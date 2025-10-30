  • Megjelenítés
Küszöbön álló orosz győzelemről pletykálnak - Megszólalt az ukrán főparancsnok, elmondta, mi a valós helyzet a fronton
Globál

Küszöbön álló orosz győzelemről pletykálnak - Megszólalt az ukrán főparancsnok, elmondta, mi a valós helyzet a fronton

Portfolio
Nem igaz, hogy Kupjanszk és Pokrovszk városait körbevette az orosz hadsereg, a védelem kitart, bár a helyzet valóban nehéz – jelentette ki Olekszij Szirszkij ukrán főparancsnok az Ukrinform szerint.

Szirszkij Mirhorad és Pokrovszk térségében járt, a frontvonalon, itt tekintette meg az ukrán védelmi erők állásait.

Nehéz a helyzet, de az orosz propaganda arról, hogy blokád alá vonták Pokrovszk és Kupjanszk térségében az ukrán védelmi erőket, egész egyszerűen nem felel meg a valóságnak”

– jelentette ki az ukrán parancsnok.

Azt mondta: valóban vannak orosz katonák ezekben a városokban, akik kis csoportokban mozognak és gyakran változtatnak pozíciókat. Ezért a parancsnok hangsúlyozta: a drónerőkre jelentős felelősség hárul az ellenség felderítésében.

Pokrovszk Donyeck megyében, Kupjanszk Harkiv megyében található – mindkettő fontos város, melyet nagy erőkkel ostromol az orosz haderő.

