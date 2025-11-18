Otthon Start: egy sor érdekességet közölt az első hetek tapasztalatairól az Erste Bank

Közleményében az alábbiakról számolt be az Erste Bank:

szeptemberről októberre közel a két és félszeresére ugrott az új lakáshitelek volumene a banknál az Otthon Startnak köszönhetően,

a hitelfelvevők 60 százaléka 35 évesnél fiatalabb ,

, az első két hónapban befogadott új, támogatott lakáshitelek esetében az ügyfelek 68 százaléka rendelkezett felsőfokú végzettséggel – hasonló történt korábban, a babaváró hitelnél is,

– hasonló történt korábban, a babaváró hitelnél is, az ügyfelek 60 százalékának jövedelme meghaladja a havi nettó 500 ezer forintot ,

, az átlagos hitelösszeg közel 36 millió forint ,

, tízből kilenc esetben használt lakást vásárolnak Otthon Start hitelből ,

, a kölcsönök negyedét 10 százalékos önerő mellett veszik fel ,

, adóstársat nagyjából minden második ügyletnél vontak be –elsősorban a házastársat,

–elsősorban a házastársat, az otthon startos hitelek 28 százalékában a kölcsön mellé egyéb támogatott vagy piaci alapú hitelt is felvettek az ügyfelek – a támogatott konstrukciók közül a legtöbben a babaváró hitelt választották.

Az Erste az idei első kilenc hónapban 30 százalékkal több új lakáshitelt folyósított, mint egy évvel korábban úgy, hogy ebben az adatban még érdemben nincs benne az új, támogatott konstrukció hatása. Az Otthon Start ugyan szeptemberben indult, ám ez még inkább a hitelkérelmek befogadásának időszaka volt, a folyósítás októbertől pörgött fel: a banknál szeptemberről októberre közel a két és félszeresére nőtt az új lakáshitelek volumene. A

támogatott konstrukció indulása óta az új lakáshitelek 70 százaléka otthon startos

– mondta el Harmati László, az Erste lakossági területért felelős vezérigazgató-helyettese, aki röviden már a bank sajtótájékoztatóján is beszámolt a tapasztalataikról:

A Portfolio értesülése szerint október végén 190 milliárdos leszerződött volumennél és 5500 szerződésnél járt a program.

