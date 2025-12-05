Megszületett a megállapodás, óriási adatközpontok épülhetnek Európában

Megállapodást írt alá az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank óriás adatközpontok építéséről pénteken, amelyek célja mesterségesintelligencia-modellek fejlesztése, azok adatfeldolgozási kapacitásának növelése. Az egyezményt Henna Virkkunen bizottsági alelnök és Nadia Calvino, az EIB elnöke látta el kézjegyével Rómában.

Az angolul AI Gigafactory (MI-gigagyár) néven ismert szerverközpontok létesítése elengedhetetlen az Európai Unió technológiai vezető szerepének megerősítéséhez. Ennek érdekében akár öt ilyen létesítmény is épülhet - hangzott el az aláírási ceremóniát követő sajtótájékoztatón.

Februárban Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke indította el az "InvestAI" kezdeményezést, amelynek célja 200 milliárd euró mozgósítása mesterségesintelligencia-beruházásokra, beleértve egy új, 20 milliárd eurós alap létrehozását az MI-gigagyárak számára.

Ma megtettük a következő lépést

- jelentette ki Henna Virkkunen, hangsúlyozva, hogy az EBB-csoport "kulcsszerepet fog játszani a beruházás iránt érdeklődő mesterségesintelligencia-gigagyárak konzorciumainak nyújtott személyre szabott tanácsadásában".

A tanácsadás révén a cégek bankképes projektekké alakítsák ambiciózus terveiket - tette hozzá.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images