Magyarország lemaradt a megújuló energiaforrásból történő áramtermelésben

2025-ben az EU-ban a szél volt a megújuló villamos energia elsődleges forrása, amely a teljes mennyiség 37,5%-át tette ki. A második helyen a napenergia állt 27,5%-kal, amelyet a vízenergia követett 25,9%-kal. A fennmaradó megújuló villamos energia éghető megújuló tüzelőanyagokból (8,5%), valamint geotermikus és egyéb energiaforrásokból (0,5%) származott.
2024-hez képest a napenergia volt a leggyorsabban növekvő forrás, 2025-ben 24,6%-os növekedést mutatva. Ezzel szemben a vízenergiából származó villamosenergia-termelés 11,8%-kal csökkent.
Az EU-tagállamok közül a megújuló energiaforrásokból származó villamos energia legnagyobb arányát Dániában (92,4%, főként szélenergia), Ausztriában (83,1%, főként vízenergia) és Portugáliában (82,9%, főként víz- és szélenergia) termelték.
Ezzel szemben a legalacsonyabb arányokat Máltán (16,2%), Csehországban (16,6%) és Szlovákiában (17,8%) regisztrálták.
A megújulók részesedése a magyar energiatermelésben 35.1% volt, ami gigantikus növekedés a 2014-es 10,7%-hoz képest.
A napenergia-erőművek termelése is nőtt tavaly: 2024-ben 9 200 GWh, 2025-ben pedig 10 730 GWh villamos energiát termeltek, ami 16,6%-os növekedést jelent.
Az alábbiakban az adatok mélyére nézünk, de fontos megjegyezni, hogy a gigawattórában kifejezett termelést mutató grafikonokon nem annyira az abszolút számok, mint inkább a trendek feltérképezése miatt ábrázoltuk együtt az EU-s és a magyar számokat. Ennél jóval fontosabbak és beszédesebbek a termélési arányokat egymás mellé helyező grafikonok.
Éghető megújuló tüzelőanyagok
Míg az első grafikonon az EU mintegy ötvenszeres előnyét látjuk, a havi változások - kis jóindulattal - nagyjából azonos trendet mutatnak, viszont...
... a második grafikon azt mutatja, Magyarországon az éghető megújuló tüzelőanyagok részesedése az áramtermelésben - néhány hónap kivételével - jelentősen magasabb, mint az EU-ban.
Földgáz
Amikor földgázból kell elektromosságot előállítani, az EU termelése itt is mintegy ötvenszer nagyobb, a trendek azonban szinte teljesen lefedik egymást, és...
... amint átkapcsolunk a százalékos értékre, feltűnő, hogy a téli hónapokban milyen durván megugrik a földgáz részesedése a magyar áramtermelésben és milyen jelentősen elválik az EU-s adattól.
Megújuló energiaforrások és bioüzemanyagok
Itt nemcsak a magyar és az EU-s skála két nagyságrendnyi eltérése szembetűnő, hanem a két görbe szinte teljesen eltérő vonulata. Szinte még a hó/hó változások iránya sincs szinkronban, nemhogy azok mértéke. Itt kidomborodik - a grafikonra nézve itt felsejlik egy szójáték - a napenergia kimagasló szerepe a magyar termelésben.
Az viszont legalább egészen világos, hogy a megújuló energiaforrások és bioüzemanyagok részesedése az áramtermelésben jóval magasabb az EU-ban, mint Magyarországon. Itt viszont legalább úgy látszik, mintha ugyanazt a sportot játszaná a narancs és a zöld csapat.
Vízenergia
Itt már annyira két különböző liga az EU és Magyarország, hogy a dupla skálázást nemcsak az egyik, hanem mindkét grafikonon alkalmazni kellett. A gigawattórás különbség itt már három nagyságrendnyi...
...a vízenergia százalékos részesedése pedig 1% alatti Magyarországon, ami nem csoda a sík területek és a folyók kis esése miatt. A következő kategória, a szivattyús vízerőművek, még az EU-ban is 1% alatti részesedéssel bírnak, Magyarországon nincsenek működő, ipari méretű szivattyús-tározós vízerőművek (SZET), bár a megújuló energiaforrások (nap, szél) ingadozásának kiegyenlítésére nagy szükség lenne rájuk. Építésük tervben van, jelenleg vizsgálják a markazi és a Sajóivánka környéki helyszíneket ilyen erőművek létesítésére.
Geotermikus energia
Ebben aztán igen gazdag az ország, csak éppen nem áramtermelésre, hanem főleg távfűtésre (pl. Szeged, Győr, Miskolc) és üvegházak fűtésére megy a termálvíz.
Nemrégi írtunk arról, hogy Az EMBER nevű agytröszt elemzése szerint az Európai Unió jelentős, mintegy 43 gigawattnyi (GW) olyan geotermikus áramtermelési potenciállal rendelkezik, amely már ma is a szén- és gázalapú áramtermeléssel versenyképes költségen kiaknázható,
ennek pedig mintegy kétharmada Magyarországon koncentrálódik.
A tanulmány szerint a gazdaságosan kihasználható hazai geotermikus potenciál az áramtermelés tekintetében 28,3 GW, vagyis ekkora beépített teljesítőképességgel valósulhatnának meg olyan geotermikus erőművek itthon, amelyek teljes élettartamra számított áramtermelési költsége (LCOE) nem érné el a 100 euró/megawattórát (MWh).
A geotermikus áramtermelés 2017 óta van jelen Magyarországon, amelyet a 2,7 MW elektromos és 7 MW beépített hőkapacitással rendelkező turai geotermikus kiserőmű képvisel, 4,7-8,1 GWh-os éves termeléssel, ami villamosenergia-rendszerszinten lényegében láthatatlanul kis mennyiség.
Szélenergia
Eszelős különbség van ezen a területen a gigawattórás összehasonlításban az EU és Magyarország között, ami az itteni szabályozás tekintetében nem is csoda. A magyar szélenergia-szektor nem bővült érdemben 2011 óta és a 2016-os ún. 12-kilométeres szabály gyakorlatilag a szélturbinák telepítésének tiltását jelentette. A felülvizsgált Nemzeti Energia- és Klímaterv (NEKT) jelentős fordulatot irányoz elő a szélenergia területén, amelynek célja a kapacitások bővítése 2030-ig.
Napenergia
Magyarországon a napenergia részaránya a villamosenergia-termelésben 2024-re elérte a 25 százalékot, amivel a világ élvonalába került az ország.
Itt legalább a gigawattóra-alapú termelést mutató görbék mintha ikrek lennének. Úgy látszik, tőlünk nyugatra is szokott sütni a nap, bár néha mást hallunk a Kossuth Rádión...
És végre a két skála "jobbik" fele (ami a bal) tartozik Magyarországhoz, dupla akkora napenergiás részesedést mutatva, mint az EU-ban.
Atomot neki!
Nukleáris tüzelőanyagok és egyéb, máshová nem sorolt tüzelőanyagok tekintetében a magyar és EU-s havi áramtermelési minta nem éppen ugyanolyan, de drámai eltéréseket nem látunk.
A teljes villamosenergia-termelés százalékában azonban Magyarország messze az EU-átlag felett teljesít atomenergiában.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Valami készülődik: Amerika katonák ezreit telepíti a rezsim közelébe
A tervezettnél előbb indultak el.
Macron kiadta az ukászt Brüsszelnek – kőkemény szigorítások jöhetnek a választások miatt
Levélben sürgette Ursula von der Leyent a szabályok betartatására.
Váratlant húzott az Apple: megőrülnek az emberek az új, olcsó készülékekért
Látványos a hatása az eszközöknek.
A piac már elengedte a kamatcsökkentéseket
Nagy változás ez.
Elhunyt Chuck Norris amerikai színész és harcművész
86 éves volt.
"A NATO csak egy papírtigris!" – Keményen beszólt az európaiaknak Donald Trump
Szerinte gyávák, amit nem fog felejteni az Egyesült Államok.
Megjött a megdöbbentő adat: közel nettó 600 ezret keres forintban egy átlag horvát dolgozó
A medián bér is 500 ezer fölött van.
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Így tudsz közbelépni, ha elindult a behajtás ellened
Egy régi tartozás, egy váratlan levél - és már indul is a végrehajtás. Sokan csak akkor kapnak észbe, amikor már tiltják a fizetést vagy inkasszózzák a számlát. Pedig a folyamat nem egyik
Zsidayval a balettben ugrálunk
A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,
Magyar cég eladása külföldi befektetőnek: FDI-bejelentés, határidők, kockázatok
Jelentős változás következett be 2025. második félévében a Magyarországon befektetni kívánó külföldi vállalkozások - és így a nekik eladni kívánó, magyarországi cégek magyar vagy kü
Lassan annyi robot dolgozik az Amazonnál, mint élő ember
Az Amazonnál évek óta stagnál a munkavállalói létszám, míg a robotok brutálisan gyarapodnak. Ez nem egyedi sztori, hanem trend. Évek óta hallgatom, hogy a ChatGPT elveszi a 
"Repülő" komppal forradalmasítja közlekedését Stockholm
2024-ben Stockholmban teszteltek először egy hidrofil kompot, ami egy friss jelentés szerint akár 94 százalékkal képes csökkenteni a károsanyag-kibocsátást, ráadásul
A szakszervezetek megfojtják a gazdaságot?
A munkavállalók jogainak kiterjesztése a 20. század egyik legnagyobb vívmánya. Gondolhatnánk, hogy ez csak a dolgozóknak jó, de véleményem szerint mindenki jobban jár vele, a tulajdonosok
Eljöhet Magyarországon a készpénz újabb aranykora? A statisztikák nem ezt támasztják alá
Egyre több bankautomata van hazánkban, emellett a lakossági készpénzfelvételek összege is érdemben emelkedett 2025. IV. negyedévében az MNB statisztikái alapján. Ettől függetlenül nem jelent
Leállt a globális repülés szívcsakrája: hogy fogunk utazni a következő hónapokban?
Dubaj, Doha, Abu-Dzabi üresen álló szuperrepterei a pénteki Checklistben.
Kilőtt a gázár: mi lesz a magyar rezsiárakkal, ha sokáig ezen a szinten marad?
Főleg a cégeknek kell tartaniuk a magas áraktól.
A teljes hazai benzin- és dízelkészletet felszabadították – Megtudtuk, mekkora a baj
Három lábon áll a magyarországi ellátás.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?