávlezárásokra kell készülni
Gazdaság

Forgalomkorlátozás jön az M0-áson: sávlezárásokra kell készülni

MTI
Karbantartási munkák miatt forgalomkorlátozás várható az M0-s autóúton Halásztelek és Nagytétény térségében - közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. hétfőn az MTI-vel.

Azt írták, hogy a dilatációs és a vízelvezető rendszerek karbantartása miatt

keddtől csütörtökig 9 és 14 óra között

a Deák Ferenc hídon (Hárosi Duna-híd), az M0-s autóúton az M5-ös autópálya irányából az M1-es autópálya felé sávzárásokra kell számítani; az autóút jelentős forgalma miatt torlódások alakulhatnak ki.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza

"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Díjmentes előadás

Adómentesség, avagy a TBSZ számla titkai

Ha szeretnéd kihozni a legtöbbet a befektetéseidből, akkor ez az előadás neked szól. Végigmegyünk mindenen, ami a TBSZ és megnyitásához, használatához és okos kihasználásához kell.

Fórum

Ez is érdekelhet
Lezárultak az amerikai-ukrán tárgyalások: ezt ajánlja Washington
Meglepő együttműködésre derült fény, a béketerv lezárásáról dönthetnek ma - Ukrajnai háborús híreink vasárnap
Itt az előrejelzés a következő hetekre: kiderült, mikor köszönt be igazán a tél Magyarországon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility