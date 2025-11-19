Záporoztak az orosz rakéták – Riasztották a NATO-hatalom vadászgépeit

Dróntámadás veszélye miatt szálltak fel a vadászgépek Lengyelországban. A Lengyel Fegyveres Erők Műveleti Parancsnoksága közölte, hogy november 19-én a hajnali órákban Ukrajna szinte teljes területére légiriadót kellett fújni. Korábban volt már arra példa, hogy ezek közül néhány lengyel területen csapódott be.

Az elmúlt hetekben főleg a Balti-tengeren voltak incidensek, október végén egy orosz felderítő gépet fogtak el a lengyel MiG-29-esek. Az elmúlt napokban nem a légtér megsértésétől volt hangos az európai média, hanem egy feltételezetten orosz szabotázskísérlet miatt, amikor megpróbálták felrobbantani kulcsfontosságú vasútvonalat, amelyen az Ukrajnának szánt európai fegyverszállítmányokat szállítják.

Egyelőre nem tudni, hogy pontosan mennyi és milyen típusú rakétákat vetett be az éjjel Moszkva az ukrán célpontok ellen, de

a híradások szerint országszerte több Sahed-típusú drón becsapódása mellett hiperszonikus Kindzsalokat is jelentettek.

