Elesett két újabb ukrán település

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az orosz erők két ukrán települést foglaltak el, valamint megsemmisítettek egy amerikai gyártmányú rakétavetőt.

Az orosz védelmi minisztérium vasárnap bejelentette, hogy csapataik kiszorították az ukrán erőket a donyecki régióban található Chunyshyne, valamint a zaporizzsjai területen lévő Poltavka településekről.

A közlemény szerint az orosz haderő egy Iszkander-M rakétával

megsemmisített egy amerikai gyártmányú Himars rakétavető rendszert is Ukrajna csernyihivi régiójában.

A harctéri jelentéseket a Reuters hírügynökség nem tudta független forrásból megerősíteni.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images