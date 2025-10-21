  • Megjelenítés
Csúnyán összekapott egymással az EU legerősebb hatalma és egyik tagjelöltje – Sürgősen hazahívták a nagykövetet
Csúnyán összekapott egymással az EU legerősebb hatalma és egyik tagjelöltje – Sürgősen hazahívták a nagykövetet

Németország vasárnap konzultációra hazahívta grúziai nagykövetét, miután a diplomata, Peter Fischer a grúz kormány támadásainak kereszttüzébe került. A Nyugattól egyre távolodó grúz vezetés nemrég a finn külügyminiszterrel is összeütközésbe került.

A grúz vezetés hónapok óta uszít az EU, Németország és a német nagykövet ellen. A külügyminiszter ezért úgy döntött, hogy visszahívja Fischert konzultációra, hogy megvitassák a további lépéseket

írta X-oldalán a német külügyminisztérium.

A Der Spiegel beszámolója szerint Fischer és a grúz kormánypárt, a Grúz Álom között hetek óta egyre feszültebb a viszony. Irakli Kobahidze miniszterelnök és Salva Papuasvili házelnök a grúz belügyekbe való beavatkozással vádolta meg Fischert, és nyilvánosan kilátásba helyezték az országból való kitoloncolását.

Fischer az utóbbi időben nyilvánosan bírálta a grúz kormányt, amely szerinte egyre autoriterebb módon gyakorolja a hatalmat.

A grúz vezetésnek nem tetszett, hogy a diplomata részt vett ellenzéki politikusok elleni bírósági eljárások tárgyalásán, illetve hogy kibérelte egy ellenzéki politikus házát.

A grúz kormány különösen a tavaly októberi parlamenti választásokat követően egyre drasztikusabban lép fel az ellenzék ellen: több ellenzéki politikus is börtönben van, bírósági eljárás folyik ellene, vagy külföldre menekült.

Grúzia ugyan az EU tagjelölt állama, de a grúz vezetés tavaly novemberben befagyasztotta az Unióval folytatott csatlakozási tárgyalásokat.

Fischer esete nem az első, amikor a grúz kormány egy uniós ország képviselőjével kerül összetűzésbe. A Politico beszámolója szerint október közepén a grúz belügyminisztérium 5000 larira (mintegy 600 ezer forint) büntette meg Elina Valtonen finn külügyminisztert, aki az EBESZ soros elnökeként tartózkodott a grúz fővárosban, Tbilisziben.

Valtonen az egyik kormányellenes tüntetésen készített videót, amelyen támogatásáról biztosította a kormányellenes tüntetőket, akik szerinte a hatalom autoriter tendenciái ellen lépnek fel békésen.

A grúz belügyminisztérium arra való hivatkozással büntette meg Valtonent, hogy „elállta az utat”. Ezt az indoklást a grúz hatóságok gyakran alkalmazzák kormányellenes tüntetők megbírságolására.

Az eset után lemondták a finn külügyminiszter és Kobahidze miniszterelnök találkozóját. A grúz fél szerint ők mondták le, mivel Valtonen „illegális gyűlésen” vett részt, Valtonen szerint viszont ő kezdeményezte, hogy töröljék a megbeszélést.

Címlapkép: Kormányellenes tüntetők Tbilisziben 2025. október 19-én. Forrás: Sebastien Canaud/NurPhoto via Getty Images

