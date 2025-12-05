Meglepő jó hír érkezett a német gazdaságról!

A német gyáripari rendelések a várakozásokat messze felülmúló kiugrást mutattak októberben. A bővülést a nagy szállítási eszközök kategóriája húzta – ez már a várva várt kormányzati élénkítés hatása lehet. A friss adatok tovább erősítik a reményt, hogy az utolsó negyedévet már növekedéssel zárja a német gazdaság.

A német szövetségi statisztikai hivatal (Destatis) pénteki közlése szerint a gyáripari megrendelések havi alapon 1,5%-kal nőttek, miközben a szeptemberi adatot jelentősen felfelé módosították 2%-ra az előzetes 1,1%-ról. Az eredmény jóval meghaladta az elemzői konszenzust, amely mindössze 0,5% bővülést várt.

A javulást elsősorban a nagyméretű megrendelések okozták: a szállítási eszközökhöz tartozó kategóriában – amely magában foglalja a repülőgépeket, hajókat, vonatokat és katonai járműveket – 87%-os ugrást mértek.

Mindez már az állami költekezés hatása lehet, és azt is mutatja, hogy beindulhattak a védelmi ipari megrendelések.

Az óriásmegrendelések nélkül 0,5 százalékos lett volna a havi bővülés a Reuters szerint.

A friss adatok némileg ellentmondásos képet rajzolnak az iparról – hívta fel a figyelmet a Bloomberg. Bár a szeptemberi gyári megrendelések és az ipari termelés adatai stabilizációra utaltak, az S&P Global novemberi feldolgozóipari beszerzési menedzserindexe tovább csúszott a 50 pontos növekedési-küszöb alá, ami a szektor folytatódó zsugorodásának jele.

A feldolgozóipar élénkülése kulcsfontosságú lenne ahhoz, hogy Németország maga mögött hagyja a 2023–2024-es gyengeséget, amikor a GDP két egymást követő évben is zsugorodott.

Az idei év utolsó három hónapjában azonban a legtöbb előrejelző intézet már arra számít, hogy ismét növekedés következhet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images