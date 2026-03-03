Megszűnik az Archicad öröklicenc – mikor és hogyan kell átállni az előfizetéses modellre?

A Graphisoft kettős átalakuláson megy keresztül: a korábbi viszonteladói rendszer helyett közvetlen ügyfélkapcsolatra épít, miközben az öröklicenc-alapú értékesítést felváltja az előfizetéses modell. A magyar piac különleges helyzetben van, hiszen itt alapították a vállalatot, és itt működik a fejlesztés jelentős része. A direkt értékesítési csapat már felállt, a konverziós program elindult, és a vállalat proaktívan keresi meg az ügyfeleket az átállás részleteivel.
Mikor szűnik meg az Archicad öröklicenc?
A Graphisoft 2025-től már nem értékesít öröklicencet az Archicadhez. Az idei évtől kizárólag előfizetéses, felhőalapú konstrukcióban érhető el a szoftver.
Az öröklicences modell globális szinten lezárult, és a vállalat teljes mértékben az előfizetéses rendszerre koncentrál. Ez azt jelenti, hogy új öröklicencet már nem lehet vásárolni, a meglévő licencek tulajdonosai viszont meghatározott ideig még használhatják a szoftvert és igénybe vehetik a kapcsolódó szolgáltatásokat.
Melyik lesz az utolsó öröklicences Archicad verzió?
Az Archicad 30 lesz az utolsó öröklicences verzió, amelynek megjelenése 2025 végére várható. Ezt követően új verziók már csak előfizetéses konstrukcióban lesznek elérhetők.
A tervek szerint az év végével érkezik az Archicad 30-as kiadás. Akik öröklicenccel rendelkeznek és aktív SSA előfizetésük van, azok még hozzáférhetnek ehhez a verzióhoz, de ez lesz az utolsó ilyen lehetőség.
Meddig lesz elérhető az Archicad SSA támogatás?
Az SSA (Software Service Agreement) támogatás és verziókövetési szolgáltatás 2026 végéig marad elérhető Magyarországon. Az év végéig lehet meghosszabbítani az SSA előfizetéseket.
Az SSA-val rendelkező felhasználók 2026 végéig hozzáférnek:
- a Graphisoft közvetlen terméktámogatásához,
- a javításokhoz és frissítésekhez,
- az Archicad 30-as verzióhoz.
Magyarország ebből a szempontból különleges helyzetben van, mivel a vállalat meghosszabbította az SSA-hoz kapcsolódó szolgáltatások elérhetőségét az év végéig.
Hogyan kell átállni az Archicad előfizetéses modellre?
Az átállás egy egyszeri technikai frissítést igényel, amelyet követően változatlanul lehet dolgozni az új licenccel. A Graphisoft proaktívan keresi meg az ügyfeleket a meglévő előfizetésük fordulónapja előtt.
A gyakorlatban a következőkre kell figyelni:
- A tárolási és együttműködési elemeket át kell vinni az új felhőalapú szolgáltatásba
- Az átállni szándékozó felhasználók jellemzően a meglévő előfizetésük fordulója körül váltanak
- A Graphisoft időben értesítést küld minden érintettnek
A vállalat hangsúlyozza, hogy a felhasználóknak nem kell aggódniuk: a cég látja a fordulónapokat és proaktívan kezeli a folyamatot. Aki személyesen nem érhető el, azt írásos formában tájékoztatják.
Milyen kedvezmények járnak az Archicad előfizetésre váltóknak?
A Graphisoft kedvezményes konverziós programot indított az SSA szerződéssel rendelkező ügyfelek számára. A kedvezményes keretek között belépők többféle konstrukció közül választhatnak, és több éven át nyúló kedvezményeket realizálhatnak.
Az SSA szerződések fordulónapjai előtt a vállalat megkeresi a felhasználókat a személyre szabott ajánlatokkal. A cél, hogy minden ügyfél megismerhesse a lehetőségeket és a számára legkedvezőbb konstrukciót választhassa.
Milyen előnyei vannak az Archicad előfizetéses modellnek?
Az előfizetéses modell alacsonyabb belépési küszöböt és nagyobb rugalmasságot biztosít a felhasználóknak. Nem szükséges a tevékenység megkezdésekor egyszerre nagyobb összegért megvásárolni az Archicadet.
