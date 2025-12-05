70 százalékos eséllyel csaphat le kapitális földrengés a japán fővárosra

A pénteken nyilvánosságra hozott kormányzati becslés egy 7,3-as erősségű földrengés hatásait vizsgálja. Az új előrejelzés kedvezőbb a 2015-ös értékelésnél, amely 23 ezer halálesetet és 95 billió jenes kárt jósolt, de elmarad a kormány akkori céljától, miszerint tíz év alatt felére csökkentik a várható halálos áldozatok számát.

A javuló tendencia a földrengésekkel és tüzekkel szembeni ellenállóbb épületek terén elért előrelépéseknek köszönhető. A japán kormány a becslés szakértői testületnek történő bemutatása után frissíteni kívánja katasztrófavédelmi alaptervét.

A szakértők szerint mintegy 70 százalék az esélye annak, hogy ilyen erősségű földrengés következik be Tokióban és környékén a következő 30 évben.

Egy ilyen katasztrófa a kormányzati hivataloknak és vállalati központoknak otthont adó metropolisz millióit érintené.

A tervezet szerint körülbelül 400 ezer épület semmisülhet meg, és 8,4 millió ember rekedhet távol otthonától. A katasztrófához köthető halálesetek száma - beleértve az egészségromlás miatt bekövetkező elhalálozásokat is - 16 ezer és 41 ezer között alakulhat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images