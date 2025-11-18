Két kézzel zsákolják a magyarok a lakossági állampapírokat

Népszerűségi sorrendben az alábbiak szerint alakultak a 46. heti bruttó eladások. Zárójelben feltüntettük a megelőző héthez viszonyított változás mértékét.

Fix Magyar Állampapír: 47,33 milliárd Ft (+4%)

47,33 milliárd Ft (+4%) Magyar Állampapír Plusz és nyomdai Magyar Állampapír Plusz: 17,78 milliárd Ft (-14%)

17,78 milliárd Ft (-14%) Kincstári Takarékjegy: 9,82 milliárd Ft (-1%)

9,82 milliárd Ft (-1%) Bónusz Magyar Állampapír: 2,57 milliárd Ft (+1%)

2,57 milliárd Ft (+1%) Prémium Magyar Állampapír: 0,33 milliárd Ft (+22%)

Ezáltal múlt héten mindösszesen 77,8 milliárd forintra rúgott a lakossági állampapírok bruttó értékesítése.

Az értékesítési adatok elemzésekor azt is figyelembe kell venni, hogy egy áprilisi változtatás következtében már a forgalmazók (például bankok, brókercégek) is beléphetnek vevőként a lakossági állampapírok elsődleges piacára. A forgalmazók azzal a céllal cserélhetik meglévő állampapírjaikat újonnan kibocsátott lakossági állampapírokra, hogy azokat később továbbértékesítsék a lakossági befektetők számára.

A 46. heti számokkal együtt idén már összesen 4716 milliárd forintnál jár a forintos lakossági állampapírok bruttó értékesítése. Ebből 2401 milliárd forintért a FixMÁP felelt, 1169 milliárdot a BMÁP vonzott be, a harmadik helyen álló MÁP Pluszt pedig 565 milliárd forintért vették idén a befektetők.

A legfrissebb, október végi állományi adatok alapján a korábbi favorit Prémium Magyar Állampapír ugyan vezet, de az állománya folyamatosan csökken, mostanra 3881 milliárd forintra apadt. A második legnagyobb összeg az idei kedvencnek tekinthető Fix Magyar Állampapírban áll, október végén már a 3312 milliárdot is elérte a papír állománya. A szeptember végi kifizetés hatására nagyot esett a harmadik helyen álló Bónusz Magyar Állampapír, ebben a papírban 2071 milliárd forintot tartottak a lakossági befektetők a legfrissebb adatok szerint.

Figyelemre méltó továbbá a Magyar Állampapír Plusz feltámadása:

a korábban "szuperállampapírnak" is titulált, majd az inflációs sokk hatására népszerűségét vesztett befektetés ismét 1000 milliárd forint fölött jár, és hétről hétre a második helyet szerzi meg az új bruttó értékesítések versenyében.

