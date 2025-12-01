Új részvény debütált a magyar tőzsdén!

A mai nappal megkezdődött a kereskedés a MetMax Europe Nyrt. részvényeivel a BÉT Xtend piacon. A fémmegmunkálásra specializálódott cég számára a tőkepiac nem ismeretlen terep, kötvénykibocsátóként már 2021 óta jelen van a BÉT Xbond platformján.

Ünnepélyes csengetés jelezte a kereskedés indulását a MetMax Europe Nyrt. részvényeivel a szabályozott piac előszobájának tekinthető BÉT Xtenden.

A társaság 10 millió darab, egyenként 10 forint névértékű, dematerializált, névre szóló törzsrészvényt vezetett be a tőzsdére.

A társaság 2019 óta tagja a BÉT50 közösségnek, részt vett az ELITE nemzetközi vállalatfejlesztési képzésen, és igénybe vette a feltörekvő vállalatoknak szóló, tőzsdére lépést támogató programot is. A program keretében a tőzsde és együttműködő partnere, az Erste Bank, szakmai támogatást és összesen 5-5 millió forintos anyagi hozzájárulást biztosított a vállalat számára.

Az elmúlt években a cég jelentős fejlesztéseket valósított meg, korszerű gyártási infrastruktúrát hozott létre, megerősítette informatikai és szervezeti működését, valamint önálló menedzsmentstruktúrát alakított ki.

A tőzsdére lépéssel a MetMax Europe célja, hogy a nyilvános részvénypiaci működéshez szükséges transzparencia irányába lépjen tovább, valamint a jövőbeni növekedéshez szükséges forrásbevonás feltételeit is megteremtse.

A vállalat jogelődjét 1987-ben alapították, majd 2019. október 1-jétől MetMax Europe Zrt. néven folytatta tevékenységét, nemrég pedig a nyilvános működés mellett döntöttek. Fő profilja a nagypontosságú, komplex forgácsolt készülékek és alkatrészek gyártása egyedi, kis- és közepes sorozatban, valamint a nagy bonyolultságú és magas minőségi gépalkatrészek előállítása. A társaság a győri központ mellett Zürichben is működtet egy telephelyet.

Címlapkép forrása: Portfolio

