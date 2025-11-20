Béke Ukrajnában: az amerikaiak nagyon örülnek - Azt mondják, karnyújtásnyira a háború lezárása

Dan Driscoll miniszter és én rendkívül konstruktív tárgyalásokat folytattunk az ukrán vezetéssel – mind osztozunk Trump elnök azon víziójában, hogy véget vessünk a háborúnak. A momentum végre a béke oldalán van – a béke, melyre az ukránok régóta vágynak”
– írta ki a diplomata.
Driscoll ma délután adta át Zelenszkij elnöknek az oroszokkal letárgyalt béketerv vázlatát, erről részletesen itt írtunk:
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
