Megtörte a csendet Zelenszkij embere: tagadja a híreszteléseket, ő nem ment bele semmilyen béketervbe
Megtörte a csendet Zelenszkij embere: tagadja a híreszteléseket, ő nem ment bele semmilyen béketervbe

Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára a közösségi médiában közölte: tisztázni szeretné a nyilvánosságban megjelent "találgatásokat", melyek szerint ő rábólintott volna Donald Trump oroszokkal kidolgozott béketervének lényegi elemeire.

Az Egyesült Államokba tett munkalátogatás során a feladatom technikai jellegű volt – találkozók megszervezése és a párbeszéd előkészítése. Semmilyen értékelést, még kevésbé bármilyen pontban történő megállapodást nem közvetítettem. Ez nem tartozik a hatáskörömbe, és nem is felel meg az eljárásnak

- jelentette ki Umerov.

A volt ukrán védelmi miniszter azután szólalt meg, hogy a New York Postnak amerikai tisztviselők arról beszéltek: a Steven Witkoff elnöki különmegbízottal Miamiban egyeztető Umerovtól "pozitív visszajelzést" kaptak Donald Trump 28 pontos béketervére, mely jelentős engedményeket vár el Kijevtől.

A washingtoni tisztviselők azt nem állították, hogy Kijev hivatalosan jóváhagyta volna a megállapodást.

Umerov a terv többségi részével egyetértett, több módosítást is javasolt; ezeket beépítettük, és így mutattuk be Zelenszkij elnöknek

- mondta ugyanakkor az egyik amerikai tisztviselő. A New York Postnak az illető hozzátette: nem mondják, hogy Kijev "teljes szívvel" készen áll az aláírásra, ugyanakkor szerinte "a terv nagy részében" egyetértés volt.

Umerov arról számolt be pénteken megjelent posztjában, hogy

ma Kijevben folytatódik ez a munka már technikai szinten, a két csapat között. Partnereink minden javaslatát gondosan megvizsgáljuk, és ugyanilyen korrekt hozzáállást várunk az ukrán álláspont iránt.

Az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára ugyanakkor leszögezte:

"A médiában megjelent hírek az állítólagos «megállapodásról» vagy «pontok kiszedéséről» semmilyen kapcsolatban nincsenek a valósággal. Ezek olyan ellenőrizetlen információk, amelyek a konzultációk kontextusán kívül keletkeztek."

 Umerov hozzátette:

Partnereink javaslatait kiegyensúlyozottan értékeljük Ukrajna változatlan alapelvei keretében – a szuverenitás, az emberek biztonsága és az igazságos béke elve mentén.

A Post cikkében szó esett arról is, hogy a háborúzó felek teljes körű amnesztiát kaphatnak, ami kizárná a jövőbeli jogi felelősségre vonás lehetőségét a harctéri cselekményekkel kapcsolatosan.

Egy magas rangú Fehér Házi tisztviselő szerint ezt a rendelkezést Kijev javasolta.

Ugyanez a forrás hozzátette: korábban az is felmerült, hogy "Ukrajna teljes körű számvetést végezzen minden kapott segélyről, és jogi mechanizmust hozzon létre a feltárt hibák orvoslására, valamint a háborúból törvénytelenül hasznot húzók megbüntetésére", de ez nem került bele a tervezetbe.

Címlapkép forrása: MC1 Alexander Kubitza / Pentagon / Public Domain

