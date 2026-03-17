Figyelmeztet az elnök: küszöbön lehet az áremelés, hamarosan milliók fizethetnek többet ezért a szolgáltatásért

Fordulópontot jelentett a tavalyi év a hazai piacon aktív biztosítók körében, de szükséges árnyalni a képet: a szektort terhelő különadók kivezetése és a szabályozói környezet egyszerűsítése kulcsfontosságú lenne, és például a lakásbiztosítások terén való díjemelés nélkül nem biztos, hogy továbbra is fenntartható az ár-érték arány növekedése – mondta el előadásában Holló Bence, a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) elnöke, és az NN Biztosító elnök-vezérigazgatója a Portfolio Biztosítás 2026 konferencián.

Bár a reálértéken számolt szektorszintű díjbevételek nőttek tavaly, összességében még mindig elmarad a korábbi szintektől. A növekedés motorja a korábbiaktól eltérő módon az életbiztosítás volt 2025-ben, ahol elsősorban az egyszeri és az eseti díjak nőttek, teljes díjalapon 25%-ot meghaladó emelkedést regisztrált a MABISZ. Korrigált díjalapon 12% fölötti növekedést produkált a szegmens, miközben a nem-élet szegmens is szépen fejlődött.

A díjbevételek növekedése mellett ugyan javult a szektor nyereségessége is, de várhatóan nem éri el a 2021-es szintet. Növekedésében fontos szerepet játszott az adójóváírás lehetősége: Holló elmondása szerint az adókiigazítás tavaly nagyobb szerepet játszott a profitnövekedésében, mint maga profit. Mindeközben az adójóváírás miatt a biztosítók több mint 230 milliárd forinttal növelték állampapír-portfóliójukat.

Mindezt javítandó, a MABISZ tavaly év végén bemutatta stratégiáját, amely öt fő területre koncentrál:

a védelmi rés (protection gap) kialakulásának megakadályozása, a kockázati életbiztosítások relevanciájának növelése, a magánegészségbiztosítások szerepének erősítése, a szektort terhelő különadó kivezetése, valamint a szabályozói környezet javítása a digitalizáció és innováció támogatásának érdekében.

"A biztosítási piacot Magyarországon erős verseny jellemzi, és néhány szegmensben más szektorok képviselőivel, bankokkal, befektetési társaságokkal is versenyzünk" – fogalmazott Holló. A szektor kettősséget mutat: míg a nem-élet szektor egyes szegmenseiben magas penetráció jellemző, addig az életbiztosításokat tekintve nemzetközi összehasonlításban alacsony a penetráció és az ügyfelek érdeklődése.

Holló Bence elnök-vezérigazgató, NN Biztosító, elnök, Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ)

A biztosítók hazai piaci részesedését tekintve a nem-élet szegmensben cégcsoport szinten VIG a piacvezető 19,9%-kal, utána 19,1%-kal következik a Generali, itt az első helyeknél nem változott a sorrend. Az élet-szegmensben 17,2%-kal szintén a VIG a piacvezető, de itt az egyszeri díjas termékek miatt nagyobb átrendeződés volt látható. Korrigált alapon az életbiztosítás szegmensben 19,6%-os a VIG piaci része. Összességében a teljes díjak tekintetében az élet, plusz nem-élet szegmensekben 18,9%-kal a VIG az első, ezt 16,3%-kal követte a Generali és 14,2%-kal az Allianz volt a harmadik.

A gépjárműbiztosítási piacon vegyes kép alakult ki: míg a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások szerződésszámai és díjbevételei a gépjárműállomány növekedésével párhuzamosan nőttek, addig a casco biztosítások díjbevétele nőtt, de a szerződések darabszáma csökkent.

A magánegészség-biztosítások területén 20%-os növekedés volt tapasztalható, azonban ebben a szegmensben még bőven van tér a növekedésre, a biztosítások jelenleg a magánegészségügyi költések alig több mint 5%-át fedezik.

A lakásbiztosítás, amelyet Holló a magyar biztosítási piac "koronagyémántjának" nevezett, magas, körülbelül 80%-os penetrációt mutat. Itt azonban stagnáltak a darabszámok, miközben és jelentős ár-érték arány növekedés volt tapasztalható. A szakember figyelmeztetett, hogy ez a javulás nem tartható a végtelenségig,

a magasabb díjak előbb-utóbb meg fognak jelenni.

Ezt azzal a példával illusztrálta, hogy sok gyártó a csomagolt élelmiszerek méretével trükközik a magas infláció miatt, ami a biztosítási szektorban épp ellentétes előjellel történt, hiszen itt jelentős termékméret-növekedés történt.

A díjemelkedések szükségessége és az adók mellett Holló szerint a MABISZ elsődleges felelőssége, hogy olyan szabályozási környezet kialakításán dolgozzon, amely támogatja a biztosítókat abban, hogy előre tudjanak lépni a digitalizáció és az innováció területén. Bár az Európai Unió célja a versenyképesség növelése, a szabályozás gyakran bonyolult és kevésbé piacbarát, ezért a szövetség kifejezett törekvése egy egyszerűbb, a piaci működést jobban segítő megközelítés előmozdítása.

Ennek részeként hangsúlyt kíván helyezni a szabályok lokális, magyarországi sajátosságokhoz igazodó implementációjára is, de ehhez a következő időszakban komoly, „favágó” munka indul:

át kell tekinteni a mindennapi működést nehezítő részletszabályokat,

hogy megalapozott egyszerűsítési javaslatok szülessenek, és azokat a gyakorlatban is érvényesíteni lehessen.

Holló kiemelte, hogy a szövetség aktív együttműködésben van a szabályozókkal a meglévő szabályozások áttekintése érdekében, hogy azok támogassák az innovációt és javítsák az ügyfélélményt. Holló szerint "kellő és nagyfokú nyitottság van ezekre a szabályozók részéről", és ezt a munkát el kell végezni ahhoz, hogy

valódi, organikus növekedést lehessen elérni a legtöbb szegmensben.

"Nagyon fontos, hogy az új technológiák, a digitalizáció, az AI implementáció lehetőségeit ki tudjuk használni" – hangsúlyozta a MABISZ elnöke. Mindez segíthet a hatékonyság növelésében és az ügyfélkapcsolatok modernizálásában.

