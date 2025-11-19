Hajszálra a háború: titkos bevetést kezdett Donald Trump – Bármikor megindulhatnak a bombázók

Az, hogy a CIA dolgozik Venezuela területén, nem újdonság, ezt maga az amerikai elnök jelentette be nyilvánosan néhány hete:
A New York Times arról írt most:
az új művelet jó eséllyel kifejezetten egy katonai támadást készít elő,
az amerikai titkosszolgálatok valószínűleg szabotázst, kiberműveleteket, információs és pszichológiai hadviselést végeznek majd a latin-amerikai állam területén. Hozzáteszik viszont: „nem tiszta,” hogy az amerikai ügynökök pontosan mit csinálnak, vagy mikor végzik ezeket a tevékenységeket.
A lap arról is információkat szerzett, hogy a Fehér Házban van már egy lista arról, hogy ha Donald Trump kiadja a támadási parancsot Venezuela ellen, pontosan milyen droglaborokat, raktárakat és milyen katonai célpontokat támad majd meg.
A New York Times úgy tudja: mindeközben az USA háttércsatornákon keresztül tárgyalni kezdett Venezuelával,
Caracas pedig felajánlotta az olajkészleteihez való hozzáférést és azt is, hogy Nicolas Maduro venezuelai elnök lemond 2-3 éven belül,
ha garanciát kap arra, hogy utána békében élheti tovább életét és az USA visszavonja a rá kitűzött vérdíjat. Az Egyesült Államok Maduro azonnali távozását követeli.
Címlapkép forrása: Cherie A. Thurlby/U.S. Air Force/Getty Images
OTP: alacsonyabb lehet az infláció az erős forintnak köszönhetően
Ennek ellenére sem fog vágni az MNB egyelőre.
Ez is eljött: megérte az argentinokra fogadni
Milei és Trump képes volt fordulatot hozni a piacokon.
Elérkezett az ítélet napja: ma megpecsételődhet a tőzsdék sorsa
Színt vall az AI-trade zászlóshajója.
Sósavat szállító kamion szorult egy vasúti híd alá Miskolcon
Változik a vonatközlekedés.
Példátlan felfedezést tettek a magyar tudósok: itt a dinoszaurusz-lelőhely!
Nagyon izgalmas kutatás.
A bankok után a követeléskezelők is tiltakoznak az extraprofitadó váratlan emelése miatt
Nem úgy működnek, mint a bankok, és több más változás is egyidejűleg sújtja őket.
Toxikológiai kockázat "semmisítheti meg" Brüsszel versenyképességi terveit
Századmilligrammokon folyik a vita.
Örömhír az autóvásárlás előtt állóknak: Olcsóbbak az autóhitelek, ideje a gázra lépni!
2025-ben ugyan az autóárak tovább drágulnak, ebben semmi meglepő nincsen. Viszont ami remek hír az autóhiteleseknek: a kamatok folyamatosan csökkenő pályán vannak. Mutatjuk, mik a piac legfontos
Lehet számítani a Mikulás-ralira? Tények és tévhitek az év végére
Mint a Messiásra, úgy várnak a befektetők minden évben a Mikulás-ralira, azaz arra, hogy év végén általánosan drágulnak a tőkepiaci eszközök. De kevesen tudják, hogy... The post Lehet szám
Black Fridayből Black November: hogyan lesz egyre kiterjedtebb az akciózási időszak?
A Black Friday mára egész szezonra kiterjedő, globális vásárlási jelenséggé nőtte ki magát.
Ki fizeti meg végső soron a bankadó növelését?
4,9 százalékos GDP-arányos hiányadatról érkezett hír, ami jóval magasabb, mint a kormány várakozásai. Ezután a kormány megemelte a hiánycélt, és kétszeres bankadót jelentett be. Szabó...
Amikor racionális az irracionális viselkedés
Miután nagyobb összeget nyerünk, hajlamosabbak vagyunk kisebb kockázatot vállalni és "ráülni" az eredményre. Nagyobb veszteség után viszont inkább kockáztatunk. Ez Ön szerint is irracionál
Marathon Digital Holdings - kereskedés
Kedden eladtam a maradékot is, azon már 10% alatt volt csak a profit. Jobb lett volna zárni az egészet 23 dolláron, utólag persze könnyű okosnak lenni. A kérdés az, hogy érdemes-e még viss
HR és munkaügy: ha nincs szabályzat, az nemcsak hiányosság, hanem kockázat is!
Sok vállalatnál a HR és munkaügyi folyamatok működnek ugyan, de nincsenek mögöttük írásban rögzített szabályzatok. Pedig ezek hiánya nemcsak átláthatatlanságot, hanem komoly jogi és műk
Követett részvények - 2025. november
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Nem igazán látszik, ki vagy mi tudná megállítani a forintot
A befektetőket a magas kamatokon kívül semmi nem hatja meg.
Nagy változás jön az adóbevallásban – Mire kell most figyelni?
A WTS Klient szakértőjével beszélgettünk.
Terézvárosi AirBnb tiltás: indul az országos lavina?
Mi lesz a rövidtávú lakáskiadással?