Hát itt meg mi folyik? - Kínai fegyverrel lőtték le Oroszország rettegett Kalibr rakétáját

A 143. kiképzőközpont állományában szolgáló katonák Nyugat-Ukrajnában lőttek le egy, ukrán város felé tartó orosz Kalibr robotrepülőgépet. A cirkálórakéta kilövésének pillanatát videóra vették, valamint képeket is közzétettek a roncsdarabokról.
A bejegyzésük szerint a „légvédelmi rakétakomplexum kezelőjének csupán néhány másodperce volt reagálni és dolgozni a célon”, ennek ellenére a támadást sikeresen megállították.
Az eset különlegessége, hogy a végzetes lövést az orosz rakétára egy kínai fegyverből, egy FN-6-os (Hongyin-6, azaz „Repülő számszeríj”) hordozható légvédelmi fegyverből adták le.
Ez Kína egyik legfejlettebb exportorientált terméke.
Azt egyelőre nem tudni, hogy került kínai fegyverrendszer ukrán kezekbe – az szinte teljesen kizárható, hogy a kínai állam szállította volna szándékosan Kijevnek. Mivel a kínai termékek reexportja is engedélyköteles, így akárki is szállította Ukrajnába, biztosan fű alatt végezte a műveletet.
Az sem lenne meglepő, ha Ukrajna a feketepiacon jutott az FN-6-oshoz. Korábban már volt példa arra, hogy szír lázadók, vagy éppen az Iszlám Állam fegyveresei is használták ezeket a rendszereket (itt egyébként a Katar-vonal merült fel).
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Történelmi ajánlat érkezett: olyan haditechnológiát kínál fel Moszkva a feltörekvő nagyhatalomnak, amilyet még soha senki
Ötödik generációs vadászgépek is vannak benne.
Szijjártó Péter bejelentette: megkapta Magyarország az amerikai olajszankciós mentességet
Mától érvényesek a szankciók, és a mentesség is.
Háborognak az oroszok a béketerv miatt: most már ukrán inváziótól rettegnek – „Ekkora sereggel simán megtámadnak minket!”
Egyre inkább úgy tűnik, ebből nem lesz megállapodás.
Brüsszel újabb csapást mért a magyar kormányra: négy fronton is eljárás indult
Betámadták a magyar kormány koncessziós rendszerét is többek között.
Változás a 4iG igazgatóságában
Lemondott egy igazgatósági tag.
Ukrajnai béketerv: befutott a Kreml reakciója – Mégsem amerikai-orosz projektről van szó?
Megszólalt Vlagyimir Putyin szóvivője.
Történelmi kivonulást hajtana végre az Egyesült Államok Európából - Már az is megvan, kinek a kezébe dobnák a gyeplőt
Ilyenre sosem volt példa a NATO történelmében.
Az EU Bíróság ítélete a minimálbér irányelvről: korrekció vagy megerősítés?
Az Európai Unió Bírósága 2025. november 11-én hozott ítéletével pont került a Dán Királyság által megtámadott, a megfelelő minimálbérek biztosításáról szóló (EU) 2022/2041 irányelv
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Olcsó energiát akarunk? Tekintetünk a Napra vessük!
A nyári napokon a napenergia annyira olcsó, hogy egy egységnyi energia előállítása kevesebbe kerül, mint bármilyen más forrásból - derül ki egy most publikált tanulmány
Nem is drága a digitális nomád élet?
Valamivel több, mint egy éve két ismerősöm, Tóni és Jucus úgy döntöttek, hogy másfél évig digitális nomádkodnak. Digitális nomádság alatt azt értjük, ha valaki ugyanazt a pénzkereső t
Bordeaux, a "napelemváros"
2026-ra a város áramigényének 41%-át szeretné megújuló energiából fedezni, napelemekkel borítva középületeit, köztereit és még a kerékpárutakat is.
GINOP Plusz a ciklus végén: lesz még mire pályázni a választások után?
Sok pályázó fejében ott motoszkál a kérdés: "Ha most lemaradok, majd a választások után úgyis nyílik egy újabb nagy GINOP-csomag... igaz?"
Uptrading: válságban váltunk drágább FMCG-re?
A kis luxus paradoxona azt a jelenséget írja le, amikor válság idején bizonyos prémium termékek kereslete nem csökken, hanem növekszik. Ez különösen hangsúlyos az FMCG-szektorban, ahol a minde
Örömhír az autóvásárlás előtt állóknak: Olcsóbbak az autóhitelek, ideje a gázra lépni!
2025-ben ugyan az autóárak tovább drágulnak, ebben semmi meglepő nincsen. Viszont ami remek hír az autóhiteleseknek: a kamatok folyamatosan csökkenő pályán vannak. Mutatjuk, mik a piac legfontos
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Példátlan beruházási hullám indult: ezermilliárdokat tolnak a magyar agráriumba
Most van itt a fejlesztések ideje.
Kiderült, mennyivel nőhetne valójában a rezsi, ha leválnánk az orosz gázról
A szerdai Checklistben a láthatatlan árrobbanás titkai.
Nem igazán látszik, ki vagy mi tudná megállítani a forintot
A befektetőket a magas kamatokon kívül semmi nem hatja meg.