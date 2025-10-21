Csúnyán összekapott egymással az EU legerősebb hatalma és egyik tagjelöltje – Sürgősen hazahívták a nagykövetet

Németország vasárnap konzultációra hazahívta grúziai nagykövetét, miután a diplomata, Peter Fischer a grúz kormány támadásainak kereszttüzébe került. A Nyugattól egyre távolodó grúz vezetés nemrég a finn külügyminiszterrel is összeütközésbe került.

A grúz vezetés hónapok óta uszít az EU, Németország és a német nagykövet ellen. A külügyminiszter ezért úgy döntött, hogy visszahívja Fischert konzultációra, hogy megvitassák a további lépéseket

– írta X-oldalán a német külügyminisztérium.

A Der Spiegel beszámolója szerint Fischer és a grúz kormánypárt, a Grúz Álom között hetek óta egyre feszültebb a viszony. Irakli Kobahidze miniszterelnök és Salva Papuasvili házelnök a grúz belügyekbe való beavatkozással vádolta meg Fischert, és nyilvánosan kilátásba helyezték az országból való kitoloncolását.

Fischer az utóbbi időben nyilvánosan bírálta a grúz kormányt, amely szerinte egyre autoriterebb módon gyakorolja a hatalmat.

A grúz vezetésnek nem tetszett, hogy a diplomata részt vett ellenzéki politikusok elleni bírósági eljárások tárgyalásán, illetve hogy kibérelte egy ellenzéki politikus házát.

A grúz kormány különösen a tavaly októberi parlamenti választásokat követően egyre drasztikusabban lép fel az ellenzék ellen: több ellenzéki politikus is börtönben van, bírósági eljárás folyik ellene, vagy külföldre menekült.

Grúzia ugyan az EU tagjelölt állama, de a grúz vezetés tavaly novemberben befagyasztotta az Unióval folytatott csatlakozási tárgyalásokat.

Fischer esete nem az első, amikor a grúz kormány egy uniós ország képviselőjével kerül összetűzésbe. A Politico beszámolója szerint október közepén a grúz belügyminisztérium 5000 larira (mintegy 600 ezer forint) büntette meg Elina Valtonen finn külügyminisztert, aki az EBESZ soros elnökeként tartózkodott a grúz fővárosban, Tbilisziben.

Valtonen az egyik kormányellenes tüntetésen készített videót, amelyen támogatásáról biztosította a kormányellenes tüntetőket, akik szerinte a hatalom autoriter tendenciái ellen lépnek fel békésen.

Peaceful protestors have gathered in front of the Parliament Building in Tbilisi, Georgia, to voice their concern over the repressive direction of their country. They have every right to democracy, to freedom of expression and basic human rights. We are here to support them. pic.twitter.com/6axn6usXay https://t.co/6axn6usXay — Elina Valtonen (@elinavaltonen) October 14, 2025

A grúz belügyminisztérium arra való hivatkozással büntette meg Valtonent, hogy „elállta az utat”. Ezt az indoklást a grúz hatóságok gyakran alkalmazzák kormányellenes tüntetők megbírságolására.

Az eset után lemondták a finn külügyminiszter és Kobahidze miniszterelnök találkozóját. A grúz fél szerint ők mondták le, mivel Valtonen „illegális gyűlésen” vett részt, Valtonen szerint viszont ő kezdeményezte, hogy töröljék a megbeszélést.

Címlapkép: Kormányellenes tüntetők Tbilisziben 2025. október 19-én. Forrás: Sebastien Canaud/NurPhoto via Getty Images