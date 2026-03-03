Megszűnik az Archicad öröklicenc – mikor és hogyan kell átállni az előfizetéses modellre?

Financial IT 2026 AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!

A Graphisoft kettős átalakuláson megy keresztül: a korábbi viszonteladói rendszer helyett közvetlen ügyfélkapcsolatra épít, miközben az öröklicenc-alapú értékesítést felváltja az előfizetéses modell. A magyar piac különleges helyzetben van, hiszen itt alapították a vállalatot, és itt működik a fejlesztés jelentős része. A direkt értékesítési csapat már felállt, a konverziós program elindult, és a vállalat proaktívan keresi meg az ügyfeleket az átállás részleteivel.

Mikor szűnik meg az Archicad öröklicenc?

A Graphisoft 2025-től már nem értékesít öröklicencet az Archicadhez. Az idei évtől kizárólag előfizetéses, felhőalapú konstrukcióban érhető el a szoftver.

Az öröklicences modell globális szinten lezárult, és a vállalat teljes mértékben az előfizetéses rendszerre koncentrál. Ez azt jelenti, hogy új öröklicencet már nem lehet vásárolni, a meglévő licencek tulajdonosai viszont meghatározott ideig még használhatják a szoftvert és igénybe vehetik a kapcsolódó szolgáltatásokat.

Melyik lesz az utolsó öröklicences Archicad verzió?

Az Archicad 30 lesz az utolsó öröklicences verzió, amelynek megjelenése 2025 végére várható. Ezt követően új verziók már csak előfizetéses konstrukcióban lesznek elérhetők.

A tervek szerint az év végével érkezik az Archicad 30-as kiadás. Akik öröklicenccel rendelkeznek és aktív SSA előfizetésük van, azok még hozzáférhetnek ehhez a verzióhoz, de ez lesz az utolsó ilyen lehetőség.



Meddig lesz elérhető az Archicad SSA támogatás?

Az SSA (Software Service Agreement) támogatás és verziókövetési szolgáltatás 2026 végéig marad elérhető Magyarországon. Az év végéig lehet meghosszabbítani az SSA előfizetéseket.

Az SSA-val rendelkező felhasználók 2026 végéig hozzáférnek:

a Graphisoft közvetlen terméktámogatásához,

a javításokhoz és frissítésekhez,

az Archicad 30-as verzióhoz.

Magyarország ebből a szempontból különleges helyzetben van, mivel a vállalat meghosszabbította az SSA-hoz kapcsolódó szolgáltatások elérhetőségét az év végéig.

Hogyan kell átállni az Archicad előfizetéses modellre?

Az átállás egy egyszeri technikai frissítést igényel, amelyet követően változatlanul lehet dolgozni az új licenccel. A Graphisoft proaktívan keresi meg az ügyfeleket a meglévő előfizetésük fordulónapja előtt.

A gyakorlatban a következőkre kell figyelni:

A tárolási és együttműködési elemeket át kell vinni az új felhőalapú szolgáltatásba

Az átállni szándékozó felhasználók jellemzően a meglévő előfizetésük fordulója körül váltanak

A Graphisoft időben értesítést küld minden érintettnek

A vállalat hangsúlyozza, hogy a felhasználóknak nem kell aggódniuk: a cég látja a fordulónapokat és proaktívan kezeli a folyamatot. Aki személyesen nem érhető el, azt írásos formában tájékoztatják.

Milyen kedvezmények járnak az Archicad előfizetésre váltóknak?

A Graphisoft kedvezményes konverziós programot indított az SSA szerződéssel rendelkező ügyfelek számára. A kedvezményes keretek között belépők többféle konstrukció közül választhatnak, és több éven át nyúló kedvezményeket realizálhatnak.

Az SSA szerződések fordulónapjai előtt a vállalat megkeresi a felhasználókat a személyre szabott ajánlatokkal. A cél, hogy minden ügyfél megismerhesse a lehetőségeket és a számára legkedvezőbb konstrukciót választhassa.

Milyen előnyei vannak az Archicad előfizetéses modellnek?

Az előfizetéses modell alacsonyabb belépési küszöböt és nagyobb rugalmasságot biztosít a felhasználóknak. Nem szükséges a tevékenység megkezdésekor egyszerre nagyobb összegért megvásárolni az Archicadet.

