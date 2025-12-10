Hamarosan kiderül, kitől kér kölcsön pénzt Magyarország 2026-ban

Szerda délután sajtótájékoztatón mutatja be a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) államháztartásért felelős államtitkára és az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) elnök-vezérigazgatója a 2026-os finanszírozási tervet. Ebből kiderül, milyen forrásból tervezi finanszírozni magát Magyarország 2026-ban.

Délután egy órától sajtótájékoztatón mutatja be Magyarország 2026-os finanszírozási tervét Kisgergely Kornél, az NGM államtitkára és Hoffmann Mihály, az ÁKK vezetője. A szokásos dokumentumban az szerepel majd,

milyen forrásokból tervezik finanszírozni a 2026-os költségvetési hiányt és a lejáró állampapírokat.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy hónapja jelentette be, hogy a kormány a GDP 5%-ára emeli a 2025-ös és 2026-os hiánycélt. Ez azt jelenti, hogy jövőre az elfogadott költségvetéshez képest 1227 milliárd forinttal magasabb lehet a pénzforgalmi hiány, ami így 5445 milliárd forintot tehet ki. Ez jelentheti az állam nettó finanszírozási igényét, amit az ÁKK-nak állampapír-kibocsátásokból elő kell teremtenie.

A miniszter arra is utalt, hogy a fenti extra finanszírozási igényt az év elején várhatóan devizakötvény-kibocsátásból fedezi majd az állam. Vagyis vélhetően tovább emelkedik majd a teljes adósságon belül a deviza részarány, ami 2025-ben átlépte a 30%-os határt.

A mai sajtótájékoztatón Hoffmann Mihály bemutathatja, hogy a közel 500 milliárd forintos devizalejárat mellett mekkora kibocsátással készül az ÁKK. Emellett kulcskérdés lehet az is, tervez-e bármilyen változtatást az adósságkezelő a lakossági állampapírok piacán, jöhetnek-e új termékek vagy változhatnak-e a kondíciók.

