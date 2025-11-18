  • Megjelenítés
Két kézzel zsákolják a magyarok a lakossági állampapírokat
Befektetés

Két kézzel zsákolják a magyarok a lakossági állampapírokat

Portfolio
Múlt héten 78 milliárd forintért vettek a magyarok lakossági állampapírt az Államadósság Kezelő Központ adatai szerint, a két legnagyobb összegű tőkebeáramlást a szokott módon a 7%-os kamatozású FixMÁP és a 6,5%-os kamattal induló MÁP Plusz produkálta.

Népszerűségi sorrendben az alábbiak szerint alakultak a 46. heti bruttó eladások. Zárójelben feltüntettük a megelőző héthez viszonyított változás mértékét.

  • Fix Magyar Állampapír: 47,33 milliárd Ft (+4%)
  • Magyar Állampapír Plusz és nyomdai Magyar Állampapír Plusz: 17,78 milliárd Ft (-14%)
  • Kincstári Takarékjegy: 9,82 milliárd Ft (-1%)
  • Bónusz Magyar Állampapír: 2,57 milliárd Ft (+1%)
  • Prémium Magyar Állampapír: 0,33 milliárd Ft (+22%)

Ezáltal múlt héten mindösszesen 77,8 milliárd forintra rúgott a lakossági állampapírok bruttó értékesítése.

Az értékesítési adatok elemzésekor azt is figyelembe kell venni, hogy egy áprilisi változtatás következtében már a forgalmazók (például bankok, brókercégek) is beléphetnek vevőként a lakossági állampapírok elsődleges piacára. A forgalmazók azzal a céllal cserélhetik meglévő állampapírjaikat újonnan kibocsátott lakossági állampapírokra, hogy azokat később továbbértékesítsék a lakossági befektetők számára.

A 46. heti számokkal együtt idén már összesen 4716 milliárd forintnál jár a forintos lakossági állampapírok bruttó értékesítése. Ebből 2401 milliárd forintért a FixMÁP felelt, 1169 milliárdot a BMÁP vonzott be, a harmadik helyen álló MÁP Pluszt pedig 565 milliárd forintért vették idén a befektetők.

Még több Befektetés

Tőzsdei grafikonokat elemző mesterséges intelligenciát fejlesztettek

Nyugdíjasok egy csoportja a legkockázatosabb pénzügyi játszmák kellős közepén találta magát

Évekig a piac kedvence volt, de most hatalmas csalódást okozott ez a befektetés

A legfrissebb, október végi állományi adatok alapján a korábbi favorit Prémium Magyar Állampapír ugyan vezet, de az állománya folyamatosan csökken, mostanra 3881 milliárd forintra apadt. A második legnagyobb összeg az idei kedvencnek tekinthető Fix Magyar Állampapírban áll, október végén már a 3312 milliárdot is elérte a papír állománya. A szeptember végi kifizetés hatására nagyot esett a harmadik helyen álló Bónusz Magyar Állampapír, ebben a papírban 2071 milliárd forintot tartottak a lakossági befektetők a legfrissebb adatok szerint.

Figyelemre méltó továbbá a Magyar Állampapír Plusz feltámadása:

a korábban "szuperállampapírnak" is titulált, majd az inflációs sokk hatására népszerűségét vesztett befektetés ismét 1000 milliárd forint fölött jár, és hétről hétre a második helyet szerzi meg az új bruttó értékesítések versenyében.

Kapcsolódó cikkünk

Hihetetlen mérföldkövet léptek át a magyar befektetési alapok

Bámulatos jelenség a lakossági állampapíroknál: még sosem léptek ilyet a befektetők

Ítéletet mondtak az amerikai elemzők a kormány új terveiről, és azt is látják már, mi jön a parlamenti választás után

Mi lesz a forinttal? Megszólaltak az elemzők

Óriási kereslet az állampapír-aukciókon, emelkedő hozamok mellett zsákolt be az ÁKK

Lenyomtuk Romániát: Európa legmagasabb kötvényhozama lett a magyar

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Úgy néz ki, igaz a hír: Oroszország győzött, elesett Donyeck védőbástyája
Odacsap Trump az oroszoknak, Ukrajna példátlan támadást hajtott végre - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden
Bámulatos jelenség a lakossági állampapíroknál: még sosem léptek ilyet a befektetők
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility