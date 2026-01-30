Exkluzív bejelentkezés Las Vegasból: nemzetközi kőipari díjat nyert a tokaji borászat extravagáns épülete

Január 26. és 29. között zajlik Las Vegasban a The International Surface Event (tise), amely a padlóburkoló, kőburkoló és csempeipar legnagyobb észak-amerikai rendezvénye, valamint a StonExpo, amelyen a Portfolio szerkesztősége személyesen is részt vesz. Az eseményen adta át a Természetes Kővel Foglalkozó Vállalatok Szervezete (Natural Stone Institute) az éves elismeréseit, melyek közül kettőt, a természetes kő kiemelkedő kivitelezését elismerő Pinnacle Awardot és a tervezői kreativitást jutalmazó Tucker Design Awardot egyaránt a Sauska Borászat tokaji pincészete kapta meg idén.
Az elismeréseket Balogh Attila, az épület mészkő burkolatát gyártó és kivitelező Reneszánsz Kőfaragó Zrt. vezérigazgató-helyettese vette át a las vegas-i nemzetközi burkolatipari szakkiállításon.
"Számunkra óriási meglepetés volt a díj, de nagyon örülünk annak, hogy a kollegáink áldozatos munkája ilyen magas szinten elismerésre került" - mondta el a Portfolio-nak a szakember.
A díjra idén 50 pályázat ékezett, amik közül egy iparági szakemberekből és építészekből álló ötfős zsűri választotta ki a nyertes projekteket. A pályázat elbírálása négy fő kritérium alapján történt: a természetes kő felhasználása, a dizájn, az építészeti érték és a kivitelezés pontossága.
"A zsűri számára a projekt legnagyobb értéke a tervezés kiemelkedő minősége, ahol az építész a természetes követ egyedi, különleges módon használja és a rendkívül magas szintű kivitelezés volt. Az épület formája miatt a kőburkolatok tervezése, gyártása és kivitelezése kihívást jelentett, amelyet a projekt kimagasló minőségben oldott meg" - fogalmazott Jane Bennet, a Natural Stone Institute alelnöke a projektről.
A Mádtól néhány kilométerre, Rátkán, Tokaj-Hegyalján található tokaji pincészet a BORD Építész Stúdió tervei alapján, a Reneszánsz Kőfaragó Zrt. kivitelezésében valósult meg. A borászat déli lejtőjén elhelyzetkedő, 5830 négyzetméteres, Reneszánsz mészkővel burkolt épületet 2024-ben adták át. A két, egyenként 36 méter átmérőjű, tál formájú épületrészben a látogatók számára bejárható funkciók, étterem és bár találhatók, amikhez egy-egy terasz is tartozik. A köröket formázó épületben a felszín alatt süllyesztett üzemi terek is találhatók, amelyek a bor érlelésére, valamint logisztikai feladatok lebonyolítására szolgálnak.
A Natural Stone Institute több mint egy évszázados szakmai örökségre építve, egyesülések és bővülések sorozatán keresztül vált a természetes kőipar legátfogóbb és legmeghatározóbb nemzetközi szakmai szervezetévé.
Gyökerei egészen 1894-ig nyúlnak vissza, amikor az International Cut Stone Contractors and Quarrymen’s Association lefektette az első szabványspecifikációkat, majd az évtizedek során különböző meghatározó szakmai szervezetek integrálódtak az intézménybe, amelyek külön-külön is formálták az iparág fejlődését. A szervezet mai formája 2021-ben jött létre és globális szinten biztosít szakmai erőforrásokat, képzéseket, érdekképviseletet és műszaki szabványokat a természetes kővel foglalkozó vállalatok számára.
Címlapkép forrása: Reneszánsz Zrt.
