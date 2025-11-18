  • Megjelenítés
Odacsap Trump az oroszoknak, Ukrajna példátlan támadást hajtott végre - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden
Globál

Odacsap Trump az oroszoknak, Ukrajna példátlan támadást hajtott végre - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök várhatóan hamarosan aláírja azt az Oroszországgal szembeni szankciós csomagot, mellyel súlyos büntetővámokkal tudja terhelni azokat az országokat, melyek továbbra is orosz energiahordozókat vásárolnak - értesült több amerikai portál. Súlyosbodok a korrupciós botrány Ukrajnában: a legnagyobb ellenzéki politikai erő már Zelenszkij elnök távozását követeli. A fronton Ukrajna példátlan támadást hajtott végre: felrobbantották Donyeck két legnagyobb, orosz megszállás alatt álló hőerőművét, ezzel a térségben elment az áram. A fronton Pokrovszk ostroma a végéhez közelít: az orosz erők gyakorlatilag teljesen elfoglalták a közép-donyecki települést. Cikkünk folyamtosan frissül az orosz-ukrán háború keddi eseményeivel.
Megosztás

Odacsap Trump az oroszoknak, Ukrajna példátlan támadást hajtott végre - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Cikkünk folyamtosan frissül az orosz-ukrán háború keddi eseményeivel.

Tegnapi tudósításunk itt olvasható vissza:

Kapcsolódó cikkünk

Új offenzíva miatt főhet a védők feje, NATO-területen történt robbantásos szabotázs - Háborús híreink hétfőn

Címlapkép forrása: Jose Colon/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Új offenzíva miatt főhet a védők feje, NATO-területen történt robbantásos szabotázs - Háborús híreink hétfőn
Eséssel zártak az főbb amerikai indexek
Lerántották a leplet az oroszok végzetes tervéről: azt mondják, egyetlen csapással megsemmisülhet egész Kijev
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility