Két kézzel zsákolják a magyarok a lakossági állampapírokat

Népszerűségi sorrendben az alábbiak szerint alakultak a 46. heti bruttó eladások. Zárójelben feltüntettük a megelőző héthez viszonyított változás mértékét.
- Fix Magyar Állampapír: 47,33 milliárd Ft (+4%)
- Magyar Állampapír Plusz és nyomdai Magyar Állampapír Plusz: 17,78 milliárd Ft (-14%)
- Kincstári Takarékjegy: 9,82 milliárd Ft (-1%)
- Bónusz Magyar Állampapír: 2,57 milliárd Ft (+1%)
- Prémium Magyar Állampapír: 0,33 milliárd Ft (+22%)
Ezáltal múlt héten mindösszesen 77,8 milliárd forintra rúgott a lakossági állampapírok bruttó értékesítése.
Az értékesítési adatok elemzésekor azt is figyelembe kell venni, hogy egy áprilisi változtatás következtében már a forgalmazók (például bankok, brókercégek) is beléphetnek vevőként a lakossági állampapírok elsődleges piacára. A forgalmazók azzal a céllal cserélhetik meglévő állampapírjaikat újonnan kibocsátott lakossági állampapírokra, hogy azokat később továbbértékesítsék a lakossági befektetők számára.
A 46. heti számokkal együtt idén már összesen 4716 milliárd forintnál jár a forintos lakossági állampapírok bruttó értékesítése. Ebből 2401 milliárd forintért a FixMÁP felelt, 1169 milliárdot a BMÁP vonzott be, a harmadik helyen álló MÁP Pluszt pedig 565 milliárd forintért vették idén a befektetők.
A legfrissebb, október végi állományi adatok alapján a korábbi favorit Prémium Magyar Állampapír ugyan vezet, de az állománya folyamatosan csökken, mostanra 3881 milliárd forintra apadt. A második legnagyobb összeg az idei kedvencnek tekinthető Fix Magyar Állampapírban áll, október végén már a 3312 milliárdot is elérte a papír állománya. A szeptember végi kifizetés hatására nagyot esett a harmadik helyen álló Bónusz Magyar Állampapír, ebben a papírban 2071 milliárd forintot tartottak a lakossági befektetők a legfrissebb adatok szerint.
Figyelemre méltó továbbá a Magyar Állampapír Plusz feltámadása:
a korábban "szuperállampapírnak" is titulált, majd az inflációs sokk hatására népszerűségét vesztett befektetés ismét 1000 milliárd forint fölött jár, és hétről hétre a második helyet szerzi meg az új bruttó értékesítések versenyében.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Megérkezett az első hó: errefelé várható még havazás a héten Magyaroszágon
Ezt mutatják az előrejelzések.
Tőzsdei grafikonokat elemző mesterséges intelligenciát fejlesztettek
Gombnyomásra érkeznek az elemzések.
Hát ez is eljött: döntött az ENSZ BT, mehetnek a katonák a forrongó régióba
Átment Trump nagy terve.
Megszólalt a Concorde a Wizz Airről: közel kétszer ennyit érhet a részvény
Megerősítette vételi ajánlását.
155 fölött a japán jen - aggódik a pénzügyminiszter
Közben jön a fiskális csomag.
Nyugdíjasok egy csoportja a legkockázatosabb pénzügyi játszmák kellős közepén találta magát
Álmukban sem gondolták volna, hogy mi lesz a pénzükkel.
Nagy bejelentés az ingatlanpiacon: megveszi az MBH Bank az Otthon Centrumot
A Biggeorge Holdingtól.
Véleményt mondott a Concorde az AutoWallisról
A tegnapi gyorsjelentés után.
Ki fizeti meg végső soron a bankadó növelését?
4,9 százalékos GDP-arányos hiányadatról érkezett hír, ami jóval magasabb, mint a kormány várakozásai. Ezután a kormány megemelte a hiánycélt, és kétszeres bankadót jelentett be. Szabó...
Megjelent a rendelet a CSOK Pluszról: ahol jön a baba, ott végleg eltekintenek az életkori előírásoktól
A CSOK Pluszt azok a gyermeket vállaló házaspárok igényelhetik, ahol a pár hölgy tagja a kölcsönkérelem beadásakor még nem töltötte be a 41. életévét. A jelenleg érvényben lévő szabál
Késve küldte be az áfabevallást? Most a NAV is kíváncsi, hogy miért?
A NAV november 13-ai közleménye szerint, november 14-én pénteken levelet küld azoknak az adózóknak, akik 2025-ben késve nyújtották be havi vagy negyedéves áfabevallásukat. A hatóság célja n
Amikor racionális az irracionális viselkedés
Miután nagyobb összeget nyerünk, hajlamosabbak vagyunk kisebb kockázatot vállalni és "ráülni" az eredményre. Nagyobb veszteség után viszont inkább kockáztatunk. Ez Ön szerint is irracionál
Marathon Digital Holdings - kereskedés
Kedden eladtam a maradékot is, azon már 10% alatt volt csak a profit. Jobb lett volna zárni az egészet 23 dolláron, utólag persze könnyű okosnak lenni. A kérdés az, hogy érdemes-e még viss
Követett részvények - 2025. november
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Sok hasznos tipp pénzügyi szakemberektől
Kun-Welsz Edit, a HOLD portfóliókezelője és Sándorfi Balázs, a Bankmonitor.hu alapítója volt a Friderikusz podcast vendége. A szakemberek most nem a közgazdaságtan mélyére ástak, hanem... The
A kamatos kamat végtelen ereje - könyvajánló
A kamatos kamat az Univerzum legnagyobb ereje - szól az Albert Einsteinnek tulajdonított és sokféle verzióban keringő mondás. Igazából nem tudjuk, ő mondta-e, de a... The post A kamatos kamat vé
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Terézvárosi AirBnb tiltás: indul az országos lavina?
Mi lesz a rövidtávú lakáskiadással?
„Ami dollárban szuper hozam, forintban lehet nulla” – új szabályok diktálnak a befektetőknek
Sok mindent újra kell gondolni.
Préda: Ami már nem játék
Az online játékiparban akkora pénz van, hogy az már a bűnözői csoportok figyelmét is felkeltette.