LNG-piaci földrengés: a brit kormány kirántotta a pénzt a Total megaprojektje alól
Portfolio
A brit kormány váratlanul visszavonta 1,15 milliárd dolláros pénzügyi támogatását a TotalEnergies által vezetett mozambiki LNG-beruházásból, amely a világ egyik legnagyobb, mintegy 20 milliárd dolláros folyamatban lévő gázexport-projektje - írta meg a Reuters. A döntés újabb csapást mér a régóta akadozó fejlesztésre, amelyet az elmúlt években biztonsági kockázatok, politikai bizonytalanság és jogi viták is terheltek.

A projekt, amely Európa és Ázsia LNG-ellátását erősítette volna. A brit állam még 2020-ban vállalt garanciát a mozambiki LNG-fejlesztésre az exporthitel-ügynökségen (UKEF) keresztül, közvetlenül azelőtt, hogy

hivatalosan is megtiltotta az állami támogatást a külföldi fosszilis projektekhez.

A projektet 2021-ben állították le az ország északi részén fellángoló iszlamista lázadások miatt. A biztonsági helyzet azóta sem stabil: a TotalEnergiesnek még most is csak légi és tengeri úton sikerül munkásokat és felszerelést mozgatnia. Ennek ellenére a brit vállalat novemberben feloldotta a vis maior állapotot, de a kivitelezés újraindítását ahhoz a feltételhez kötötte, hogy a mozambiki kormány jóváhagyja a projekt frissített költségvetését - ami nem történt meg.

A mozambiki LNG-fejlesztésben a TotalEnergies 26,5%-os tulajdonos, Japán Mitsui 20%-ot birtokol, a mozambiki állami ENH pedig 15%-ot. A fennmaradó részesedéseket indiai cégek (ONGC, Oil India) tartják.

Ezen felül az elmúlt hónapokban súlyos vádak érték a projektet. Novemberben egy civil jogvédő szervezet büntetőfeljelentést tett a TotalEnergies ellen, azt állítva, hogy a vállalat közvetett módon felelős lehet az állami erők által elkövetett kínzásokért és eltűnésekért. A cég visszautasítja az állításokat, mondván: semmilyen bizonyíték nem támasztja alá ezeket. Az UKEF emiatt idén új, független jogi vizsgálatot rendelt el – ez szintén hozzájárulhatott a londoni döntéshez.

Peter Kyle brit miniszter indoklása szerint a 2020 óta romló körülmények nem teszik indokolttá, hogy a brit adófizetők továbbra is vállalják az UKEF eredeti kötelezettségét.

A kockázatok egyértelműen nőttek, és a brit adófizetők érdekeit jelenleg az szolgálja leginkább, ha befejezzük a részvételünket

- fogalmazott Kyle.

Az UKEF visszatéríti a projekttulajdonosok által korábban befizetett díjakat, de a kormány nem közölte ezek összegét.

A projekt részvényesei, köztük a TotalEnergies vezérigazgatója, Patrick Pouyanne korábban jelezték: készek jogi útra terelni az ügyet, hogy az exporthitel-ügynökségek - köztük a brit UKEF és a holland Atradius - kénytelenek legyenek kifizetni a korábban vállalt támogatást.

Bár a projekt papíron továbbra is él, a brit kormány kivonulása újabb jele annak, hogy a geopolitikai és biztonsági kockázatok komolyan rombolták a befektetői bizalmat. A következő hónapokban az is eldőlhet, hogyan reagálnak erre a holland és más exporthitel-biztosítók - akik nélkül a projekt finanszírozása továbbra is nehézkes marad.