Milyen előfizetési konstrukciók érhetők el?

Éves és havi előfizetés egyaránt elérhető. A hosszabb elköteleződés jellemzően kedvezőbb árat ad, a rövidebb időtartamú előfizetés pedig rugalmasságot biztosít.

A felhasználók így a saját működésükhöz tudják igazítani, milyen előfizetési konstrukciót választanak, és hogyan állítják össze a szoftveres infrastruktúrájukat.

Mit jelent az előfizetéses modell a Graphisoft számára?

A vállalat szempontjából az egyik legfontosabb különbség a tervezhetőség. Az előfizetéses modell stabilabb alapot ad a hosszú távú fejlesztésekhez, míg a dobozos, öröklicences rendszerben kiadásról kiadásra kellett szervezni a munkafolyamatokat.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a Graphisoft következetesebben, években gondolkodva fejleszthet, és nem csak egy-egy verzióciklus rövid távú logikája határozza meg a döntéseket.

Miért állt át a Graphisoft direkt értékesítésre Magyarországon?

A korábbi viszonteladói és közvetlen értékesítést ötvöző működés helyett a Graphisoft 100%-ban direkt értékesítési modellre váltott Magyarországon. Az előfizetéses szolgáltatásoknál közvetlenebb kapcsolat alakul ki a szoftvergyártó és a felhasználó között.

A direkt modell előnyei:

A felhasználók közvetlenül elérhetik a Graphisoftot

Graphisoftos képviselő keresi fel az ügyfeleket

Személyes egyeztetések válnak lehetővé

A felhasználói visszajelzések közvetlenül eljutnak a termékfejlesztéshez

Magyarország ebből a szempontból sajátos helyzetben van, hiszen itt alapították a vállalatot, itt működik a fejlesztés és az infrastruktúra jelentős része.

Mi lesz az Archicad oktatási licencekkel?

A felsőoktatási e-mail címmel rendelkező hallgatók és oktatók számára továbbra is elérhető az ingyenes Archicad-használat. Az oktatási licenceket nem érinti a modellváltás.

A Graphisoft tavaly stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, és más felsőoktatási intézményekkel is hasonló kapcsolatot tervez kialakítani. A cél, hogy a diákok versenyképes tudással kerüljenek ki a piacra.

Milyen fejlesztések várhatók az Archicadben?

A főbb fejlesztési irányok között szerepel az AI és az AI-funkciók bővítése, amelyben a Graphisoft vezető szerepet visz a Nemetschek Csoporton belül.

További kiemelt fejlesztési területek:

Intelligens dokumentációs automatizmusok

Nyílt szabványokra és adatminőségre épülő együttműködés

Hibrid és felhőalapú BIMcloud megoldások

Hogyan használja az Archicad a mesterséges intelligenciát?

Az AI különösen jól tud segíteni a sematizálható, repetitív, munkaóra-igényes feladatokban. Ha ezeket a terheket csökkenti a mesterséges intelligencia, nagyobb tér marad az alkotómunkára és a kreatív tevékenységre.

Az AI például a vizualizációs támogatásban és az adminisztrációs terhek csökkentésében tud nagyot lépni. A Graphisoft ezt nem fenyegetésként, hanem eszközként kezeli, hasonlóan ahhoz, amikor az asztali rajzolásról a számítógépes tervezésre kellett átállni.

Milyen előnyökkel jár a Nemetschek Group tagság?

A Nemetschek Csoporthoz tartozás révén a Graphisoft testvérvállalatainak termékei, például a Bluebeam és a Solibri, Magyarországon is elérhetők a Graphisofton keresztül. Ez egyablakos ügyintézést tesz lehetővé.

Az év második felében várhatók olyan bejelentések csoportszintű fejlesztésekről, amelyek új hozzáadott értéket képviselhetnek a felhasználók számára.

Hol érhetők el további információk az Archicad licencváltásról?

A Graphisoft proaktívan keresi meg az érintett ügyfeleket az átállás részleteivel. Akiket személyesen is el tudnak érni, azokkal egyeztetnek, a többieket írásos formában tájékoztatják.

A vállalat hangsúlyozza, hogy 2025 a kapcsolatépítés éve is: a széles felhasználói bázis miatt sok ügyféllel kell személyesen találkozni, bemutatkozni és az átalakulás részleteiről egyeztetni.

