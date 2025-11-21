Katasztrófa a légibemutatón: földnek csapódott a Tejas vadászgép

Az indiai légierő is megerősítette a hírt, amely szerint a dél-ázsiai hatalom saját fejlesztésű Tejas vadászgépe az Egyesült Arab Emírségekben megrendezett Dubaj Légibemutató során lezuhant. A katasztrófát kamerák sokasága rögzítette, mivel ez egy, a közönség számára nyilvános eseményen történt. A beszámoló szerint a repülőgép egy manővert mutatott be, amikor a földhöz csapódott helyi idő szerint 14:10-kor, a felvételeken látszódik a robbanás.

VIDEO Dubai: A Tejas fighter jet taking part in the Dubai Air Show nosedived during an aerial display and crashed this afternoon. The HAL-manufactured aircraft went down around pm local time while performing manoeuvres in front of a large audience. An official statement from… pic.twitter.com/qirtaKLivu https://t.co/qirtaKLivu — Press Trust of India (@PTI_News) November 21, 2025

Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy a pilótával mi történt. Az indiai légierő későbbre ígért részletesebb tájékoztatást.

A Tejas India saját fejlesztésű, egyhajtóműves könnyű harcászati vadászbombázó repülőgépe. A világ egyik legnagyobb repülési kiállításán történt katasztrófa nagyon rossz színben tüntetheti fel a fejlesztést, amelyből Újdelhi több tucatra adott le rendelést a saját, egyre inkább elavuló légiereje modernizálására.

Címlapkép forrása: Anuwar Hazarika/NurPhoto via Getty Images