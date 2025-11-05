Baj van a fronton: lassan teljesen elfogynak az ukrán tankok, a Nyugat szinte tehetetlen

A lap szerint az ukrán haderőben komoly képességhiány alakult ki harcjárművek tekintetében:

információik szerint az ukrán harckocsik alig 20%-a van harckész állapotban,

a legtöbb harckocsizó zászlóalj 30-40 tank helyett alig 5-6 tankot használ.

Az elhúzódó háborúban az ukrán haderő páncélos-állományában súlyos károkat okoztak az orosz drónok, páncéltörő rakéták, Ukrajna szárazföldi eszközei megsemmisültek vagy javításra szorulnak.

Ukrajna szárazföldi harcjárművek tekintetében gyakorlatilag teljesen kitett a Nyugat segítségének,

de a NATO-tagállamok már nemcsak az új harcjárművek szállításában, de a meglévő állomány javításában is nagyon le vannak maradva a harctéri veszteségekhez viszonyítva.

A National Interest arra is kitér, hogy Németország konkrétan 178 Leopard 1-es harckocsit küldött Ukrajnának, de a legtöbb ezek közül a gépek közül két év elteltével sem került a frontra, mert Kijev nem harcképes állapotban kapta meg a páncélosokat és az ukránok nem is tudják őket feljavítani.

Mindemellett az orosz haderő folyamatosan támadja Ukrajna harcjárműgyárait és javítóközpontjait, emiatt gyakorlatilag lehetetlen, hogy Kijev olyan komplex, technológia- és időigényes eszközöket gyártson, mint a harckocsik.

A National Interest végül azt javasolja Ukrajnának, hogy használják a meglévő harckocsikat inkább támogatási szerepkörökben, ahelyett, hogy támadások során a frontvonalat próbálják velük áttörni. A cikk szerzője többször is említi, hogy szerinte Ukrajna katonai stratégiája alapvetően hibás, az ország vesztésre áll és „nem is fog tudni úgy győzni, ahogy ezt Kijev szeretné.”

Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images