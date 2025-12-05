Bíróságon támadja a New York Times az egyik legismertebb AI-startupot

A New York-i déli kerületi szövetségi bíróságon benyújtott kereset szerint
a Perplexity jogellenesen gyűjtötte be a lap cikkeit, videóit, podcastjait és más tartalmait.
Ezeket az anyagokat a felhasználói kérdések megválaszolásához, illetve saját szolgáltatásai fejlesztéséhez használta fel. A vádak alapján a startup gyakran olyan válaszokat generál, amelyek szó szerint megegyeznek, vagy nagymértékben hasonlítanak a Times eredeti tartalmaira.
Bár hiszünk a mesterséges intelligencia etikus és felelős felhasználásában, határozottan tiltakozunk az ellen, hogy a Perplexity engedély nélkül használja fel tartalmainkat termékeik fejlesztéséhez és népszerűsítéséhez
– közölte Graham James, a lap szóvivője.
A 2022-ben alapított Perplexity mesterségesintelligencia-alapú keresőmotorjáról ismert. A startup eddig több mint 1,5 milliárd dollár befektetést vont be olyan szereplőktől, mint az IVP, a New Enterprise Associates és az Nvidia.
A New York Times nem először lép bíróságra hasonló ügyben: 2023-ban a Microsoft és az OpenAI ellen is keresetet nyújtott be. A lap akkor azt állította, hogy a vállalatok jogosulatlanul használták fel cikkeiket és más tartalmaikat mesterségesintelligencia-modelljeik betanításához.
Szeptemberben az Anthropic nevű AI-startup 1,5 milliárd dolláros egyezséget kötött egy szerzői csoporttal, akik szerint a cég kalóz adatbázisokból töltötte le és használta fel könyveiket. Ez az egyezség jelenleg a legnagyobb nyilvánosan ismert szerzői jogi kártérítés a mesterséges intelligenciához kapcsolódó perek történetében.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