Milyen előfizetési konstrukciók érhetők el?
Éves és havi előfizetés egyaránt elérhető. A hosszabb elköteleződés jellemzően kedvezőbb árat ad, a rövidebb időtartamú előfizetés pedig rugalmasságot biztosít.
A felhasználók így a saját működésükhöz tudják igazítani, milyen előfizetési konstrukciót választanak, és hogyan állítják össze a szoftveres infrastruktúrájukat.
Mit jelent az előfizetéses modell a Graphisoft számára?
A vállalat szempontjából az egyik legfontosabb különbség a tervezhetőség. Az előfizetéses modell stabilabb alapot ad a hosszú távú fejlesztésekhez, míg a dobozos, öröklicences rendszerben kiadásról kiadásra kellett szervezni a munkafolyamatokat.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a Graphisoft következetesebben, években gondolkodva fejleszthet, és nem csak egy-egy verzióciklus rövid távú logikája határozza meg a döntéseket.
Miért állt át a Graphisoft direkt értékesítésre Magyarországon?
A korábbi viszonteladói és közvetlen értékesítést ötvöző működés helyett a Graphisoft 100%-ban direkt értékesítési modellre váltott Magyarországon. Az előfizetéses szolgáltatásoknál közvetlenebb kapcsolat alakul ki a szoftvergyártó és a felhasználó között.
A direkt modell előnyei:
- A felhasználók közvetlenül elérhetik a Graphisoftot
- Graphisoftos képviselő keresi fel az ügyfeleket
- Személyes egyeztetések válnak lehetővé
- A felhasználói visszajelzések közvetlenül eljutnak a termékfejlesztéshez
Magyarország ebből a szempontból sajátos helyzetben van, hiszen itt alapították a vállalatot, itt működik a fejlesztés és az infrastruktúra jelentős része.
Mi lesz az Archicad oktatási licencekkel?
A felsőoktatási e-mail címmel rendelkező hallgatók és oktatók számára továbbra is elérhető az ingyenes Archicad-használat. Az oktatási licenceket nem érinti a modellváltás.
A Graphisoft tavaly stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, és más felsőoktatási intézményekkel is hasonló kapcsolatot tervez kialakítani. A cél, hogy a diákok versenyképes tudással kerüljenek ki a piacra.
Milyen fejlesztések várhatók az Archicadben?
A főbb fejlesztési irányok között szerepel az AI és az AI-funkciók bővítése, amelyben a Graphisoft vezető szerepet visz a Nemetschek Csoporton belül.
További kiemelt fejlesztési területek:
- Intelligens dokumentációs automatizmusok
- Nyílt szabványokra és adatminőségre épülő együttműködés
- Hibrid és felhőalapú BIMcloud megoldások
Hogyan használja az Archicad a mesterséges intelligenciát?
Az AI különösen jól tud segíteni a sematizálható, repetitív, munkaóra-igényes feladatokban. Ha ezeket a terheket csökkenti a mesterséges intelligencia, nagyobb tér marad az alkotómunkára és a kreatív tevékenységre.
Az AI például a vizualizációs támogatásban és az adminisztrációs terhek csökkentésében tud nagyot lépni. A Graphisoft ezt nem fenyegetésként, hanem eszközként kezeli, hasonlóan ahhoz, amikor az asztali rajzolásról a számítógépes tervezésre kellett átállni.
Milyen előnyökkel jár a Nemetschek Group tagság?
A Nemetschek Csoporthoz tartozás révén a Graphisoft testvérvállalatainak termékei, például a Bluebeam és a Solibri, Magyarországon is elérhetők a Graphisofton keresztül. Ez egyablakos ügyintézést tesz lehetővé.
Az év második felében várhatók olyan bejelentések csoportszintű fejlesztésekről, amelyek új hozzáadott értéket képviselhetnek a felhasználók számára.
Hol érhetők el további információk az Archicad licencváltásról?
A Graphisoft proaktívan keresi meg az érintett ügyfeleket az átállás részleteivel. Akiket személyesen is el tudnak érni, azokkal egyeztetnek, a többieket írásos formában tájékoztatják.
