  • Megjelenítés
Katasztrófa a légibemutatón: földnek csapódott a Tejas vadászgép
Globál

Katasztrófa a légibemutatón: földnek csapódott a Tejas vadászgép

Portfolio
Lezuhant az indiai vadászgép a Dubaj Légibemutató során, az esetet kamerák sokasága rögzítette.

Az indiai légierő is megerősítette a hírt, amely szerint a dél-ázsiai hatalom saját fejlesztésű Tejas vadászgépe az Egyesült Arab Emírségekben megrendezett Dubaj Légibemutató során lezuhant. A katasztrófát kamerák sokasága rögzítette, mivel ez egy, a közönség számára nyilvános eseményen történt. A beszámoló szerint a repülőgép egy manővert mutatott be, amikor a földhöz csapódott helyi idő szerint 14:10-kor, a felvételeken látszódik a robbanás.

Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy a pilótával mi történt. Az indiai légierő későbbre ígért részletesebb tájékoztatást.

A Tejas India saját fejlesztésű, egyhajtóműves könnyű harcászati vadászbombázó repülőgépe. A világ egyik legnagyobb repülési kiállításán történt katasztrófa nagyon rossz színben tüntetheti fel a fejlesztést, amelyből Újdelhi több tucatra adott le rendelést a saját, egyre inkább elavuló légiereje modernizálására.

Még több Globál

Kiszivárgott Donald Trump oroszokkal tárgyalt új béketerve, harapófogóba került Zelenszkij - Híreink az orosz-ukrán frontról pénteken

Futótűzként terjed a pánik Európában: Trump mindenki háta mögött egyezkedett Putyinnal – Megakadályoznák Ukrajna "kapitulációját"

Megvan, ki lehet Budapest főpolgármester-helyettese

Kapcsolódó cikkünk

Történelmi pillanat: jönnek a Tejas Mark-1A vadászgépek az IAF-hoz, de még ez is kevés lehet

Címlapkép forrása: Anuwar Hazarika/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Azonnal megütötték a forintot, ahogy bejelentették az MNB-alelnök távozását
Megkapta Zelenszkij a béketervet, karnyújtásnyira került a konfliktus vége - Oroszország megnyerte a háborút?
Megjött a legfrissebb hótérkép: mutatjuk, hol lesz holnap havazás Magyarországon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility