Béke Ukrajnában: az amerikaiak nagyon örülnek - Azt mondják, karnyújtásnyira a háború lezárása

Rövid X-üzenetben számolt be a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és Dan Driscoll hadseregminiszterrel folytatott tárgyalásról Julie Davis, az Egyesült Államok ügyvivő nagykövete.

Dan Driscoll miniszter és én rendkívül konstruktív tárgyalásokat folytattunk az ukrán vezetéssel – mind osztozunk Trump elnök azon víziójában, hogy véget vessünk a háborúnak. A momentum végre a béke oldalán van – a béke, melyre az ukránok régóta vágynak”

– írta ki a diplomata.

Driscoll ma délután adta át Zelenszkij elnöknek az oroszokkal letárgyalt béketerv vázlatát, erről részletesen itt írtunk:

