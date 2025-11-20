  • Megjelenítés
Béke Ukrajnában: az amerikaiak nagyon örülnek - Azt mondják, karnyújtásnyira a háború lezárása
Globál

Béke Ukrajnában: az amerikaiak nagyon örülnek - Azt mondják, karnyújtásnyira a háború lezárása

Portfolio
Rövid X-üzenetben számolt be a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és Dan Driscoll hadseregminiszterrel folytatott tárgyalásról Julie Davis, az Egyesült Államok ügyvivő nagykövete.

Dan Driscoll miniszter és én rendkívül konstruktív tárgyalásokat folytattunk az ukrán vezetéssel – mind osztozunk Trump elnök azon víziójában, hogy véget vessünk a háborúnak. A momentum végre a béke oldalán van – a béke, melyre az ukránok régóta vágynak”

– írta ki a diplomata.

Driscoll ma délután adta át Zelenszkij elnöknek az oroszokkal letárgyalt béketerv vázlatát, erről részletesen itt írtunk:

Kapcsolódó cikkünk

Meglátta Zelenszkij Trump béketervét és határozott választ adott – Kiderült, mit mondott az elnök

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Kiugróan erős hepatitis A-járvány van Magyarországon, íme a tünetek
Ahogy erőre kapott, olyan gyorsan el is gyengült a forint
Szörnyű hír jött Ukrajna jövőjéről: Amerika gyakorlatilag kapitulációt erőltet, kényszerhelyzetbe került Zelenszkij
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility