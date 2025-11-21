  • Megjelenítés
Hát itt meg mi folyik? - Kínai fegyverrel lőtték le Oroszország rettegett Kalibr rakétáját
Globál

Hát itt meg mi folyik? - Kínai fegyverrel lőtték le Oroszország rettegett Kalibr rakétáját

Portfolio
Egy mobil légvédelmi egység katonái egy FN-6-os hordozható légvédelmi rakétarendszerrel lőttek le egy alacsonyan repülő Kalibr cirkálórakétát. A probléma csak egy dologban van: az FN-6 kínai gyártmány.

A 143. kiképzőközpont állományában szolgáló katonák Nyugat-Ukrajnában lőttek le egy, ukrán város felé tartó orosz Kalibr robotrepülőgépet. A cirkálórakéta kilövésének pillanatát videóra vették, valamint képeket is közzétettek a roncsdarabokról.

A bejegyzésük szerint a „légvédelmi rakétakomplexum kezelőjének csupán néhány másodperce volt reagálni és dolgozni a célon”, ennek ellenére a támadást sikeresen megállították.

Az eset különlegessége, hogy a végzetes lövést az orosz rakétára egy kínai fegyverből, egy FN-6-os (Hongyin-6, azaz „Repülő számszeríj”) hordozható légvédelmi fegyverből adták le.

Ez Kína egyik legfejlettebb exportorientált terméke.

Azt egyelőre nem tudni, hogy került kínai fegyverrendszer ukrán kezekbe – az szinte teljesen kizárható, hogy a kínai állam szállította volna szándékosan Kijevnek. Mivel a kínai termékek reexportja is engedélyköteles, így akárki is szállította Ukrajnába, biztosan fű alatt végezte a műveletet.

Az sem lenne meglepő, ha Ukrajna a feketepiacon jutott az FN-6-oshoz. Korábban már volt példa arra, hogy szír lázadók, vagy éppen az Iszlám Állam fegyveresei is használták ezeket a rendszereket (itt egyébként a Katar-vonal merült fel).

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