A vállalat hangsúlyozza, hogy 2025 a kapcsolatépítés éve is: a széles felhasználói bázis miatt sok ügyféllel kell személyesen találkozni, bemutatkozni és az átalakulás részleteiről egyeztetni.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Megjött a pofon: ismét lefelé módosították a növekedési prognózist
Az 1,9 százalék sem lesz meg.
A technológia letarolja a HR-t - De mit jelent ez a toborzásban?
Vendégünk volt Toldi Gábor, a DTC Solution ügyvezetője.
Bejelentette Trump: Irán tárgyalni akar a békéről - Egyetlen, rövid mondattal reagált az elnök
Az elnök egy rövid poszttal intézte el az egészet.
Egyetlen videó megmutatja, hogyan fojtották meg a világ olajkereskedelmének legfontosabb útvonalát
Ez kemény következményekkel járhat.
Megszólalt Volodimir Zelenszkij az iráni háborúról: egyetlen dologtól igazán fél Ukrajna
Azt is elmondta, támogatja-e az amerikai-izraeli támadást.
Kimondta Trump befolyásos párttársa: Irán után erre az országra fog lecsapni az amerikai hadsereg
A cél ott is a rezsimváltás lenne.
Erős fenyegetést küldött Irán Netanjahunak: pontosan tudják, hol van
Veszélyben lehet az élete.
Orbán és Putyin váratlanul egyeztetett egymással, de a legégetőbb kérdésről nem biztos, hogy szó esett
A Barátság olajvezeték ügye nem tudni, hogy szóba került-e.
NAV ellenőrzési terv 2026 - mire számíthatnak az adózók?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) minden évben közzéteszi ellenőrzési tervét, amely egyértelmű iránymutatást ad arra vonatkozóan, hogy mely területekre helyezi a hangsúlyt az adóhatóság
Mikortól számít az elévülés? Amit minden adósnak tudnia kell
Sokan csak akkor kezdenek el az elévüléssel foglalkozni, amikor egy követeléskezelő, ügyvédi iroda vagy végrehajtó megkeresi őket egy régi tartozás miatt. Pedig az egyik legfontosabb kérdé
A Bitcoinerek minden vágya teljesült. És ez rossz hír
Nagy kérdés, hogy ha egyszer véget ér a kriptótél, és újra stabilizálódnak az árfolyamok, visszafordítható-e még a Bitcoin és a pénzügyi mainstream összefonódása. Lesz-e valaha... The p
Merre áramlik a tőke az energiaátmenetben?
A piac már nem pusztán az új kapacitásokat, hanem egyre inkább a rendszer rugalmasságát és a kiszámíthatóságot árazza be.
Forint, olaj, gáz: mit üzen a piac az iráni háborúról?
A közel-keleti eszkaláció első reakciója klasszikus: kockázatkerülés, megugró energiaárak, ideges devizapiac. A forint gyengült, az olaj és különösen a gáz ára kilőtt, miközben a piac to
A közel-keleti háború "üvegnyakában"
Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..
Régóta szenved a brit gazdaság, de mi látjuk benne a fantáziát
Az Egyesült Királyság gazdasága az elmúlt években szó szerint szenved, a sorozatos válságok mélypontra küldték a fogyasztást, és a vállalati értékeltségekben sem tombol az optimizmus....
Mit tud a házasság mint gazdasági unió?
A házassághoz nem kell szerelem, és a szerelemnek semmi szüksége házasságra. Ha van olyan, aki ezen meglepődik, az leginkább Walt Disney hibája. Segítek belátni. Ki... The post Mit tud a házas
Elszabadult a háborús pokol: lefejezte a rezsimet Izrael és Amerika – Van kiút a pusztításból?
A Közel-Kelet-szakértő az eszkalációs fenyegetésről és a rezsimváltás esélyeiről is beszélt.
Zuhannak a tőzsdék, kilőtt az olajár – Mekkora hatása lehet a háborúnak?
Ismét globális káosz van kialakulóban.
Szárnyal a magyar tőzsde és várják a kisbefektetőket
Aki úgy érzi, nem ért a tőzsdéhez, annak ott vannak az ETF-ek.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.