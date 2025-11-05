  • Megjelenítés
Baj van a fronton: lassan teljesen elfogynak az ukrán tankok, a Nyugat szinte tehetetlen
Globál

Baj van a fronton: lassan teljesen elfogynak az ukrán tankok, a Nyugat szinte tehetetlen

Portfolio
Ukrajna lényegesen gyorsabban veszti a páncélozott harcjárműveket a fronton, mint ahogy pótolni tudják a veszteségeket, a Nyugat által adományozott harcjármű-képesség alig 20%-a hadra fogható – írta meg az amerikai National Interest haditechnikai szakportál.

A lap szerint az ukrán haderőben komoly képességhiány alakult ki harcjárművek tekintetében:

információik szerint az ukrán harckocsik alig 20%-a van harckész állapotban,

a legtöbb harckocsizó zászlóalj 30-40 tank helyett alig 5-6 tankot használ.

Az elhúzódó háborúban az ukrán haderő páncélos-állományában súlyos károkat okoztak az orosz drónok, páncéltörő rakéták, Ukrajna szárazföldi eszközei megsemmisültek vagy javításra szorulnak.

Még több Globál

Pokrovszk romjaiért folyik a küzdelem, több csapás is érte Oroszországot – Háborús híreink szerdán

Beváltotta fenyegetését Trump: az Egyesült Államok kilőtte a rettegett Minuteman III-at

Tömegbe hajtott egy autós Franciaországban, elfogásakor Allahu akbart kiáltott

Ukrajna szárazföldi harcjárművek tekintetében gyakorlatilag teljesen kitett a Nyugat segítségének,

de a NATO-tagállamok már nemcsak az új harcjárművek szállításában, de a meglévő állomány javításában is nagyon le vannak maradva a harctéri veszteségekhez viszonyítva.

A National Interest arra is kitér, hogy Németország konkrétan 178 Leopard 1-es harckocsit küldött Ukrajnának, de a legtöbb ezek közül a gépek közül két év elteltével sem került a frontra, mert Kijev nem harcképes állapotban kapta meg a páncélosokat és az ukránok nem is tudják őket feljavítani.

Mindemellett az orosz haderő folyamatosan támadja Ukrajna harcjárműgyárait és javítóközpontjait, emiatt gyakorlatilag lehetetlen, hogy Kijev olyan komplex, technológia- és időigényes eszközöket gyártson, mint a harckocsik.

A National Interest végül azt javasolja Ukrajnának, hogy használják a meglévő harckocsikat inkább támogatási szerepkörökben, ahelyett, hogy támadások során a frontvonalat próbálják velük áttörni. A cikk szerzője többször is említi, hogy szerinte Ukrajna katonai stratégiája alapvetően hibás, az ország vesztésre áll és „nem is fog tudni úgy győzni, ahogy ezt Kijev szeretné.”

Kapcsolódó cikkünk

Pokrovszk romjaiért folyik a küzdelem, több csapás is érte Oroszországot – Háborús híreink szerdán

Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Caprica Consulting

Lezárult egy korszak

2025. október 31-ével megszűnt az AVDH (Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés) szolgáltatás. Ezzel az ingyenes állami aláírási lehetőség végleg kikerült a mindennapi ügyintéz

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Property Awards 2025

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Dubaj vagy Budapest: hol éri meg most jobban lakást venni?
Kimondták az oroszok: ha a NATO ezt megteszi, Oroszország tényleg megtámadja Európát
Kész, ennyi volt: Moszkva váratlanul leállította a kulcsfontosságú vonalat Amerikával
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility