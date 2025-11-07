  • Megjelenítés
Magyarország szomszédjából figyelmeztették Trumpot: csak Putyin alá adja a lovat ezzel a döntésével
Magyarország szomszédjából figyelmeztették Trumpot: csak Putyin alá adja a lovat ezzel a döntésével

Sorin Moldovan román védelmi államtitkár szerint az Egyesült Államoknak vissza kellene vonnia döntését, mely szerint mintegy 800 katonát vonnak ki Romániából – írja a Politico.

Hiszem, hogy ez a határozat megváltoztatható, és meg is kell változtatni

– mondta Moldovan.

Múlt héten a Pentagon bejelentette, hogy egy mintegy 800 fős gyalogsági dandárt áthelyez Romániából az amerikai Kentucky államba, mivel az Egyesült Államoknak megváltoztak a katonai prioritásai.

Megértem a jelenlegi vezetés terveit – hogy felül akarják vizsgálni a pozíciójukat Európában. De ez nem jó jel a kétoldalú kapcsolatainkban

– fogalmazott az államtitkár.

Hozzátette, erőteljesebb tárgyalásokra van szükség Washingtonnal, hogy megértessék a kormányzattal, hogy

a fenyegetés itt van a keleti szárnyon.

Szerdán Mark Rutte NATO-főtitkár és Nicușor Dan román államfő azt mondta, az amerikai döntés nem üt rést az ország védelmén.

Moldovan szerint műveleti szinten valóban nem történt változás a kivonás óta, a „politikai szimbolizmussal” van probléma, a csapatkivonással ugyanis táplálhatják az orosz propagandát azzal, hogy a NATO nem egységes.

Meghökkentő döntés Donald Trumptól: stratégiai fontosságú NATO-pozíciót gyengít meg - Putyinnak tett gesztusról pletykálnak

Címlapkép forrása: Andrei Pungovschi/Bloomberg via Getty Images

