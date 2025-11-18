  • Megjelenítés
Kimondta a német védelmi miniszter: ez Putyin tesztpályája, ahol már most is zajlik a hibrid háború

MTI
A Balti-tenger egyre inkább konfrontáció színterévé válik – jelentette ki kedden Boris Pistorius német védelmi miniszter egy berlini biztonsági konferencián, amelyen svéd hivatali partnerével, Pal Jonsonnal megállapodást írt alá a két ország közötti fokozott katonai együttműködésről.

Moszkva már most hibrid támadásokat folytat ellenünk kibertámadásokkal, kémkedéssel, szabotázzsal és félretájékoztatással

– mondta Pistorius, felszólítva Németország európai szövetségeseit, hogy gyorsan építsék ki a kontinens védelmi képességeit.

A Balti-tenger, amely sokáig hídként szolgált az európai országok között, sajátságos módon egyre inkább konfrontáció színterévé válik. Ez Putyin tesztpályája, ami az elrettentési és reakcióképességeinket illeti

– hangoztatta a német tárcavezető, aki egyebek között a tengerfenéken futó, megrongált vezetékeket, légtérsértéseket és drónrepüléseket említette ezzel kapcsolatban.

Nem beszélhetünk pusztán véletlenekről. Ez stratégia. Ezek előjelek

– állította Pistorius.

Címlapkép forrása: Sebastian Gollnow/picture alliance via Getty Images

