  • Megjelenítés
Állampapír, befektetési alap vagy ingatlan? Töltsd ki a Portfolio megtakarítási felmérését!
Befektetés

Állampapír, befektetési alap vagy ingatlan? Töltsd ki a Portfolio megtakarítási felmérését!

Portfolio
Érdekes eredmények rajzolódnak ki az országos megtakarítási statisztikákból: a magyarok vagyona szépen növekszik, mind az ingatlanok értéke, mind a pénzügyi megtakarítások komoly növekedésen vannak túl, habár a vagyon eloszlása meglehetősen egyenlőtlen. A Portfolio-nál úgy döntöttünk, elkészítjük saját kutatásunkat a havonta többmilliós olvasóközönségünk körében is, ehhez kérjük most olvasóink rövid, néhány percet igénybe vevő részvételét itt elérhető kérdőívünk kitöltésével.

Vajon mennyire érzi magát anyagilag biztonságban a magyar lakosság a jelenlegi gazdasági környezetben? Tud-e megtakarítani? Ha igen, mekkora tartalékot tud képezni, és mibe teszi a pénzét? Mi alapján választunk megtakarítást, kinek a tanácsaiban bízunk, és mire számítunk, mit hoznak a pénzügyek területén az előttünk álló évek?

Többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ a Portfolio mostani internetes kutatása, így számos kulcsfontosságú, de ritkábban tárgyalt témakörbe is bepillantást nyerhetünk.

A felmérés eredményeit a Portfolio november 5-i Professional Investment Day konferenciáján ismertetjük, érdemes eljönni a szakmai rendezvényre!

Portfolio Professional Investment Day 2025
Megszólalnak a befektetési szakmai nagyágyúi, érdemes eljönni a Portfolio exkluzív eseményére!
Információ és jelentkezés

A válaszokból megismerhetjük például

  • az olvasók jelenlegi megtakarítási szokásait és attitűdjét,
  • a megtakarítások és befektetések világáról meglévő ismereteiket,
  • illetve a jövő fizetőeszközére és a pénzügyek intézésére vonatkozó várakozásaikat.

A kutatást a Portfolio havonta többmilliós olvasóközönsége körében készítjük el, ehhez kérjük most olvasóink rövid, néhány percet igénybe vevő részvételét kérdőívünk kitöltésével.

Kérjük, töltsd ki Te is a kérdőívet!

>>Töltsd ki a kérdőívet ide kattintva, mindössze 5 perc!

A Portfolio három évvel ezelőtti, hasonló, országosan reprezentatív kutatásának eredményei alapján akkor a magyarok 31%-a érezte magát anyagilag biztonságban, és mindössze 39% rendelkezett legalább egy hónapra elégséges megtakarítással. Fél évig csak 18% tudta volna kihúzni a tartalékából, ha azonnal elveszti a jövedelmét. A legtöbb család készpénzben tartotta a megtakarítását, a legismertebb megtakarítási konstrukció pedig az életbiztosítás volt, miközben a befektetési jegyekről alig volt fogalmuk a válaszadóknak. Az is kiderült, hogy ha tehetnék, a legtöbben befektetési célú ingatlanba vagy kriptopénzbe fektetnének, ezeket sokan a nagy infláció közepette is nyerő választásnak tartották. A személyes ügyfélkiszolgálást 60% részesítette előnyben az online megoldásokkal szemben, miközben 58% volt azok aránya, akik úgy vélekedtek, hogy 20 év múlva már euróval fogunk fizetni Magyarországon.

Kapcsolódó cikkünk

Ingatlanbefektetés: eljött az eladás ideje Magyarországon!

Megjött a figyelmeztetés: küszöbön a világtörténelem legnagyobb összeomlása

Teljesen kettészakadt Magyarország: a gazdagok egyre gazdagabbak, de a többség csak lassan jut egyről a kettőre

Kurali Zoltán: tíz éven belül épülhet le a jegybank vesztesége

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Forradalom a konnektorban

Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10

PR cikk

Konferencia ajánló

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
amerikai katona zászló
Portfolio signature
Itt a nagy pénz az ismert befektetési stratéga szerint
Pénzcentrum
Roham indul a hosszú hétvégén, csurig lesznek a wellness szállók: brutál pénzt költenek a családok
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility