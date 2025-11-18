Amerikában megvillantották, milyen lesz a jövő háborúja: középpontban az F-22 Raptor és az MQ-20 Avenger

Október 21-én a nevadai tesztterület felett egy F-22-es pilóta egy tableten keresztül vette át az irányítást egy MQ-20 Avenger harci drón felett. A General Atomics által hétfőn kiadott közlemény szerint ez az első ilyen jellegű sikeres teszt az amerikai légierő robotszárnysegéd programjában. A bemutatót a General Atomics, a Lockheed Martin és az L3Harris közösen valósította meg. A demonstráció során L3Harris adatkapcsolatait és szoftverrádiót használták a Lockheed Martin nyílt rádióarchitektúrájával, hogy bemutassák a nem védett, az amerikai kormány tulajdonában lévő kommunikációs képességeket.
C. Mark Brinkley, a General Atomics szóvivője szerint
ez volt az első ilyen jellegű demonstráció F-22-es vadászgéppel.
A bejelentés egybeesik a Dubai Airshow-val, és különösen fontos a General Atomics számára, amely részt vesz az amerikai légierő folyamatban lévő együttműködő harci repülőgép (CCA) versenyén, amelynek első szakaszára vonatkozó gyártási szerződést 2026-ban ítélik oda.
A General Atomics egyedülálló helyzetben van, mivel már rendelkezünk működő pilóta nélküli repülőgépekkel a kísérletezéshez. Az MQ-20 Avenger, fejlett autonóm küldetési szoftverrel felszerelve, tökéletes CCA helyettesítő, és lehetővé teszi számunkra a gyors előrehaladást
- nyilatkozta Brinkley.
A légierő ambiciózus 10 éves vadászgép-terve kiemeli a CCA drónok fontosságát, amelyek az F-22-esekkel együtt repülnek majd. A 24 oldalas dokumentum szerint a drón szárnysegédek „kulcsfontosságúak a jövőbeli, erősen vitatott környezetek ellenőrzéséhez”. Az F-22-es modernizációja kiemelt prioritás, részben a CCA-integrációja miatt. A General Atomics az Anduril védelmi vállalattal versenyez a CCA munkálatokért. Mindkét cég prototípusokat reptetett az elmúlt hónapokban. A General Atomics által korábban közzétett fotók szerint a vállalat egy második CCA-t is reptetett ebben a hónapban, napokkal azután, hogy az Anduril bejelentette első repülését.
Nem akarunk várni a CCA flotta hadrendbe állítására, hogy elkezdjük az F-22-es együttműködés tesztelését. Már tudjuk, hogy az F-22-es kritikus szerepet fog játszani a pilótával rendelkező és pilóta nélküli együttműködési műveletekben, és a General Atomics egyedülálló helyzetben van ahhoz, hogy most kezdje el ezt a munkát
- mondta Brinkley.
Címlapkép forrása: USAF via Getty Images
